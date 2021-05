Slovensko podjetje, ki navdušuje z dekorativnimi izdelki

Okrasitev doma vašim gostom pove dosti o vas, dekorativni izdelki pa domu dajo tisto piko na i in mu vdahnejo prepotrebno dušo. Če so obenem še tako ali drugače funkcionalni in praktični, toliko bolje. Pri dekoraciji doma, poslovnega objekta ali pisarne vam je lahko v veliko pomoč in navdih blagovna znamka Dekor Deluxe podjetja Gjerek d.o.o., ki je nastala iz želje po ustvarjanju edinstvene zbirke okrasnih izdelkov. Takih, kot jih v Sloveniji ni mogoče najti nikjer drugje, saj združujejo tradicijo z izjemnim dizajnom in visokimi standardi kakovosti.

Danes se lahko pohvalijo z raznoliko in luksuzno zbirko izdelkov za dom v različnih slogih in barvah, ki navdušuje ljubitelje dizajna vseh okusov.

Njihova kolekcija vključuje okrasne izdelke, zasnovane za spalnice, kopalnice, dnevne sobe, jedilnice in hodnike – za vse, ki ljubijo lepe stvari. Z dodatki za dom znamke Dekor Deluxe lahko okrasite svoje najljubše površine v edinstvenem slogu.

Želite izboljšati notranjost svojega bivalnega prostora in spremeniti hišo v dom, ki bo odražal vaš osebni slog? Na spletni strani blagovne znamke Dekor Deluxe boste našli nekaj za vsak okus.

Naj si vas in vaš dom gostje zapomnijo Raziščite prestižne dekorativne izdelke in luksuzne dodatke za elegantno urejen dom ter poskrbite za svež in eleganten videz, ki pozitivno vpliva na vaše počutje. Ustvarite sproščeno, luksuzno vzdušje in navdušite svoje goste doma ali v službi.

Okrasitev predprostora in hodnika

Predprostor je prvi in zadnji prostor, ki ga bodo vaši gostje videli in si ga verjetno najbolj zapomnili. Tudi zaradi tega začnite okraševati dom že pri vhodu in ustvarite razpoloženje tudi za preostale prostore. Pozdravite goste z veliko talno vazo ali nekoliko manjšo na kredenci, napolnjeno z rožami. Dodajte domu nekaj osebnosti in značaja s stilsko oblikovanimi okrasnimi posodami in vazami. Raziščite prestižne dekorativne vaze in dovršene posode za elegantno urejen dom.

Predsoba je obenem prostor, kjer ne sme manjkati ogledalo, tudi če je prostor zelo majhen. Ogledalo bo prostor razširilo in ga vizualno povečalo. Poleg funkcionalnosti, ki omogoča še zadnji pogled pred odhodom od doma, s pravilno izbranim okvirjem ogledala zadostimo tudi dekorativni komponenti predsobe.

Z luksuznimi ogledali, ki odražajo vašo osebnost, boste nedvomno pritegnili pozornost svojih gostov, okrepili svetlobo v prostoru in vanj obenem vnesli sodobno karizmo. Naš predlog? Povečajte običajno majhen predprostor z večjim stenskim ogledalom nad kredenco, pladenj pod ogledalom pa bo namenjen odlaganju manjših predmetov.

V bližino obešalnika za plašče velja postaviti stojalo za dežnike. Izbirajte med različnimi izdelki za luksuzno shranjevanje dežnikov.

Običajno tesni hodniki so kot nalašč tudi za obešanje serije slik različnih velikosti, ki dvignejo raven elegance vašega doma ali pisarne. Bi raje uokvirili svoje najljubše fotografije z raznolikim izborom namiznih in stenskih okvirjev? Prestižni visokokakovostni foto okvirji blagovne znamke Dekor Deluxe se ponašajo z izjemnim dizajnom in brezhibno izdelavo.

Okrasitev dnevne sobe

Kuhinja, jedilnica, dnevna soba, še pred desetletji ločeni prostori so v duhu današnjih trendov združeni v enega odprtega, ki se pogosto nadaljuje na teraso ali vsaj balkon. Gre za osrednji prostor hiše ali stanovanja, namenjen tako vsakodnevnemu druženju družinskih članov kot tudi sprejemanju obiskov, obenem pa se v duhu današnjih trendov prepleta s kuhinjo in jedilnico. Iz tega razloga velja dekoriranju posvetiti več pozornosti. Kavč kot osrednjo točko dnevne sobe lahko opremite z dvema vrstama okrasnih blazin, ki naj se med seboj ločijo po velikosti in vzorcu ali obliki.

Če vam ni treba okrepiti dnevne svetlobe, regale opremite z manjšimi dekorativnimi ogledali. Na regalih se bodo dobro obnesle tudi prestižne dekorativne namizne ure za elegantno urejen dom.

Najljubše predele in regale dnevne sobe lahko opremite z držali za knjige izjemnega dizajna, ki ponujajo elegantno oporo za knjige vsem ljubiteljem knjig in sodobnega bivanja, ali pa z različnimi in navdihujočimi figurami oziroma stilsko oblikovanimi svečniki za glamurozen videz.

Bodite pozorni na usklajenost med okrasnimi predmeti tako glede na velikost kot barvo in tematiko. Ne glede na vaš stil velja pravilo "manj je več". Sobne rastline lahko obogatite z luksuznimi cvetličnimi lončki, poudarek namenite elegantno ponavljajočim se vzorcem. K nizkim kavnim mizicam se najbolje podajo manjše steklene vaze, živalske figure in manjši pladnji.

Zanimiva popestritev osrednjega bivalnega prostora je lahko tudi morska dekoracija, ki je bodo posebej veseli ljubitelji navtičnih predmetov. Dodajte domu pridih morja z izborom luksuznih morskih dekoracij, ustvarite sproščeno, obmorsko vzdušje ter navdušite svoje goste doma in v službi.

Okrasitev jedilnice

Glede na to, da se jedilnica danes tako ali drugače prepleta z dnevnim prostorom, lahko tudi v prostoru, kjer se za mizo zbere vsa družina, nadaljujete podoben stil. A vseeno - jedilna miza kot osrednji del jedilnice naj zasije v središču pozornosti. Pogled na mizo privabijo na sredino položene okrasne sklede, samostojno ali pa v spremstvu svečnikov in ornamentov. Napolnite skledo z okrasnimi kroglami ali različnimi, že omenjenimi vrstami figur, rastlinskih ali živalskih, ki se na različnih mestih lahko pojavljajo tudi samostojno.

Da bodo vaši obroki še bolj prijetni, jih dopolnite z jedilniškimi dodatki izjemnega dizajna, kakovostnih materialov in brezhibne izdelave. Z luksuznimi jedilniškimi dodatki znamke Dekor Deluxe boste nedvomno poskrbeli za dvignjene palce svojih gotov in dvignili raven elegance.

Na kredenco odložite hladilce vina, etažerje in servirne pladnje, stene pa okrasite z uokvirjenimi in že omenjenimi usklajenimi slikami.

Okrasitev spalnice

Kaj pa spalnica? Tako kot v dnevni sobi lahko uporabite okrasne blazine za okrasitev postelje. Tudi za okrasitev spalnice je nepogrešljiv element lahko ogledalo, ali večje stensko, ki vam pomaga pri izbiri oblačil, ali manjše namizno, ki vam okrasi toaletno mizico in pomaga pri osebni negi.

Dodajte mizi še kakšno manjšo vazo ali doprsni kipec in kakšno šatuljo za nakit. Blagovna znamka Dekor Delux ponuja veliko izdelkov za shranjevanje. Poleg že omenjenih izdelkov za shranjevanje dežnikov preverite tudi izdelke za shranjevanje revij in nakita. Raziščite prestižne dekorativne škatle za elegantno shranjevanje nakita. Pustite, da vas dekorativne škatle navdihnejo z izjemnim dizajnom in visoko kakovostjo.

Okrasitev kopalnice

Z različnimi dekorativnimi dodatki lahko tudi kopalnici vdahnete unikatno dušo. Kopalniški dodatki so nepogrešljiv del vsake kopalnice. V prostor ni treba dodajati nepotrebnih izdelkov, pozornost namenite tistim osrednjim, ki jih uporabljate vsak dan.

Tudi predmeti, kot so dozirnik ali posodica za milo, toaletna krtača, različne posode, kozarci za shranjevanje predmetov in pripomočkov, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri osebni higieni in urejanju, lahko odražajo eleganco in unikaten osebni slog.

Dodajte svoji kopalnici nekaj osebnosti in značaja z izborom kopalniških dodatkov. Poskrbite za eleganten videz kopalnice, ki bo pozitivno vplival na vaše počutje. Raziščite različne, elegantne kopalniške dodatke znamke Dekor Deluxe.