Praktični nasveti za opremljanje spalnice

Oglasno sporočilo

Dodajte barve v prostor

Da prostor naredite lep in prijeten za bivanje, ne potrebujete popolnoma novega pohištva, dovolj bo že, če stene spalnice prebarvate z novo barvo, ki bo prostoru dodala popestritev, svežino in domačnost. Pri izbiri barv bodite previdni. Izberite tisto, ki vam je všeč, ki vas spravi v dobro voljo in ki se je ne boste naveličali prehitro. Še posebej priljubljeni so v zadnjem času pastelni odtenki, ki dajejo nekoliko bolj umirjeno vzdušje, seveda pa lahko prostor popestrite tudi z barvami različnih odtenkov. Pazite le, da barve ne bodo preveč intenzivne, da jih ne bo preveč in da bodo izbrane premišljeno, skladno z opremo.

Izberite kakovostno pohištvo

Kakovostno pohištvo je bistveno za videz vaše spalnice. Ker je od kakovosti spanca odvisno naše počutje in razpoloženje, je izbira velike zakonske postelje z udobnim ležiščem še kako pomembna. Trenutno so najbolj moderne postelje z oblazinjenim naslonjalom in visoke postelje z visokim ležiščem. Poleg postelje je v spalnici pomembna tudi omara, v katero lahko spravite vsa oblačila in pripomočke. Sodobne in moderne omare so na voljo v različnih stilih, od masivnih, večbarvnih do takšnih z velikimi ogledali. Seveda ne pozabite na nočne omarice in druge dodatke, ki bodo popestrili vašo moderno spalnico.

Mešajte sloge

Ni treba, da so vsi kosi pohištva v vaši spalnici iz istega materiala, iste barve in v istem slogu. Dovolite si biti malce drzni in kombinirajte različne stile. Na primer, izberite ujemajočo se posteljo in omaro, nočne omarice ali komoda za ličenje pa naj bodo v popolnoma drugem stilu. Če prisegate na moderne in kakovostne spalnice z minimalističnim videzom in čistimi linijami, lahko prostor popestrite z razkošnimi nočnimi lučkami, orientalskimi preprogami ali baročnim počivalnikom za odlaganje stvari. Nikar se ne omejujte na en stil, saj lahko hitro postane dolgočasen in monoton.

Izberite lične dodatke

Popestrite svojo spalnico z različnimi dodatki, ki v prostor vdahnejo življenje. To so lahko lične nočne omarice ali nočne svetilke, komoda za ličenje, ogledala, zavese, preproge, slike, zelenje, samostoječe svetilke, počivalniki ali stoli ... Pri tem pazite le, da boste dodatke smiselno umestili v prostor, saj se lahko hitro pojavi mešanje različnih slogov in prezasičenosti prostora. Raje izberite manj dodatkov, ki pa naj bodo vpadljivi in res posebni.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24, D. O. O.