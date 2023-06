Ste vedeli, da lahko tudi tako prihranite in hkrati varujete planet?

Vsi poznamo občutek razočaranja, ko odpremo hladilnik in ugotovimo, da so živila, ki smo jih kupili pred nekaj dnevi, izgubila čvrstost, vonj in okus. Kaj pa občutek jeze, ko skrajno previdno operemo novo bluzo, pa vendar je tkanina videti obrabljena, kot bi jo nosili že vrsto let? Tehnologija napreduje tudi na področju bele tehnike in nam omogoča izjemne rezultate ob zmanjšani porabi elektrike. Nakup novih aparatov, je zato lahko tudi naložba, ne samo v bolj kakovostne rezultate, temveč tudi v bolj preudarno ravnanje z energenti.

Foto: LG Life's Good

Z novim hladilnikom podaljšajmo svežino hrane

Čeprav so hladilniki narejeni tako, da imajo "cone hlajenja", kamor bi uporabniki za najboljše rezultate morali živila zlagati po priporočilih proizvajalca – je realnost povsem drugačna. Kaj storimo, ko se vrnemo iz trgovine s polnimi vrečkami? Živila želimo čim hitreje pospraviti in redkokdo med nami si vzame čas za prelaganje in razporejanje novih nakupov med živila, ki so že v hladilniku. Tako se hitro zgodi, da sir zatava v predal za zelenjavo, delikatesni narezki se skrijejo med steklenice, omake pristanejo v vratih, brokoli pa bo do jutri že počakal na polici … V podjetju LG se dobro zavedajo, kakšne obremenitve in ovire hitri tempo življenja postavlja tudi v vsakodnevnih domačih opravilih, zato so razvili nove, učinkovite rešitve.

Foto: LG Life's Good

Z zmanjšanjem temperaturnih nihanj s tehnologijama Linear Cooling TM in Door Colling+TM , dosežemo, da ostane hrana v hladilniku dalj časa sveža, obenem hladilnik porabi manj energije. Z inovativno tehnologijo Linear Cooling TM niha temperatura v hladilniku LG le za 0,5°C. Door Colling+TM zagotavlja, da se notranjost vašega hladilnika hitro ohladi, ko odprete vrata. Hladilnik piha tok hladnega zraka po vsej širini od zgoraj navzdol s prednje strani. Dejstvo, da v hladilniku ni temperaturnih nihanj, pomeni veliko prednost za vašo hrano. Fiksna temperatura zagotavlja daljši rok trajanja vaše hrane. Poleg tega ima ta tehnika še eno prednost. Hladi se celoten hladilnik, zato so pijače v vratih ali zadaj enako hladne kot pijače v sredini. Poleg tega se hladilnik ohladi tudi 35 odstotkov hitreje kot hladilniki z običajnimi sistemi.

Pomembno vlogo pri ohranjanju svežine je tudi raven vlage. Ste vedeli, da sadje potrebuje manj vlage, zelenjava pa več? Poseben predal opremljen s tehnologijo Fresh Blancer TM omogoča izbiro idealne vlažnosti živila za popolno prilaganje in ohranjanju čvrstosti, vonja in okusa sadja in zelenjave.

Foto: LG Life's Good

Prihranimo tudi pri porabi energije

Foto: LG Life's Good LG-jev inverterski linearni kompresor omogoča, da hladilniki zagotavljajo vodilno energetsko učinkovitost in svežino hrane, zmanjšajo raven hrupa in imajo vrhunsko vzdržljivost. V primerjavi s tradicionalnim kompresorjem proizvaja batno gnani kompresor manj notranjega trenja in ponuja natančnejši nadzor hlajenja, kar na koncu zagotavlja nižjo porabo energije. Tišje delovanje in manjša poraba energije pa sta dopolnjeni še z desetletno garancijo na linearni inverterski kompresor!

Foto: LG Life's Good

Inovativna tehnologija ščiti vaša oblačila

Pri LG pa niso pozabili niti na vaša oblačila. Nego vaših ljubih kosov lahko zdaj brez skrbi zaupate pralnim in pralno-sušilnim strojem LG. Najnovejša generacija motorjev LG Direct Drive TM omogoča inteligentno pranje perila. Ta pametni sistem uporablja veliko bazo zbranih podatkov, da prepozna mehkobo tkanine in uporabi optimalen način pranja ter tako tkanino za 18 odstotkov bolj zaščiti. Z dolgotrajnejšo uporabo vaših oblačil pa pomembno prispevate k zaščiti okolja, saj v svetovnem merilu t. i. hitra moda močno obremenjuje deponije. Letno po svetu zavržemo kar 1,92 milijona ton oblačil, sami pa lahko ta skrb vzbujajoč trend obrnemo tako, da izbiramo kakovostna oblačila in jih s pomočjo odlične nege nosimo dlje časa.

Foto: LG Life's Good LG svoj del k modni trajnosti prispeva s celovitim sistemom za nego perila, ki olajša pravilno skrb za vaše najljubše kose. Za podaljšanje življenjske dobe vintage oblačil in drugih priljubljenih modnih kosov napredni pralni stroj LG z AI Direct Drive™ samodejno nastavi optimalen vzorec pranja za manj poškodb tkanine.

LG-jev TurboWash™360˚ poskrbi za pranje perila v rekordnem času – v samo 39 minutah! Prihrani vam čas, energijo in vodo, ne da bi zmanjšali učinkovitost pranja. Sliši se kot čudež, vendar je vse to zahvaljujoč posebnemu 3D Multi Spray TM s tehnologijo inverterske črpalke.

LG-jeva impresivna tehnologija parnega pralnega stroja lahko odstrani do 99,9 % alergenov - kot so pršice in cvetni prah - in zmanjša gube za 30 % za enostavno likanje.

Nikar ne pozabimo, da LG-jev motor Inverter DD zaradi inovativne neposredne povezave s pralnim bobnom pomaga narediti pralne stroje LG bolj vzdržljive in znatno zmanjša hrup in porabo energije med delovanjem.

Foto: LG Life's Good

V podjetju LG se poleg zagotavljanja inovativnih rešitev za izboljšanje vašega vsakodnevnega življenja ponašajo s kakovostjo in trajnostjo svojih izdelkov. Vedo, da sta za stranke zanesljivost in brezskrbnost pomembni, zato so uvedli novo ekskluzivno petletno promocijo garancije za izbrane izdelke gospodinjskih aparatov.

Odločite se za učinkovite rešitve, ki vam jih ponuja LG, ter uživajte v vseh prednostih njihovih odličnih gospodinjskih aparatov!