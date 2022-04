Popolna jedilnica: osredotočite se na udobje in sproščenost

Ne glede na to, ali prihaja družba ali večerjate sami, je obedovanje prijetnejše v privlačni jedilnici. Kako torej ustvariti topel prostor, kjer se družimo z najbližjimi in gostimo prijatelje?

Poskrbite, da boste za jedilnico izbrali kakovostno pohištvo, ki vam bo res všeč, poleg tega pa naj vam ponuja udobje, ki si ga zaslužite.

Pri oblikovanju jedilnice stremimo k udobju

Udobje v jedilnici lahko ustvarimo na najrazličnejše načine, od izbire pohištva do namiznih in stenskih dekorativnih elementov. Dobra zasnova jedilnice lahko pričara prijeten ambient, ustvari ustrezen prostor za gibanje in se dobro obnese tudi takrat, ko gostimo družbo.

Ko opremljamo ali prenavljamo jedilnico, se nam postavlja vprašanje, kako jo narediti bolj prijetno. K osrednji točki jedilnice spada jedilniška garnitura, ki naj bo poleg estetike in udobja predvsem funkcionalna. Čeprav se oblikovanje jedilnice na prvi pogled zdi preprosto – vse, kar potrebujemo, so miza in stoli – se lahko izkaže za bolj zapleteno, kot si mislimo. To pa zato, ker fizični prostor, ki ga imamo za jedilnico, močno vpliva na njeno oblikovanje. Ali načrtujete jedilnico v garsonjeri? Morda veliko odprto jedilnico, ki je povezana z dnevno sobo in kuhinjo? Pri oblikovanju je treba upoštevati veliko stvari.

Jedilna miza je najpomembnejši pohištveni kos v jedilnici.

Izbira jedilne mize

Brez jedilne mize si ne moremo predstavljati tega pomembnega prostora. Najboljša jedilna miza bo zagotovo tista, ki bo ustrezala našemu proračunu, je kakovostno izdelana, se prilega našemu prostoru in je oblikovana v brezčasnem slogu, ki nam bo všeč še leta. Dobra miza je tista, ki nam bo nemoteno služila naslednjih pet do deset let, zato se je najbolje držati pravila: naj bo preprosto in trdno. Poleg cenovne dostopnosti in brezčasnega sloga je pri izbiri mize pomembno iskati stabilnost in trdno konstrukcijo.

Jedilna miza se mora prilegati jedilnemu prostoru. Kvadratne in pravokotne mize so najpogostejše, zato med njimi najdemo večje število izbir s slogi, velikostmi in možnostmi podaljšanja. Okrogla ali ovalna miza lahko da malo več prostora za premikanje po jedilnici, vendar ima še vedno dovolj veliko površino. Pri velikosti mize je treba upoštevati tudi prostor okrog nje, ki mora omogočati nemoteno gibanje.

Velikost jedilne mize prilagodimo številu družinskih članov. Na splošno velja, da je minimalna širina jedilne mize 80 cm, za eno osebo pa potrebujemo 60 cm dolžine mize – miza za štiri osebe naj bo tako dolga najmanj 120 cm. Za povprečen odmik stolov od mize je treba računati 80 cm, pri klopi je ta dimenzija lahko manjša. Če pogosto prirejamo srečanja, je smiselno izbrati mizo z možnostjo podaljšanja.

Izbira jedilniških stolov

Včasih so ljudje kupovali mizo in stole v kompletu. Že dolgo ni več tako. Za bolj unikaten videz jedilnice namreč zlahka kombiniramo različne modele stolov skupaj.

Stoli vseh oblik, velikosti in dizajnov so nepogrešljiv del vsakega doma. Če želite, da nekoliko izstopajo in pripomorejo k ustvarjanju unikatnega sloga v vašem domu, potem izberite stol, ki ga odlikuje zanimiv dizajn.

Kriterij, ki ga je vredno upoštevati, je, da je za standardno mizo višine 75 cm najbolj ustrezna višina stolov okoli 45 cm. Popoln stol je trden in kakovosten. Zato pri izbiri stremimo k stabilnemu in močnemu ogrodju. Materiali naj bodo kompaktni, stiki med posameznimi elementi trdni, hkrati pa mora biti stol ob dvigu sorazmerno težak. Stol v salonu dobro stestirajmo, tudi tako, da se samozavestno nagnemo se celo zagugamo.

Izbiramo lahko med najrazličnejšimi stoli, najbolj običajni so takšni s štirimi nogami, obstajajo pa tudi modeli stolov z eno samo nogo ter konzolni stoli, pri katerih sedalo previsno visi nad kovinskim okvirjem.

Jedilne klopi lahko izberemo, če imamo veliko družino ali pogosto prirejamo družinska srečanja. Primerne so namreč za bolj gosto posedanje oseb, hkrati pa lepo obogatijo celoten prostor.

Poleg vseh ambientov in priložnosti, ki omogočajo druženje, je pomemben element pri tem tudi klop.