To je prava pot do sanjske kopalnice

Sanjate o novi kopalnici in ne veste točno, kje začeti? Naj vas ne bo strah razbijanja in visokih stroškov. Za vas smo pripravili pet predlogov, s pomočjo katerih bo vaša kopalnica zasijala v čisto novi in sodobnejši podobi.

Tudi pri opremi kopalnic sta v ospredju minimalizem in prefinjena eleganca. Foto: OBI

Ko začnemo razmišljati o novi kopalnici, se nam pogosto porajajo predvsem tri glavna vprašanja. Kako naj se lotim načrtovanja? Kako naj uskladim svoje želje z aktualno vodovodno in električno napeljavo? Ali je prenova kopalnice res tak finančni zalogaj?

Na zgornja vprašanja bomo poskušali odgovoriti skozi pet nasvetov, ki vas bodo vodili čez ves proces in vam omogočili, da boste že to pomlad uživali v novi v vaši novi kopalnici.

1. Kakšen je vaš proračun?

Koliko ste pripravljeni odšteti za novo kopalnico? Določite si končni proračun, naj bo to vodilo tako pri izbiri materialov kot obsegu gradbenih del in ne nazadnje izbiri izvajalcev. Pri tem imejte v mislih nekaj rezerve, če se kaj zaplete in se med samim delom pojavijo težave oziroma ovire, na katere niste računali.

2. Izberite svoj slog

Trendi pri opremljanju kopalnice narekujejo bolj umirjen slog, kjer so v ospredju svetle, zemeljske barve in čisti minimalizem. To je odlična izbira, saj vam omogoča brezčasnost.

Če so vam bliže živahnejši odtenki in je vaš osebni slog bolj ekscentričen, imejte v mislih, da se vam lahko zgodi, da se boste takšne kopalnice prej naveličali.

Ko se boste enkrat odločili za slogovno rdečo nit, pride na vrsto ključen del pri načrtovanju prenove – izbira materialov. Pomembno je, da izbirate kakovostne materiale, ki vam bodo zagotovili dolgotrajnost – kopalnice vendarle ne prenavljate na nekaj let.

Elegantni kontrast deluje sveže in hkrati prefinjeno. Gres plošče so izbira, ki vam bo dolgo služila. Foto: OBI

Za tla predlagamo gres plošče v naravnih odtenkih. Gre za izjemno odporne keramične ploščice iz kompaktne, trdne in neporozne gline. Od klasičnih keramičnih ploščic jih loči predvsem nizka vodoodpornost, kar pomeni, da so bolj odporne proti umazaniji. Ena od prednosti gres plošč je tudi večja odpornost proti mehanskim poškodbam.

Retro pridih boste pričarali z metro ploščicami. Foto: OBI

Svojevrsten preporod so v zadnjih letih doživele tako imenovane metro ploščice, ki so postale prva izbira med stenskimi ploščicami. Gre za manjše ploščice v velikosti 10 krat 20 centimetrov, praviloma v beli sijoči barvi. V sodobni različici so metro ploščice tudi v drugačnih barvnih odtenkih, vendar sijoča bela nedvomno ostaja na prvem mestu.

Bela barva je nasploh priporočljiva izbira pri manjših kopalnicah, saj bo prostor optično povečala. V kombinaciji s temnejšimi tlemi pa boste pričarali zmagovalni trendovski kontrast.

WC-školjka brez roba za enostavno in hitro čiščenje. Foto: OBI

Prav posebno modno funkcijo je prevzela tudi sanitarna oprema: ostre in elegantne linije ter prevladujoča bela barva – to so elementi, ki bodo vašo kopalnico spremenili v sodoben prostor, v katerem se boste še raje zadrževali.

Najnovejši hit na tem področju je tako imenovana viseča straniščna školjka brez roba, katere glavna prednost je enostavnejše čiščenje in manj bakterij, ki se običajno zadržujejo pod robom. Te WC-školjke so običajno tudi varčnejše, saj za temeljito izplakovanje zadostuje manj vode kot pri običajnih školjkah.

Nasadni umivalnik bo vaši kopalnici dodal kanček glamurja. Foto: OBI

Pri opremi kopalnice so vedno bolj v ospredju tudi nasadni umivalniki, ki poleg svojega osnovnega namena prevzemajo vlogo prvovrstnega dekorativnega elementa.

3. Tudi pohištvo v kopalnici ima lahko svoj slog

Les v vseh svojih naravnih odtenkih ostaja velik zaveznik kopalniškega pohištva. V kombinaciji s ploščicami v belem sijaju in elegantno sanitarno opremo tvori popolno stilsko kompozicijo.

Tudi s klasično belo ne boste zgrešili, saj se bo nedvomno vedno podala vsem barvam ploščic in talnih oblog v vaši novi kopalnici.

Kopalniško pohištvo Zoja vam bo olajšalo opremljanje nove kopalnice. Foto: OBI

Vedno zelo praktična izbira je tudi kopalniško pohištvo, ki ga kupite v kompletu s preostalimi ključnimi elementi kopalnice, kot so umivalnik, pipa, ogledalo in LED-luči. To je nedvomno uporabna in hitra rešitev, ki vam bo močno olajšala načrtovanje prostora. Hkrati je takšna izbira pogosto tudi bolj ekonomična.

4. Ne pozabite na pravo svetlobo

Pomemben element v kopalnici je svetloba, zlasti če nimate okna. Poskrbite za pravo ravnovesje luči s pomočjo stropnih in stenskih LED-svetilk.

LED-svetila so postala prva izbira osvetlitve vseh naših prostorov, saj se poleg z varnostjo lahko ponašajo z elegantnim in trendovskim videzom, ki lahko postane prava pika na i vašemu kopalniškemu interierju.

Sodobna kopalnica pa omogoča še več: ročno nastavitev barve svetlobe (od tople rumene do hladne bele barve) in upravljanje jakosti svetlobe s pomočjo daljinskega upravljalnika.

Ne zanemarite detajlov

Pri prenovi kopalnic pogosto pozabimo na nekatere detajle, kot so držala za brisače in toaletni papir, metlice za WC-školjko in milnice. Bodite pozorni in tudi pri teh malenkostih poiščite slogovno rdečo nit.

Ne pozabite tudi na kakovostna notranja vrata, modni pa so postali tudi elegantni električni radiatorji.

5. Zaupajte strokovnjakom

Da bo končni rezultat resnično po meri vaših pričakovanj, se pri zasnovi kopalnice posvetujte s strokovnjaki.

S strokovnim svetovanjem in 3D izrisom do najboljše rešitve.