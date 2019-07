Šmentano sonce, presneti komarji

Dolgo sem mislila, da se moje udobje v podstrešnem stanovanju začne in konča pri udobnem kavču, najnovejši kafetjeri in tisti res veliki kopalniški prhi, a ugotovila sem, da je za prijetno bivanje v mansardi potrebno še marsikaj. Priznam, presenetilo me je, kako tesno je udobje povezano s strešnimi okni ali, če sem natančna, s tistimi deli okna, ki jim nisem pripisovala posebne pozornosti, dokler …

Jutranje prebujanje

… dokler se ni moja čudovita hči, ki jo sicer zvečer le s težavo spravim v posteljo, v nedeljo zjutraj že ob šestih prikazala tik ob mojem vzglavju in naznanila, da je dan in da se gremo igrat. Prosim?! Je mogoče, da lahko le nekaj sončnih žarkov, ki se ob jutranji zori prikradejo v otroško sobo, naredi iz tako ljubke deklice malega gremlina?

Če torej želim, da občasno jutranje poležavanje postane del družinskega načina življenja, je ena od možnosti montaža notranjih siesta senčil, ki povsem zatemnijo prostor, druga možnost pa so rolete.

Poleg zatemnitve rolete ponujajo tudi zaščito pred vremenskimi pojavi, precejšen prihranek energije in tudi občudovanja vredno zvočno izolacijo.

To pomeni, da se ne sliši več vsak tovornjak z bližnje ceste in tudi občasno lajanje sosedovega psa ni več moteče.

Toplotna izolacija, pravijo strokovnjaki, se z roletami izboljša za okoli petino.

Vročina

A ko smo že pri toploti, je tu naslednji izziv. Obožujem poletje in prepričana sem bila, da sončnih žarkov ne more biti preveč. Vendar sem o tem vedno razmišljala le na plaži ob morju. Bivanje v podstrešnem stanovanju me je spodbudilo, da sem o tem razmislila ponovno. Zunanje mrežasto senčilo je ena od tistih čudovitih reči, brez katerih si bivanja v podstrešnem stanovanju ne znam več predstavljati. To je verjetno eden najbolj funkcionalnih izdelkov, ki so ustvarjeni za udobje v mansardi. Napeto nad steklom na zunanji strani okna uspešno odbija vročino v okolico, kljub temu pa nam stanovalcem omogoča pogled ven. Mrežasta zunanja senčila odbijejo več kot 70 odstotkov toplote in poleg vročine zaustavijo tudi poglede radovednih sosedov.

Pogledi

A, radovedni pogledi, saj res … Niso ravno neposredno povezani z udobjem, a res se ne počutim prijetno, če vem, da lahko s sosednje terase kdorkoli pogleda v moj lonec ali mojo spalnico. K sreči je možnosti zastorov v obliki senčil, plisejev, rolojev in žaluzij zares veliko.

Najbolj me navdušuje dejstvo, da je celo na podstrešnih oknih mogoče imeti zavese oziroma njihovo izpeljanko – rolo, v najrazličnejših motivih in vzorcih.

Mrčes

Približno sto pa je tudi komarjev, ki me obiščejo vsak poletni večer, ko se ob priprtem oknu spravim brat knjigo ali ko želim samo gledati v zvezdno nebo in šteti utrinke, kar je, mimogrede, ena najlepših prednosti mansardnega stanovanja. Žal to izgubi ves čar, če se večino časa namesto z uživaškim opazovanjem neba ukvarjam z mlatenjem malih nadležnih krvosesov. Še dobro, da je tudi za strešno okno mogoče vgraditi komarnik, ki se pritrdi na zid ali notranjo oblogo.

Vpet je na posebnih vodilih in se, ko ga potrebujemo, raztegne čez celotno okensko odprtino, sicer pa je lično pospravljen v okvirju. Pri razpetem komarniku se strešno okno odpira le do roba zidu ali notranje obloge, vendar pa je to več kot dovolj, da na koži občutim prijetno hladen večerni vetrič. Udobje, kakršnega si lahko samo želim.