Pretkani načini za skrivanje TV-zaslona

Težko si predstavljamo dom brez televizorja. Ti postajajo vedno večji in širši, a tudi tanjši, njihova oblika se iz leta v leto spreminja, kar lahko povzroči vrsto preglavic pri njihovi umestitvi v bivalni prostor. Kako vedeti, katera dimenzija je prava glede na kvadraturo prostora, in kako televizor umestiti v celotni razpored, da ne bi kvaril estetskega vzdušja?

Foto: Thinkstock

Dekoracija in oprema okoli njega sta lahko težka naloga, zato vam ponujamo rešitve, kako televizor postaviti v prostor, ne da bi preveč izstopal.

Foto: Thinkstock

Ena najlažjih rešitev je, da ga preprosto skrijete. Omislite si lahko tanjšo visečo omaro v naravnih tonih ali tonih, ki se ujemajo s steno, da ta ne bo preveč vpadljiva, in ga preprosto skrijte vanjo, ko televizor ni v uporabi.

Nekateri proizvajalci in oblikovalci ponujajo prav za to narejene omare, saj vedno več ljudi meni, da bi moral biti televizor skrit v dnevnem prostoru.

Lahko ga skrijete za zaveso

Zavese niso namenjene samo oknom. Lahko so odličen pripomoček pri razdeljevanju prostorov namesto sten, z njimi pa lahko zakrijete tudi stvari, za katere ne želite, da so vsem na očeh. Če imate viseč televizor brez kabelskega priključka, ga lahko skrijete za elegantno zaveso, s katero prostoru dodate globino in teksturo.

Naj bo del vaše slikovne galerije Foto: Thinkstock

Najnovejši trend v tehnologiji televizije je, da ta postane del vašega prostora kot slika.

Ne glede na to, na kakšen način želite skriti TV-ekran, ne smete pozabiti, da se morajo elementi, uporabljeni za skrivanje, skladati s preostalim dekorjem v prostoru.

Kako vedeti, kolikšen ekran je optimalen za vaš prostor?

Treba je upoštevati priporočeno velikost zaslona glede na razdaljo sedenja.

Idealno je imeti zaslon tiste velikosti, ki zapolnjuje določen spekter vidnega polja, čeprav idealne velikosti skoraj ni mogoče določiti, saj gre za subjektivno presojo.

Priporoča se gledanje pod kotom 40 stopinj, saj naj bi ta ustvaril izjemno kinematografsko doživetje. Velikost določite glede na tip televizorja, ki ga imate, običajno pa proizvajalci ponujajo standardna priporočila, po katerih se lahko orientirate.