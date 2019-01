Poceni alternative za domači bar

Ste že kdaj pomislili, kako praktično bi bilo imeti pijačo in druge priboljške na dosegu roke - še posebej takrat, ko pridejo na obisk družina in prijatelji? Včasih je lahko ob pogostitvi hoja iz kuhinje v dnevno sobo kar zamudna, gostom pa lahko ob vašem nenehnem sprehajanju sem in tja postane hitro neprijetno.

Zanimiva rešitev za nerodno sprehajanje

Da bi se izognili zamudni hoji in ta čas raje posvetili svojim gostom, si lahko omislite izjemno praktične rešitve. Ena najbolj zanimivih se skriva v barskem vozičku, ki bo letos še posebej v trendu. Pisali smo že o tem, da se bo letos v notranje oblikovanje vrnil slog art decoja, v tem slogu pa je oblikovan marsikateri voziček.

Velika večina "barov na kolesih" je namreč izdelana iz različno oblikovanih kovin in stekla, kar se v popolnosti sklada z letošnjimi trendi. Z lepo oblikovanim vozičkom boste tako v dnevni prostor vnesli element modernosti in elegantnosti, s svojo praktičnostjo pa bo tudi vam olajšal marsikatero pogostitveno opravilo.

V slogu velikega Gatsbyja

Če je vaš dom oblikovan minimalistično, potem bo retro voziček kot nalašč za vaše prostore. Z zlatimi dodatki in ornamenti bi lahko razbil hladnost in bistveno pripomogel k boljšemu vzdušju, saj bo deloval kot vidno izstopajoč element, ki je v popolnem nasprotju s prostorom. S takšnim vozičkom bi lahko prav zares poskrbeli za dekaneten čar v stilu Velikega Gatsbyja.

Za bolj prefinjene

Če se vam zdijo zlati dodatki in okrasni ornamenti preveč kičasti za vaše bivalne površine, si lahko omislite povsem enostaven voziček, ki ne bo kradel pozornosti drugemu pohištvu. Lahko je povsem enostaven in nevpadljiv, za nekaj dramatičnosti pa lahko poskrbite z njegovim dizajnom. Namesto vozička, ki je po svoji podobi povsem tradicionalen, lahko poskusite z modernejšimi različicami v bolj zanimivih oblikah.

Rustikalni za bolj domače vzdušje

Če v vašem domu prevladuje obilje lesa in drugih naravnih materialov, si lahko omislite voziček rustikalnega videza, ki ima v konstrukciji namesto stekla lesene odlagalne površine. Prednost tovrstnih vozičkov je tudi v tem, da se težje razbijejo. Ker pa so izdelani iz trpežnejših materialov, so zato tudi bolj trdni in obstojnejši.

Njegova uporaba ni omejena s pijačo

Njegovo vsestranskost lahko uporabimo tudi v druge namene. Lahko postane nadomestek za mize na hodnikih in predsobah ali odlagalna površina za drobnarije. V dnevnem prostoru lahko služi kot mizica oziroma polica za knjige, rože, kristale, celo svetila.

Z njim lahko uredite vignette (vin-jet, op. p.) in tako še dodatno povzdignete vizualno estetiko prostora. V spalnicah lahko voziček služi kot lepotilna mizica, na katero lahko odložite vso kozmetiko in lepotilne pripomočke, z dodatkom oblazinjenega tabureta pa lahko postane celo vaš lepotilni kotiček.

V kuhinji lahko voziček uporabite za zeliščni vrt. Posajena zelišča v lončkih razporedite po vozičku. Tako boste imeli skozi vse leto na dosegu roke sveža zelišča za kuho in drugo uporabo. V kopalniških prostorih lahko voziček uporabite kot polico za brisače in šampone. Možnosti uporabe je res neskončno.

Nimate prostora za voziček? Brez skrbi.

Za nekatere tudi voziček ne bo prišel v poštev zaradi omejitve s prostorom, vendar brez skrbi. Svoj kotiček za pijače in priboljške lahko uredite kar na obstoječih površinah, kot so na primer kuhinjski pulti ali dnevne komode.

Da bi svoj kotiček razmejili od preostalih, predlagamo, da si omislite lično oblikovan pladenj, ki ga lahko ob obiskih prestavite na kavno mizico. Posegajte po pladnjih, ki imajo povzdignjene robove, zato da ustvarite pridih razkošja.

Ena izmed najboljših stvari, ki jih ponujajo pladnji in barski vozički, je ta, da jih lahko po uporabi, oziroma ko se jih že naveličamo, preprosto in hitro pospravimo ali premaknemo v drug prostor.