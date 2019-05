Ustvarjanje popolne klime. Točno tako, kot želite.

Med najpomembnejše spadajo temperatura, onesnaženost ter vlažnost zraka, osvetlitev in podobno. Kako torej ustvariti klimo, ki nam bo pisano na kožo?

V notranjih prostorih naj bo toplo, vendar ne prevroče. Kadar je temperatura prostora previsoka, velikokrat postanemo zaspani in neučinkoviti. Podobno neučinkoviti smo, kadar nas zebe. Če se boste posvečali telesni vadbi, si v prostoru najbrž ne želite občutka savne, ko pa se zvečer zleknete pred televizijski zaslon, vam bo zagotovo prijala višja temperatura. Vodilna tehnologija, ki jo uporabljajo pri podjetju Daikin, omogoča natančne nastavitve temperature ter sprotno prilagajanje.

Pomemben dejavnik dobrega počutja je tudi zračna vlaga. Kadar je te v prostoru preveč, vas bo prej ko slej obiskala ne le vizualno neprivlačna, temveč tudi za zdravje zelo škodljiva plesen. Kadar je vlage premalo, pa se boste srečali s suhim grlom in zoprnim kašljem. Pomembno je torej, da je vlage ravno prav, za kar bodo poskrbele inovativne klimatske naprave, s katerimi lahko zrak navlažite ali pa ga ustrezno razvlažite, odvisno od težav, s katerimi se srečujete.

Do nedavnega so se strokovnjaki ukvarjali predvsem z ocenami onesnaženosti okolja in zraka, ki ga dihamo na prostem. Morda vas bo presenetilo, da je zrak na povprečno obremenjeni ulici lahko celo čistejši od tistega, ki ga dihate v lastnem domu ali na delovnem mestu! Na kakovost zraka v zaprtem prostoru lahko vplivajo gradbeni materiali, slabo prezračevanje, čistila, ki jih uporabljamo, in podobno.

Medtem ko je onesnaženost zunanjega okolja regulirana in redno preverjana, predpisov za kakovost zraka v zaprtih prostorih ni. Zato je bistvenega pomena, da s pomočjo kakovostne klimatske naprave poskrbite, da bo zrak v vaši pisarni in doma čim bolj čist. Za to bo poskrbela tehnologija Daikin Flash streamer in filtra z dodatkom titana.

Raziskava je pokazala, da lahko čistilnik zraka Daikin količino alergenov in cvetnega prahu v le dveh urah uporabe zmanjša kar za 99,6 odstotka, kar je odlična novica tudi za najbolj občutljive alergike, ki se bodo pred alergeni iz okolja lahko umaknili v varno zavetje doma.

Idealno okolje, ki bi ustrezalo vsakomur, ne obstaja. Tega se pri podjetju Daikin dobro zavedajo. Želje, pričakovanja in območje udobja se od posameznika do posameznika močno razlikujejo in vizija njihovega podjetja je omogočiti hladilne in prezračevalne sisteme po individualni meri.