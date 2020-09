Palais & Villa Schellenburg – bivanje na najvišjem nivoju

Kompleks Schellenburg je poimenovan po Jakobu pl. Schellenburgu (1652–1715), uspešnem ljubljanskem trgovcu, donatorju in dobrotniku.

Kompleks Schellenburg je sestavljen iz dveh objektov: večje zgradbe Palais, ki sledi ritmu oblikovnega jezika pripadajočega poslovnega objekta, in manjše Ville, ki odraža značaj suverenega osamelca. Zgradbi sta zamišljeni kot dialog dveh nasprotujočih arhitekturnih slogov, obema pa so skupna visoka pričakovanja glede bivanja.

Stanovanja ustrezajo vsem sodobnim bivanjskim pričakovanjem in tako omogočajo kakovostno bivanje. Oglejte si fotogalerijo:

Poleg odlične lokacije se projekt lahko pohvali s 24 urno recepcijo umeščeno v reprezentativno avlo, video nadzor objekta, visoke višine etaž, ki merijo od 283 cm do 355 cm, velike tlorisne površine bivalnih prostorov, ozelenele strehe objekta in tri notranja dvorišča, parkirna mesta v kleti pod objektom, direktni dostop od parkirnih mest do stanovanj ter dodatna dvigala za kolesa.

Vse informacije najdete tudi na spletni strani www.schellenburg-living.com.