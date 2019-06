S senčili do prijetnega bivalnega ozračja

Namen notranjih senčil oz. zaves v hišah ali stanovanjih so nadzor in zmanjševanje dnevne svetlobe, zagotavljanje intimnosti in okras. Zunanja senčila pa so namenjena zmanjševanju vdora sončne toplote, zagotavljanju intimnosti, protivlomni zaščiti in zaščiti zunanje površine oken pred vremenskimi vplivi. Senčila na strešnih oknih imajo povsem enak namen, vendar je njihov položaj poseben. Strešna okna so vgrajena v poševnino strehe, zato običajne zavese, ki visijo, niso ravno uporabne.

Kaj torej narediti s senčenjem na strešnih oknih?

Ker so konstrukcije strešnih oken različne, je koristno preveriti izbiro senčil že pri izbiri strešnega okna. Senčila so namreč precej pomemben del strešnega okna, saj nam lahko resnično zmanjšajo pretirano pregrevanje mansarde poleti.

Ker morajo steklene površine dovajati dovolj svetlobe tudi v oblačnem dnevu, se zgodi, da je ob sončnem dnevu svetlobe preveč. Z notranjimi senčili imamo možnost zmanjšati širjenje svetlobe v prostore.

Nekatera senčila za strešna okna tudi popolnoma zatemnijo prostor, saj ne prepuščajo svetlobe, druga so iz enoslojnega materiala in prepuščajo svetlobo glede na barvo. Kakovostno senčilo za strešno okno ima pri straneh vodila, saj se le tako lepo odpira tudi na nizkih naklonih in ne dela pretiranega »trebuha« v notranjost. Priporočam vam, da se izogibate nekoliko zastarelega načina pritrditve, to je s plastičnimi vrvicami pri straneh, saj jih sonce segreje in postanejo povsem mlahave, UV-žarki jih dobesedno uničijo, skratka cenejša in kratkotrajna rešitev, ki je na koncu dražja.

Zunanja senčila, ki zmanjšujejo vdor sončne toplote skozi steklo, imajo pri strešnih oknih precej večji pomen.

Obrnjena so namreč k soncu, viru svetlobe in toplote. Zato so tudi v slovenskih predpisih zahteve, da morajo imeti okna, ki so obrnjena proti vzhodu, jugu in zahodu, zunanje senčenje. S tem se prepreči segrevanje v mansardi in zmanjša poraba elektrike za hlajenje, če je sploh potrebno. Večinoma so na voljo zunanja mrežasta senčila, ki se razpnejo na zunanji strani stekel in zmanjšajo vdor sončne vročine do 70 %.

Pozimi, ko želimo toploto dobiti v notranjost, takšno senčilo pospravimo tako, da se mrežica zvije pod pokrov okna. Proti poletni pripeki pa so še uporabnejše zunanje rolete, saj zadržijo vsaj 87 % sončne vročine. Prednost mrežice je, da prepušča dnevno svetlobo, zato imamo prostore še vedno svetle, prednost prave rolete pa je popolna tema, močna zaščita pred hrupom dežja, pomaga tudi ob toči, zagotavlja intimnost. Skratka roleta je precej bolj univerzalno senčilo.

Poleg vseh opisanih funkcij senčil je pomembno vedeti, da obstajajo notranja in zunanja senčila za strešna okna, ki občutno zmanjšujejo toplotne izgube. Na trgu se je pojavilo tudi dvojno plisirano senčilo, ki se lahko odpre z zgornje in tudi spodnje strani, kar je posebnost pri senčilih. Poleg tega ima zelo dobre izolativne lastnosti. V prerezu nekoliko spominja na čebelje satje in očitno je zopet narava dala recept za dobro rešitev, saj izboljša izolativnost stekla tudi za 20 %. Izolativnost pozimi izboljšujejo tudi t. i. siesta senčila, saj ob uporabi ustvarijo nekakšen dodaten sloj zraka, ki je dober izolator.

Med energijsko najuspešnejša senčila se zopet uvrstijo zunanje rolete, saj zadržijo omenjenih 95 % sončne toplote, kar lahko pomeni tudi 6 °C nižjo temperaturo v prostoru poleti, hkrati pa izboljšujejo izolativnost stekla do 16 %.

Poleg tega lahko roleto poganja elektromotor. Z nekaj dodatne opreme se spušča in dviga avtomatsko s pomočjo senzorjev. Takšen sistem nas bo poleti zaščitil proti vročini, pozimi pa prepuščal toploto sonca v notranjost in ponoči zmanjševal toplotne izgube.

Kot vidite, so senčila potreben in koristen element, ki je nekoliko poseben na strešnih oknih. Poleg običajnih funkcij poskrbi za zmanjševanje stroškov ogrevanja pozimi in uporabe klimatske naprave poleti, če jo sploh potrebujemo. Vsekakor pred odločitvijo preverite, kaj vam kateri proizvajalec ponuja, saj so senčila za strešna okna prirejena za vsako izvedbo posebej.