Premagajte vročino z zmogljivim hladilnikom

Ko se poletna vročina stopnjuje, ni nič bolj osvežilnega od občutka, ko odprete hladilnik in vas pozdravita ohlajena pijača in jedača. Vendar hladilniki danes ponujajo več kot le predah od vročine z ohlajenimi dobrotami. Z integracijo pametne tehnologije so postali najboljši spremljevalci zabav, ki običajna srečanja spremenijo v nepozabna doživetja. Raziščimo fascinanten svet hladilnikov in pametnih funkcij, ki vam bodo pomagale premagati vročino in sprostiti vse možnosti hladnih poletnih zabav.

Središče za pijačo: Vrhunsko sredstvo za potešitev žeje

Predstavljajte si: prirejate poletno zabavo, vaši gostje pa si želijo hladne in poživljajoče pijače. S hladilnikom RF9000AC-BSC s francoskimi vrati in središčem za pijače − Beverage Center™ jim lahko ponudite prav to. Ta inovativna funkcija vam omogoča, da na dosegu roke uživate v osvežilno hladni vodi. Vrč brez vsebnosti BPA se samodejno napolni s prečiščeno vodo, tako da vam in gostom nikoli ne zmanjka vode. Želite dodati še okus? V vrč narežite svoje najljubše sadje in dodajte aromatična zelišča. Z dozirnikom za vodo bodo hladne pijače na mizi v trenutku, tako da bodo vsi na zabavi ostali hidrirani.

Dvojni aparat za led: Led, led in še več ledu!

Nobeno poletno druženje ni popolno brez obilne zaloge ledu. Ne glede na to, ali gre za koktajle, ohlajene pijače ali preprosto za ohranjanje svežine hrane, je led ključni element. Z dvojnim strojem za led v hladilniku imate na voljo dve različni vrsti ledu za vsako priložnost. Poleg običajnih ledenih kock stroj proizvaja tudi priročne ledene koščke, ki pijačo ohladijo veliko hitreje. S proizvodno zmogljivostjo 2,8 kg in zmogljivostjo shranjevanja do 3,1 kg na dan vam nikoli ne bo treba skrbeti, da bi zmanjkalo ledu. Ker je aparat za led nameščen v zamrzovalniku, boste imeli v hladilniku več prostora za vse potrebščine za zabavo.

Cool Select+: Vaša hrana, vaš način

Prirejanje poletne zabave pogosto pomeni, da so na jedilniku različna sveža in okusna živila. Za zagotovitev optimalnih pogojev shranjevanja različnih vrst živil vam na pomoč priskoči funkcija Cool Select+. Ta neodvisno krmiljeni del omogoča preklapljanje med petimi načini, ki so: zamrzovanje, rahlo zamrzovanje, meso/ ribe, sadje/zelenjava in pijača. Ne glede na to, ali želite zamrzniti meso za žar, ohraniti hrustljavo sadje in zelenjavo ali do popolnosti ohladiti pijače, Cool Select+ ponuja vsestranskost, ki jo potrebujete. Poleg tega Flex Crisper za meso in ribe ter Crisper+ za sadje in zelenjavo ponujata namenske predale, v katerih bodo vaše sestavine ostale najboljše, kar zagotavlja, da bodo vaše kulinarične stvaritve hit na poletni zabavi.

Trojno hlajenje, natančno hlajenje in kovinsko hlajenje: Znanost o svežini

Okus in vonj hrane sta najpomembnejša. Da bi vaše sestavine ostale dlje časa sveže, hladilnik uporablja napredne hladilne sisteme. Sistem trojnega hlajenja neodvisno nadzoruje temperaturo in vlažnost ter tako ustvarja optimalne pogoje za različne vrste živil. To preprečuje mešanje vonjav in zagotavlja, da vsak izdelek ohrani svoj posebni okus. Natančno hlajenje nevtralizira vse temperaturne spremembe, do katerih lahko pride zaradi pogostega odpiranja vrat, in tako zagotavlja stabilno okolje za živila. Poleg tega je v hladilnik vključena kovinska hladilna plošča, ki pomaga ohranjati hladno vodo, kar zagotavlja, da vaše kulinarične mojstrovine ostanejo sveže in pripravljene navdušiti vaše goste.

Estetska privlačnost s pametno funkcionalnostjo

Čeprav je funkcionalnost bistvenega pomena, si marsikdo želi, da bi njegova kuhinja vzbujala pozornost. S sodobnimi hladilniki Samsung lahko izboljšate videz svoje kuhinje s popolno eleganco. Ti hladilniki se s čudovitim ravnim dizajnom vrat in minimalistično zunanjostjo brezhibno vključijo v vsak kuhinjski dekor. S pametno tehnologijo, ki je diskretno vključena v zasnovo hladilnika, boste imeli na voljo vso funkcionalnost, ki jo potrebujete, ne da bi pri tem žrtvovali slog.

Povezano življenje z aplikacijo SmartThings

Aplikacija SmartThings vam bo olajšala komunikacijo z vsemi povezanimi napravami v vašem domu. Čeprav je aplikacija Samsung razvita za naprave Samsung, pa jo lahko naložite tudi na druge naprave in z njimi pametno upravljate svoj dom. Integrirana je z drugimi napravami, ki so označene s simbolom "Združljivo s SmartThings". Z njo so vsakodnevna opravila bolj preprosta.

Aplikacija deluje tudi v povezavi z revolucionarnim standardom povezljivosti Matter, ki ga podpira več kot 280 svetovnih podjetij, da se lahko sami odločite za najprimernejše domače naprave. Poiskati morate le logotip Matter in povezljivost je zagotovljena. Povsem preprosto jo naložite na svoj mobilni telefon in zaživite novo povezano življenje, ki vas bo navdušilo s svojo

S tem povezovanjem imate popoln nadzor nad svojim hladilnikom ne glede na to, kje se nahajate. Prek aplikacije lahko preverite trenutno temperaturo v notranjosti, spremljate status in opozorila ter upravljate funkcije hladilnika kar prek svojega telefona. Aplikacija SmartThings nudi tudi funkcionalnosti obveščanja. Ko je čas za zamenjavo vodnega filtra ali ko se temperatura dvigne nad določeno raven, boste prejeli obvestilo na svoj pametni telefon. To vam omogoča pravočasno ukrepanje in zagotavlja, da vaš hladilnik vedno deluje optimalno.

Bespoke hladilniki: Edinstvena oblika po meri

Iščete hladilnik, ki vas bo nagovoril, vsakič ko ga pogledate? Dodajte vaši kuhinji piko na i z Bespoke hladilnikom. Izberite kombinacijo, ki vam najbolj ustreza in jo po potrebi nadgradite. Hladilniki Samsung Bespoke prinašajo sprednje površine s steklenimi in kovinskimi ploskvami v različnih barvah in slogih, ki omogočajo personalizacijo dizajna. Pozornost so pri podjetju Samsung namenili tudi pravilni širini 600 mm, da bi se hladilnik lažje ujemal z ostalimi kuhinjskimi elementi. Hladilniki so na voljo v več različicah, prednost linije pa je možnost kombinacije več hladilnikov, ki skupaj ponujajo harmoničen dizajn ter se prilegajo ali izstopajo v notranjosti. Tako lahko klasičen hladilnik naknadno razširite z dodatnim modelom, ki bo videti kot del iste enote. Hladilnik postane platno za vaše ustvarjalne ideje in ne glede na obliko, funkcionalnost ni žrtvovana.

Posebna ponudba Poletna vročina je tu in s tem tudi prava priložnost za osvežitev vašega doma. Ustvarjanje čarobnih trenutkov v kuhinji postane še bolj prijetno z izjemnimi hladilniki Samsung, ki so sedaj na voljo po posebnih znižanih cenah. Odkrijte ponudbo vrhunskih hladilnikov Samsung z neverjetnim poletnim popustom in izkoristite 5-letno garancijo na izbrano napravo.



