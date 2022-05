Preprosti okrasni elementi, s katerimi bo vaš dom zasijal

Vdahnite dušo vašemu domu s pomočjo preprostih dekorativnih elementov.

Dom, poln individualnosti, elegance in šarma Želite na hitro preoblikovati svoj dom? Že sprememba pri dekoraciji in osvetlitvi vdahne prostoru povsem drugo energijo. Z izdelki Ambia Home, ki jih dobite v Lesnini, lahko preprosto poskrbite za svetlobne in barvne poudarke ter z majhnim vložkom poživite prostor. V ponudbi boste našli dišave za prostor, svečnike, cvetlične lončke in vaze. Izberite izdelke Ambia Home in stilsko opremite svoj dom!

Z dišavami za dom izboljšajte razpoloženje

Voh je eno izmed bolj izostrenih čutil, a ko gre za notranjo opremo, pogosto spregledamo pomen dišav in njihovo sposobnost vplivanja na počutje. Dišave za prostor pomagajo izboljšati bivalne prostore in so morda tista pika na i, ki bo vašemu domu dodala občutek svežine in izboljšala ozračje ter s tem pogoje bivanja.

Odvisno od vonja, ki ga izberete, bo ta imel vpliv na počutje v vašem domu. Dišave za prostor s svojimi vonji lahko ustvarijo pomirjujoč ambient in izboljšajo razpoloženje. Vrnitev domov, zlasti po napornem delovnem dnevu, je veliko prijetnejša, če vas pozdravijo prijetne dišave. Dišeč dom je sinonim za čist dom.

Uporabljajte torej dišeče svečke in druge dišave za prostor in tako dodajte svojemu domu pridih svežine, ki vedno znova dvigne razpoloženje.

Dišava za prostor je odlična ideja za vse, ki želite svojemu domu zagotoviti izjemno dišeč vonj.

Ohranite iskrico v svojem domu s pomočjo sveč

Sveče so v preteklosti pomenile glavni vir svetlobe. Danes pa njihova priljubljenost narašča zlasti zaradi pridiha romantičnosti in slovesnosti, ki ga ustvarja njihova mehka svetloba. Svečniki katerikoli prostor v trenutku spremenijo in mu dodajo sproščujoče vzdušje in občutek topline.

Svetloba sveč ustvarja nadvse prijeten ambient, ki ga preprosto ni mogoče doseči z drugimi dekorativnimi dodatki. Nežen sijaj bo v hipu ustvaril intimno ozračje in dodal umirjeno energijo. Svečniki so tisti vsestranski dekorativni dodatek, ki se poda v vsak prostor. Če jih postavimo v kopalnico, nam zagotovijo umik v svoj spa kotiček, postavljeni po jedilnici, dnevni sobi ali spalnici zagotovijo romantični večer ob svečah, na terasi ali vrtu pa naredijo večerno druženje zares čarobno. Ne glede na to, kakšen pristop imate pri oblikovanju svojega doma, svečniki pristajajo k vsakemu slogu in so primerni za vsak trenutek.

Drobni dekorativni dodatki poskrbijo za še lepši videz celotnega doma, v prostore pa vnesejo prijetno in domače vzdušje.

Dodajte barve s pomočjo cvetja in sobnih rastlin

Rože in sobne rastline so eden od najpreprostejših načinov za vnos spremembe v prostor. Zelene rastline lahko zapolnijo večji prostor in mu dodajo eleganco. Pri tem jih lepo dopolnjujejo dovršeni in prefinjeno oblikovani cvetlični lončki, ki se zlahka vključijo v vsakršne notranje ureditve domov. Brez dvoma premišljeno izbran cvetlični lonček lepo dopolni vsako cvetlico oziroma rastlino, s katero ga boste kombinirali.

Svežino znotraj vašega doma lahko v veliki meri dodajo sveže rastoče rastline in cvetlice. Brez njih ne bi bil vsakdan tako barvit, kot je.

Sveži sezonski šopki pa poskrbijo, da na preprost način vnesete barve v svoj dom. Ne glede na to, ali prisegate na klasično ali bolj elegantno oblikovanje prostorov, cvetlični aranžmaji lepo dopolnijo vsak slog. S pomočjo cvetočih rastlin ali elegantnega zelenja vnesite svežino. V Lesninini ponudbi boste našli vaze vseh oblik in velikosti, s katerimi bo rezano cvetje dobilo poseben estetski pridih.