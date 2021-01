Prostor užitka pod zlatim svodom

Doma, pa vendar dvakrat pod pravljičnim svodom: ponoči pod zvezdami in svetlobo dizajnerskih svetilk, podnevi pod obokom naravne svetlobe.

Zaradi premalo svetlobe so številne mansarde videti majhne. Tole ljubljansko stanovanje je krasen primer tega, kako obilica sončnih žarkov ustvari vtis večjega in prijetnejšega prostora. Prenovo so odlično izkoristili za to, da so s strešnimi okni vanj vnesli veliko naravne svetlobe. Dejansko ima strop pogosto neizkoriščen oblikovalski potencial, saj mnogi nanj niti ne pomislijo. Kaj, ko bi ga tudi vi odprli in iz njega naredili peto steno, kot je to uspelo tukaj? Okrasili so ga z medeninastimi dizajnerskimi svetilkami in celostno podobo zaokrožili z naravno barvo masivnih lesenih tramov. A če boste strop takole izkoristili, naredite to premišljeno: strešna okna izpolnjujejo svoje poslanstvo najbolj popolno šele takrat, ko ne zajemajo le naravne svetlobe, ampak omogočajo, da kaj lepega zajame tudi vaš pogled na okolico.

S pravilno umeščenimi okni so tudi sedečim osebam omogočili razgled na soseščino.

Izjemno orodje za spreminjanje prostora

Če v prostore, kjer preživljate svoj čas, vnesete več naravne svetlobe, boste bolj uživali v harmoniji z naravo in lažje uglasili svoj cirkadiani ritem. Ta uravnava biološke procese organizma in skrbi za vaše dobro počutje. Kar zadeva izbiro oken, pa je dobro vedeti, da lahko strešna okna spustijo v prostor dvakrat toliko dnevne svetlobe kot običajna okna enake velikosti, hkrati pa zagotavljajo naravni pretok svetlobe globoko v prostor. Če tudi vi razmišljate o preureditvi svoje mansarde, nikar ne storite napake, da bi si je privoščili premalo. Raje preberite, kako lahko podvojite razglede , simpatičnost prostora in prijetne občutke.

Z obiljem naravne svetlobe so naredili prostor bolj odprt in prijeten, obenem pa ustvarili iluzijo, da je večji in prostornejši, kot je v resnici.

Dnevna svetloba je pomemben del arhitekturnega načrtovanja. Pri pametno zasnovanih objektih zmanjša porabo energije za osvetljevanje čez dan in pripomore k ogrevanju prostora ter tako pozitivno vpliva na energijsko učinkovitost objekta. Prav tako pozitivno vpliva na zdravje in ugodje bivanja ter ima v arhitekturnem smislu še eno izjemno moč: prostoru, ki ga morda ne bi mogli izrabiti za kaj drugega kot skladiščni prostor, lahko podari novo funkcionalnost. Tako kot v tej mansardni spalnici, kjer je eno samo strešno okno naredilo majhen čudež.

Inovativno so izkoristili tudi prostor tik pod slemenom. Le kakšen bi bil brez strešnega okna, ki zdaj opravi vso čarovnijo unikatnosti?

Sledite poti sonca

Ko vstopa svetloba skozi strešna okna v prostore od zgoraj, torej iz najbolj naravne smeri, naredi bivanje bolj naravno iz še enega razloga. Ko se sonce čez dan pomika po nebu, padajo žarki v prostor pod različnimi koti in z različno močjo. Zato je svetloba, ki prihaja skozi strešna okna, neprimerno bolj usklajena z zunanjim okoljem kot katerakoli druga svetloba. In prav takšno, bolj usklajeno z naravo, je bivanje v teh prostorih. Številne prednosti strešnih oken pridejo najbolj do izraza prav v prostorih na severni strani objekta, ki so zaradi odsotnosti sončnih žarkov precej manj svetli.

Ker so namestili okna tako, da sledijo poti sonca, lahko pod njegovimi žarki uživajo ves dan.

Ob vsem tem razkošju naravne svetlobe je markantna svetila v tej mansardi krasno pogledati tako ponoči kot tudi podnevi. Poleg tega, da so lepa, odlično opravljajo svojo funkcijo. Vendar se kljub razvoju tehnologije niti najsodobnejša svetila in najboljši viri umetne svetlobe ne morejo kosati s koristmi in značilnostmi naravne dnevne svetlobe. Tukaj lahko izveste, zakaj je tako. Da bo vaša mansarda ponudila resnično zdravo bivalno okolje, pa je poleg naravne svetlobe pomemben še svež zrak, ki je prav tako nujen, da ostanete zdravi in produktivni. Spoznajte pravila pravilnega prezračevanja in kako lahko skrb za svež zrak prepustite tehnologiji.

Dušan Waldhütter/WOW Stories