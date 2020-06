Temeljne predpostavke, ki jih morate upoštevati pri nakupu hladilnika

Oglasno sporočilo

Nakup hladilnika je pomembna odločitev, ker ga uporabljate vsak dan in ker želite imeti živila shranjena tako, da bodo ohranjala kakovost. Na trgu obstaja ogromno modelov in vrst hladilnikov, možnosti izbire je veliko, ne veste pa, kaj bi bilo za vas glede na prostor, ki ga imate, ali dejavnost, s katero se ukvarjate, najbolje. Na vsa vprašanja o postavitvi hladilne naprave, hlajenju, izbiri pravega modernega in kakovostnega modela vam z veseljem odgovorijo v podjetju Nara hladilna tehnika, d. o. o.

Glede na to, da so hladilniki namenjeni za domačo uporabo in profesionalno uporabo, je priporočljivo, da pred nakupom razmislite o osnovnih predpostavkah.

Kakšno velikost prostora imate Kakšno vrsto, hladilnika in katero vrsto hlajenja želite Energetski razred Koliko ste pripravljeni vložiti v nakup Ali vam prodajalec hladilnika omogoča možnost dostave in namestitve hladilnika Čiščenje hladilnika

1. Velikost prostora in pravilna postavitev v prostor

Ko se odločite za nakup novega hladilnika, morate izmeriti vse. Najprej izmerite prostor, kjer boste imeli hladilnik. Preverite, da vrata hladilnika pri odpiranju ne bodo zadela odtoka ali stene, in pazite, da boste imeli vsaj en centimeter dodatnega prostora naokoli za prezračevanje. Poglejte pot, po kateri bo hladilnik vstopil v vašo kuhinjo. Dobava se lahko konča ob nezadovoljstvu, če so vrata hodnika preozka ali če imate preveč strme stopnice. Za pravilno delovanje hladilnika sta izjemno pomembni pravilna namestitev in temperatura okolice. Hladilnika ne postavljajte v bližini štedilnika, radiatorja, pomivalnega stroja ali tako, da bo izpostavljen sončnim žarkom. S pravilno namestitvijo boste prihranili nekaj kilovatnih ur energije.

Vrste hladilnikov se razlikujejo po velikosti, funkciji in postavitvi, na voljo so prostostoječi ali vgradni hladilniki, kombinirani hladilniki z zamrzovalnikom. Izbira različnih vrst hladilnih naprav, ki jih ponujajo v podjetju Nara, hladilna tehnika, d. o. o., je ogromna. Vso ponudbo najdete na spletni strani, z veseljem vam bodo svetovali o izbiri. Pri hladilnikih je način delovanja hladilnika lahko statično hlajenje, brez kroženja zraka, kar pomeni, da se v hladilniku ustvarjajo različne temperaturne cone. Pri dinamičnem hlajenju so hladilniki statični z vgrajenim dodatnim ventilatorjem v zgornjem delu naprave. Zrak v hladilniku kroži tako, da se živila hitreje ohladijo. Pri napravah s sistemom No frost vam hladilnika ni treba odtajati, ker suh zrak v notranjosti pobira vso vlago in jo pošilja iz aparata.

3. Energetski razred

Hladilne naprave so razvrščene v različne razrede od A + do G. Zelena barva, s katero so označeni razredi A+, pomeni najučinkovitejšo napravo, rdeča barva pa najmanj učinkovito. Resnične količine privarčevane energije pri stopnji učinkovitosti so odvisne od velikosti in načina uporabe posameznega gospodinjskega aparata ali naprave.

4. Koliko ste pripravljeni vložiti v nakup

Strošek nakupa kakovostne profesionalne hladilne naprave ni enak strošku nakupa hladilnika za domačo uporabo. Cena, kakovost in poprodajne storitve so pri izbiri hladilnika izjemnega pomena. Vsekakor hladilnik vedno kupujte za daljše obdobje, ker je nakup vaša naložba v ohranjanje kakovostnih živil in hkrati tudi naložba v vaše zadovoljstvo.

Dan dostave hladilnika se lahko konča ob vašem izjemnem zadovoljstvu ali s katastrofo. Za vse hladilne naprave, ki jih kupite v podjetju Nara hladilna tehnika, d. o. o., ponujajo svojo dostavo, tako da ste lahko vedno brez skrbi, saj imate zagotovljen ustrezen prevoz in tudi namestitev hladilnika v vašem prostoru.

6. Čiščenje hladilnika

Hladilniki z antibakterijsko notranjostjo imajo notranje obloge iz materialov, ki vsebuje anorganske spojine na osnovi srebra, tako pa ustvarjajo učinkovito zaščito pred razvojem mikroorganizmov. V primeru, da vaš hladilnik nima antibakterijske notranjosti, ne čistite hladilnih naprav s curkom vode in ne uporabljajte abrazivnih past ali blazinic.

Če boste upoštevali vse osnovne predpostavke, boste s svojim nakupom zagotovo zadovoljni. Če boste kupili moderen hladilnik, pa boste svoj dom spremenili v sodoben prostor, ki bo polepšal vaše stanovanje, vaše goste pa očaral z elegantnim videzom.

Če želite opremiti večji gostinski prostor ali trgovino, so vam vedno pripravljeni posredovati inovativne in celovite rešitve in se v celoti približati vašim željam. Prepričani so, da boste dolgoročno zadovoljni in da se boste v podjetje Nara hladilna tehnika, d. o. o., še dolgo vračali s svojimi povpraševanji.

