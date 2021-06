Poigrajte se s svetlobo v svojem domu

Oglasno sporočilo

1. možnost - Žaluzije

Žaluzije so senčila, s katerimi je najlažje uravnavati svetlobo v prostoru s pomočjo nagibanja lamel (ročno ali s pomočjo elektromotorja in daljinskega upravljavca).

Žaluzije lahko uporabimo zunaj ali znotraj in jih posledično poimenujemo notranje ali zunanje žaluzije.

2. možnost - Lamelne zavese

Lamelne zavese so senčila, ki vam lahko v trenutku spremenijo prostor. Pri lamelnih zavesah so možne različne širine blaga.

V preteklosti so se lamelne zavese najpogosteje uporabljali pri senčenju poslovnih prostorov. Pester izbor lamel, materialov in vzorcev jih je približal tudi zasebnim prostorom.

Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo trakov, so: poliester, negorljivi material, screen, žamet in zatemnitveni material. Karnise so narejene iz ekstrudiranega aluminija in so prašno obdelane – barvane, kar jim daje daljšo življenjsko dobo. Pri lamelnih zavesah poznamo različne načine odpiranja, možna pa je tudi izvedba naklonskih lamelnih zaves.

Upravljanje lamelnih zaves je mogoče:

z vrvico,

z verižico,

s pomočjo ročičnega pogona,

z elektromotorjem in daljinskim upravljanjem.

3. možnost – Panelne zavese

Panelne zavese so namenjene dekoraciji, zasenčenju prostorov ali pregraditvi (odvisno od izbire blaga) stanovanjskih in poslovnih prostorov. Dajejo nam občutek prijetnosti in prostor enostavno poživijo. Pri panelnih zavesah je pestra izbira blaga, kar zadovolji še tako zahteven okus.

Karnise so narejene iz ekstrudiranega aluminija in so prašno obdelane – barvane, kar jim daje daljšo življenjsko dobo. Trakovi za panelne zavese pa so lahko poljubno široki in se navadno prilagodijo prostoru, kjer bodo zavese nameščene.

Pomik drsnega profila je mogoč:

z vrvico (zaporedno zapiranje in odpiranje), kjer je v enem tiru možen samo drsni profil,

s palčko, kjer je lahko v enem tiru tudi več drsnih profilov,

v tem primeru lahko poljubno premikamo drsni profil in blago.

4. možnost – Plise zavese

Plise zavesa je senčilo, izdelano v obliki harmonike. Tkanina je posebno impregnirana, kar ji daje daljšo obstojnost. Blago za izdelavo plise zaves je lahko: prosojno, metalizirano, zatemnitveno ali vzorčno.

Največji odboj sončnih žarkov dosežemo z metalizirano tkanino, ki je lahko:

na eni strani metalizirana, na drugi strani pa ima običajni barvni odtenek,

na obeh straneh prevladuje isti barvni odtenek.

Profili za plise zavese so narejeni iz ekstrudiranega aluminija in so eloksirani ali prašno obdelani – barvani, kar jim daje daljšo življenjsko dobo.

Plise zavese lahko upravljamo z:

vrvico,

gumbom,

elektromotorjem in daljinsko.

5. možnost – Rolo zavese

Novodobne zavese, ki nudijo prijeten odboj žarkov. Z različno izbiro prosojnosti lahko izberemo večji ali manjši prehod svetlobe v prostor.

Upravljamo jih lahko z elektromotorjem ali ročno.

Screen roloji pri vdoru sončne svetlobe zadržijo toploto in prepustijo svetlobo, tako da jo je še zmeraj dovolj v prostoru.

Screen tkanina je narejena iz steklenih niti, ki so obdelane s PVC, in kombinacija teh nam daje prednosti:

zadrži do 80 odstotkov sončnih žarkov in tako tudi zmanjšuje toploto v prostorih,

screen tkanina je negorljiva (je atestirana),

po večini zadrži bleščanje in sončne žarke v prostoru, ki lahko vplivajo na prostor ali ljudi v njem,

enostavna uporaba, lahko se tudi čisti (z blagimi detergenti – neagresivnimi čistilnimi sredstvi),

možnost je tudi izbira zatemnitvenega blaga, ki omogoča popolno zatemnitev prostorov.

Screen roloji so namenjeni zunanji in notranji uporabi v stanovanjskih hišah ali poslovnih prostorih/objektih. Pri screen rolojih imamo pestro izbiro barvnih odtenkov, kar nam nudi različne dekorativne rešitve.

7. možnost – Tende

Tenda – markiza je senčilo, primerno za postavitev nad vhod zgradbe, izložbe, balkone, domače terase, terase gostinskih lokalov in podobno.

Okovje je iz kakovostne litine in elektrostatično barvano. Tende lahko odpiramo in zapiramo z ročnim mehanizmom, elektromotorjem, avtomatiko in daljinskim upravljanjem. Pri upravljanju z elektromotorjem lahko dodamo še ročni pogon za primer izpada električnega toka.

Da pa bo v poletnih mesecih prehod pod tendo še enostavnejši, pa priporočamo tudi montažo komarnikov, ki bodo vaš dom ohranili brez komarjev, muh in drugih živalic.

Rono Senčila vam ponujajo izbor vseh navedenih senčil po vaši izbiri.



Poslanstvo podjetja je kakovostna izdelava in montaža vseh vrst senčil ter s tem ustvarjanje prijetnega in zadovoljnega prostora kupcem.



Stopite v poletje zasenčeni po vaši izbiri!

