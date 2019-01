Steklena vila, ki lebdi na gladini jezera #foto

Ravnovesje med transparentnostjo in trajnostjo, krajino in notranjo opremo, arhitekturo in naravo so bila osnovna izhodišča zasnove vile ob jezeru v Združenem kraljestvu, pod katero se podpisuje studio Mecanoo.

Foto: mariashot.photo

Domovanje, umeščeno na idilični breg jezera, se odpira navzven - proti vodi in zelenju, ki sodobno vilo obdaja.

Foto: mariashot.photo

Foto: Blue Sky Images

Notranjost hiše je tako postavljena v intenzivni dialog s slikovitim naravnim okoljem, a hkrati domovanje zagotavlja tudi intimo in zavetje.

Foto: mariashot.photo

Pogled na krajino je omogočen iz vsakega kota hiše, a pogled v notranjost zastira obdajajoče zelenje.

Foto: mariashot.photo

Velike steklene površine namesto sten hiše v dnevni sobi, kuhinji in drugod uporabnikom dajejo občutek, kot da živijo neposredno na vodi. S ciljem, da je pogled na krajino omogočen v vsakem kotu, so arhitekti interjer zasnovali skozi odprti plan, pri čemer posamezni elementi, kot je na primer kamin, nekoliko razdeljujejo prostore in s tem ustvarjajo tudi intimno vzdušje.

Foto: mariashot.photo

Stopnišče vile vse sobe spaja v en prostor. Središčni atrij pa v notranjost prinaša izobilje naravne svetlobe in povezuje interjer s krovnimi predeli domovanja, pravijo ustvarjalci.

Foto: mariashot.photo

Foto: mariashot.photo

Foto: mariashot.photo

Bivalni del in spalnice so v hiši umeščeni v zgornji nivo, povezan z velikim atrijem, ki vodi tudi do osrednjega vrta in delno spuščenega, podvodnega dela, kjer so jacuzzi, igralnica in domači kino.

Foto: Blue Sky Images

