POZOR! Ne rastejo le temperature, temveč tudi povpraševanje po klimatskih napravah!

Poletne temperature smo končno le dočakali! Z njimi pa smo dobili tudi prve vročinske valove. Enotne in natančne definicije za vročinski val pravzaprav ni, saj na sam občutek vročine vpliva več različnih dejavnikov, ne le absolutna temperatura zraka. Izjemno pomembna je relativna vlažnost, naše prenašanje vročine pa je odvisno tudi od tega, v katerem delu poletja nas bo ta dosegla. O valu običajno govorimo, kadar najvišja dnevna temperatura vsaj tri dni zapored presega mejo 30 stopinj Celzija. In tam smo sedaj tudi mi - na samem vrhuncu vročinskega vala. Današnja osvežitev predstavlja le kratkotrajen predah, že od torka naprej bodo namreč temperature spet krepko nad 30. Videti je, da se bodo visoke temperature ohranile tudi preko celega poletja. Izkoristite kratek in svež predah ter se pripravite na nove vrtoglave temperature. Razmislite o dostopnih načinih hlajenja.

Razdražljivost, utrujenost, težave pri dihanju zaradi velike vsebnosti ozona v zraku so nevšečnosti, s katerimi se ob porastu temperature sooča vsak posameznik. Pri ljudeh s kroničnimi pljučnimi in kardiovaskularnimi stanji je še toliko bolj nujno ohladiti bivanjsko okolje in s tem omogočiti delovanje telesnih funkcij na normalni ravni.

Kako lahko torej potrošniki poskrbimo zase v takih vročih dneh? Na Ceneje.si redno spremljamo gibanje povpraševanja ter oblikovanje sezonskih trendov s pomočjo podatkov večletnega povpraševanja. V vsakem obdobju vročinskih valov opazimo rast povpraševanja po določenih izdelkih - in tokrat smo opazili naslednje ...

Dvig povpraševanja po klimatskih napravah v Sloveniji za 395 odstotkov!

Z naraščanjem zunanje temperature se začne tudi močno vzpenjati povpraševanje po klimatskih napravah !

Povpraševanje se je namreč od 16. 6. 2021 do 22. 6. 2021 (glede na teden poprej) v Sloveniji povečalo za neverjetnih 395 odstotkov! Dvig povpraševanja je natančno sovpadal s prvimi vročimi dnevi, zato smo trenutno na vrhu - če ste kdaj nameravali poskrbeti za ohladitev svojih bivalnih prostorov - je sedaj pravi čas, da se množicam kupcev klimatskih naprav pridružite tudi vi.

Koliko stane ohladitev?

Povprečni znesek, ki so ga slovenski potrošniki pripravljeni odšteti v vročih dneh za kakovostno in hitro ohladitev svojega doma s klimatsko napravo je v zadnjih dveh tednih znašal 416 evrov.

TOP izbire potrošnikov V obdobju vročinskih valov opažamo, da se izrazito poveča povpraševanje po prenosnih klimatskih napravah. Tako se je na prvem mestu znašla Loco Air Cooler Mini prenosna klima , sledila pa ji je ravno tako naprava v prenosni obliki 3v1 7000 BTU . Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so južni sosedi Hrvati ravno tako najpogosteje povpraševali po slovenski TOP izbiri - Loco Air Cooler Mini prenosni napravi.

TOP izdelki v kategoriji KLIMATSKE NAPRAVE

Katere blagovne znamke klimatskih naprav trenutno uživajo največ zaupanja pri Slovencih?

V juniju smo opazili, da so potrošniki najpogosteje povpraševali po klimatskih izdelkih blagovne znamke MITSUBISHI, ki je močno prednjačila pred ostalimi. Sledile so ji še znamke: INNOVAGOODS, SAMSUNG, GORENJE in IPOTOOLS.

Kaj zanimivega ste torej danes izvedeli? Da se potrošniki ob napovedi vročinskega vala postavijo v nizek štart za nakup klimatskih naprav in da se z naraščanjem temperatur tudi njihovo povpraševanje občutno dviga!

