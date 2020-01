Prvi aparat v kuhinji, ki razmišlja namesto vas

Glavna prednost, ki nam jo ponuja pomivalni stroj, je udobje. Pomaga nam ohranjati čistočo kuhinje in je prijaznejši do okolja ter naših rok.

Za ročno pomivanje posode lahko porabimo tudi več kot eno uro dnevno, medtem ko nam pospravljanje posode v pomivalni stroj in iz njega vzame le nekaj minut dnevno.

Ko je posoda čista in pospravljena, je celotna kuhinja videti drugače – ni neprijetnih vonjav, ki bi se širile iz pomivalnega korita, ni neprijetnega pogleda na umazane krožnike in lonce, zato se tudi sami počutimo bolje. Pri tem je naš največji zaveznik prav pomivalni stroj.

Gospodinjski aparat, ob katerem boste tudi po velikih gostijah spočiti

S pomivalnim strojem pomivanje in pospravljanje enostavno opravimo hitreje. Še hitreje pa to storimo, ko tehnologija razmišlja in dela namesto nas. Beko je kot prvi v Evropi predstavil pomivalni stroj AutoDose s samodejnim doziranjem detergenta v gelu, ki bo namesto vas našel optimalno količino potrebnega detergenta, da bo posoda pomita in sijoča. Nikoli več se sredi pomivanja ne boste spraševali, ali ste sploh dodali detergent. Odgovor bo vedno »da«.

Pomivalni stroji Beko vam bodo tudi sporočili, ko se bo količina detergenta bližala koncu – to vam stroj sporoči kar prek vaše pametno napravo preko aplikacije HomeWhiz. Z aplikacijo lahko pomivalni stroj tako nadzorujete, z njim upravljate in ga posodabljate ter dodajate nove programe pomivanja.

Po koncu programa se vrata stroja samodejno odprejo, da se posoda po koncu programa popolnoma posuši in hitreje ohladi. Suh pomivalni stroj pa je tudi zagotovilo, da v njem ne bodo nastajale neprijetne vonjave.

Če ste med tistimi, ki izkoristijo prav vsak prazen prostor v pomivalnem stroju je tehnologija CornerIntense poskrbi za zares temeljito pomivanje tudi najbolj natrpanih pomivalnih strojev – saj ima pomivalni stroj vetrnico s kar tremi kraki, ki s posebnim ritmom gibanja doseže prav vsak kot v pomivalnem stroju in je edinstvena te vrste na našem trgu. Ker se voda razprši v vse kote, učinkovito doseže tudi tiste skodelice, ki jih imate na dodatni polički v samem kotu zgornje košare. Ravno pravšnji pritisk vodnega curka, ki prihaja iz enakomerno porazdeljenih šob, v kombinaciji s posebnim ritmom gibanja ne izriše "kroga" kot običajne dvokrake vetrnice, ampak izriše "kvadrat". Tako doseže prav vsak kot v pomivalnem stroju.

Program pomivanja Beko Fast+® ponuja kar trikrat hitrejše delovanje, kar bo posebej dobrodošlo pri zabavah in družinskih srečanjih. Zaradi prilagodljivih pomivalnih košar bomo vso posodo še lažje zložili v pomivalni stroj. Dodatno možnost nam ponuja tudi tehnologija za pomivanje pladnjev – TrayWash, ki s svojo posebno obliko spodnje in zgornje košare omogoča postavitev dveh pladnjev v spodnjo in enega v zgornjo košaro.

Vgradni pomivalni stroj DIN59530AD se lahko pohvali tudi z dodatkom za pomivanje vinskih kozarcev SoftTouch™, ki lahko sprejme štiri kozarce različnih velikosti.

Pomivalni stroji Beko združujejo moderno oblikovanje, najnovejšo tehnologijo in preprosto uporabo. Sodobne tehnološke rešitve v pomivalnih strojih spreminjajo naša življenja na bolje.

Čeprav imamo pomivalni stroj, pa brezhibna čistoča in bleščeča posoda nista samoumevna. Ponujamo nekaj napotkov, kako najbolje izkoristiti svoj pomivalni stroj in pri tem še poskrbeti, da bo imel daljšo življenjsko dobo:

Pri zlaganju posode v pomivalni stroj bodimo pozorni, da ga ne prenapolnimo , saj se lahko zgodi, da posoda ne bo lepo pomita. Pomivalni stroj naj bo poln, ne pa popolnoma natrpan. Večjo in bolj umazano posodo zložimo v spodnjo košaro. Kozarce, skodelice in manj umazano posodo pa v vrhnjo košaro. Kozarce pomivamo pri nizki temperaturi. Pravih kristalnih kozarcev iz svinčevega kristala ne smemo pomivati v pomivalnem stroju. Številne druge vrste kristala v pomivalnem stroju lahko pomivamo na nizki temperaturi. Krožniki se med seboj ne smejo dotikati. Globoke krožnike položimo pod takšnim kotom, da voda lahko odteka. S tem omogočimo boljše čiščenje, prav tako pa se bodo krožniki hitreje in bolje posušili. Preverimo, da se pribor med seboj ne prekriva. Nekatere kose pribora obrnimo navzdol, druge pa navzgor. Dolge in ostre nože obrnemo s konico navzdol. Redno čistimo filter in odstranimo ostanke hrane, ki ga lahko zamašijo. Pred vstavljanjem posode v pomivalni stroj velike ostanke hrane odstranimo. Uporabimo program predpranja in ga nastavimo na močno umazano posodo. Kadar imamo namen pomivati malo posode, je najbolje uporabiti program za polovično napolnjenost. Tako ne bo treba čakati, da bo stroj poln, pa še manj vode bomo porabili. Preverimo, ali vsi materiali posod in pribora ustrezajo pogojem za pomivanje v pomivalnem stroju. Za čiščenje močno umazane posode in odstranjevanje trdovratnih ostankov hrane je primeren program intenzivnega cikla z višjo temperaturo, saj stroj na ta način popolnoma odstrani vse ostanke hrane. Uporabljajte sol za pomivalne stroje, ki je namenjena mehčanju vode in poskrbi, da po končanem pomivanju na posodi ni sledi vodnih kapljic.

Še zadnji in najpomembnejši napotek: ravno prava količina detergenta

Količina detergenta je pri pomivanju posode izjemno pomembna. Preveč detergenta slabo vpliva na delovanje stroja in vodovodno napeljavo, predstavlja pa tudi nepotrebno obremenjevanje okolja.

Če uporabljamo kapsule, potem v dozirnik za detergent vedno damo enako količino detergenta. V resnici ga je tudi v eni kapsuli po navadi preveč, kar ni najbolje, saj stroj ne more dobro sprati posode. Zato včasih opazimo sledi detergenta na posodi.

Beko kot prvi v Evropi predstavlja pomivalni stroj s tehnologijo AutoDose – tehnologijo samodejnega doziranja detergenta. V Sloveniji je na voljo vgradni pomivalni stroj DIN59530AD, ki vam bo olajšal vsakdan tudi s pametnim odmerjanjem čistilnega sredstva.

Enkrat mesečno dolijemo tekoči detergent in sredstvo za sijaj v pomivalni stroj ter prepustimo senzorjem tehnologije AutoDose, da vsakič sproti dozirajo ravno pravo količino čistila za bleščeče čisto posodo. Funkcija je mogoča na kateremkoli programu, ki ga izberemo.

Največja prednost se pokaže pri intenzivnem pomivanju in polovičnem polnjenju, kjer je težko oceniti količino pomivalnega sredstva. Tako se izognemo slabim rezultatom pomivanja. Če je detergenta premalo, bo posoda slabo pomita, če je detergenta preveč pa bo na njej ostala sled detergenta, ki se kaže kot madeži na posodi. Dodatna prednost pa je seveda tudi prihranek pri detergentu.

Če želimo vseeno sami nadzirati količino detergenta ali pa imamo na voljo detergent v obliki kapsul, lahko funkcijo samodejnega doziranja izklopimo in uporabljamo detergent v poljubni obliki.

Tehnologija inverternega motorja ProSmart™ je uradni partner okoljevarstvenih bojevnikov, saj ima oceno energijskega razreda do A+++ (-10 %). Stroj je z izjemno varčen z energijo in varčuje z vodo, saj jo med ciklom pomivanja porabi le toliko, kot je potrebuje.

Beko je razvil dvojni filtrirni sistem za minimalno porabo vode na cikel pranja: pri normalnem programu porabi samo šest litrov vode in obenem poskrbi za optimalno higieno ter čistočo. Pri ročnem pomivanju namreč porabimo kar do 12-krat več vode. Pomivalni stroj s tehnologijo ProSmart™ je tudi kar dvakrat tišji od običajnih.