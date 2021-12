Različne vrste omar in kako izbrati pravo zase

Omare so nujen element v vsakem domu. V njih shranjujemo svoja oblačila, dodatke, obutev in tudi marsikatero drugo stvar, na primer posteljnino, športno opremo ... Poleg prostora za shranjevanje zagotavljajo estetski videz prostora, v katerega so postavljene.

Zagotovite si prostorno omaro, ki je nepogrešljiv del opreme vsakega doma.

V prodajalnah s pohištvom je velika izbira garderobnih omar. Vse opravljajo svojo funkcijo, torej shranjevanje ter organiziranje oblačil in dodatkov, a morda ni vsaka primerna za vsak dom. Preverili smo lastnosti različnih omar, da bo izbira prave lažja.

Pester izbor raznovrstnih garderobnih omar Garderobna omara je nepogrešljiv pohištveni element vsakega doma. Običajno so omare umeščene na hodnike, v spalnice, kabinete in otroške sobe, v večjih domovih pa si lahko privoščimo celo ureditev samostojne prehodne garderobne omare. Omare so zasnovane v najrazličnejših materialih in stilih. Od tradicionalnih do modernih stilov. Razpoložljive velikosti so prav tako zelo raznolike in jih je mogoče prilagoditi glede na potrebe. Garderobne omare različnih barv in stilov raziščite v Lesninini ponudbi. Odločite se za sodoben ali bolj tradicionalen videz. Različni materiali omogočajo njihovo uporabo v kateremkoli prostoru. Videz lahko prilagodite tako, da dodate ogledala, kar zlasti prav pride pri opremljanju predsobe ali hodnika. Preverite garderobne omare za vsak prostor.

Garderobna omara, prilagojena prostoru

Najpogostejša težava s pohištvom so običajno ravno omare, v katere morate odložiti vsa oblačila in druge potrebne stvari. Zato je zelo praktična in prostorsko varčna rešitev namestitev vgradnih omar, ki omogočajo maksimalno izrabo prostora. Tovrstne omare so odličen način za reševanje težav z garderobo v prostorih, ki imajo nefunkcionalne tlorise, saj omaro lahko prilagodite vsakemu vogalu.

Soba je poseben prostor, kjer se mora otrok oziroma najstnik počutiti varno, udobno in sproščeno. Poleg postelje, nočne omarice in pisalne mize, ne pozabite na omaro, kjer bo lahko otrok shranil vsa svoja oblačila, dodatke in igrače. Omara naj bo kakovostna, hkrati pa najotroku ponudi dovolj prostora za shranjevanje.

Omara, ki se prilega vsem vrstam sob

Če je soba manjša, so še posebej dobrodošle garderobne omare z drsnimi vrati, ki prihranijo prostor pri odpiranju. Ne le, da izboljšajo videz in dodajo dodaten prostor, ampak tudi zmanjšajo nered in zagotavljajo zelo organizirano shranjevanje. Sodobni slogi pohištva so zlasti primerni za to vrsto omar.

Te omare se dobro prilegajo vsem vrstam sob in ponujajo veliko prostora za shranjevanje. Njihova prednost je tudi v tem, da omogočajo enostaven dostop. V nasprotju s krilnimi vrati je vse, kar morate storiti, da potisnete drsna vrata. Ker celotna vratna plošča gladko drsi, vam omogoča dostop do širokega odprtega prostora, kjer lahko dostopate do vsakega kotička omare. Z izbiro drsne omare je mogoče izkoristite prostor od tal do stropa, kar omogoča, da prilagodite omare za shranjevanje glede na svoje zahteve.

Če govorimo o opremljanju spalnice, takoj pomislimo na posteljo. Knjej se dobro podata nočni omarici, nikar pa ne pozabite tudi naprostorno in praktično garderobno omaro. Izjemno popularne in moderne soomare z drsnimi vrati. V vsakem primeru izberite omaro, ki se lepo poda k ostalemu pohištvu v spalnici in vam nudi dovolj prostora.

Krilna vrata za vse, ki prisegajo na tradicionalno

To je najpogostejši tip vrat pri omarah. Če je vaš dom opremljen v tradicionalnem slogu, se bo takšna omara vsekakor podala v vašo sobo. Krilna vrata lahko delujejo z različnimi vrstami omar, kot so omare v obliki črke L oziroma kotne omare, ki ponujajo veliko površin za shranjevanje. Notranjost omare zlahka prilagodite svojim potrebam in željam. Odprta omara omogoča celoten pogled na vašo garderobo.

Če želite v vaš dom vnesti nekaj rustikalnosti, bo pohištvo izdelano iz lesa in s klasičnimi vrati, popolna izbira. Prostor bo obogatilo s pridihom domačnosti in topline.

Prilagodite notranje prostore omare

Samo vi veste, kakšne so vaše potrebe ter kako želite, da so vaša oblačila in dodatki razporejeni v omari. Na podlagi tega oblikujte notranjost omare z obešalniki, predali in policami, namenjenimi škatlam.

Če imate več oblek in kostimov, boste potrebovali več obešalnikov. Na police zložite puloverje, športna oblačila, obutev in torbice, za perilo in nogavice uporabite predale. Spodnji del garderobne omare bo bolje izkoriščen s pomočjo predalov, pod stropom pa s policami. Ko odprete omaro, je pomembno, da imate pogled na vsa oblačila in dodatke, ki jih najpogosteje nosite.

Pri nakupu omare gre za različne dejavnike – barva, slog, material in tudi vrsta vrat. Ker so omare dolgoročen nakup, je smiselno pretehtati vse vidike in se modro odločiti.



