Očistite dom z gospodinjskimi aparati Samsung ter prihranite čas in denar

Oglasno sporočilo

Narava se prebuja, prvi znanilci pomladi so že zdavnaj pokukali iz zemlje in tudi uradno smo stopili v koledarsko pomlad. Po zimskem spanju našega doma želimo tudi prostore osvežiti, prevetriti in pospraviti stvari, ki so se nabrale v preteklem letu. Samsung vam zato ponuja prav posebno ponudbo, s katero prihranite svoj čas in denar: do 20 odstotkov popusta pri nakupu sesalnika Samsung Jet ali pralnega stroja .

Posesajte vse – tudi slab zrak

Po mrzli zimi lahko zdaj že odpiramo okna pomladi. Prevetriti pa moramo tudi prostore v hiši ali stanovanju. Prah, ki celotno zimo izhaja iz radiatorjev ali drugih vrst ogrevalnih teles, se nabira v zraku, na vašem pohištvu in po tleh. Za sesanje je tu zmogljiv sesalnik Samsung Jet 75 complete, s katerim očistite različna vrsta tal z največjo močjo sesanja.

Digitalni invertni motor s svojimi ultrazvočnimi varjenimi lopaticami optimizira pretok zraka. Tako dovaja izjemno vhodno moč. Optimalna zračna pot zmanjšuje upor zraka, njegovih devet ciklonov s 27 odprtinami za dovod zraka pa zmanjšuje izgubo moči sesanja. Ujame tudi prašne delce, ki jih sesalnik posesa.

Pri čiščenju vam lahko pomagajo tudi najmlajši člani, saj je lahek za uporabo, hkrati pa je njegova teleskopska cev prilagojena tudi za vse, ki imajo težave s hrbtom, saj si lahko poljubno nastavite višino. Po svežem zraku v prostoru bo ta tokrat tam tudi ostal, kljub sesanju. Sesalnik sprošča čist zrak, saj ima petplastni filtracijski sistem HEPA. Prašne delce na preprogah in trdih tleh preprosto posesate s krtačo Turbo. Ta se lahko zavrti tudi okoli 3.750-krat na minuto, zato boste hitro gotovi. Prihranite svoj dragoceni čas in ga raje preživite s svojimi najbližjimi.

Operite vse – tudi pozabljene nogavice

Za vsako mamo ali gospodinjo se skriva ogromen kup umazanega perila. Preden pride konec tedna, ko si boste vzeli več časa za hišna opravila, vas že čaka gora oblačil pred pralnim strojem. Če vam namignemo, da pranje oblačil in drugih tekstilnih izdelkov še nikoli ni bilo tako enostavno, nam boste težko verjeli.

Pralni stroj WW8500T s tehnologijo Eco Bubble™ prinaša učinkovito pranje tudi pri nižjih temperaturah. Detergent se spremeni v mehurčke in zato lažje in hitreje prodre v oblačila. Sistem QuickDrive™ pa skrajša čas pranja do 50 odstotkov in porabo energije za 20 odstotkov brez zmanjšanja učinkovitosti pranja.*

Ko se vam zgodi, da ena nogavica ostane zunaj pralnega stroja, vrata pa so se že zaklenila, to zdaj ne po povzročalo nejevolje. Vrata Add Wash vam omogočajo dodajanje pozabljenih oblačil ali detergenta, tudi med pranjem.** Hkrati pa s higiensko paro poskrbi za odstranitev trdovratne umazanije ter 99,9 odstotka bakterij in alergenov. Če še vedno težko verjamete, da je vse to mogoče, je najlažje, da ga preizkusite sami.

Pomladna ponudba S kombinacijo naprav bo vaš dom zasijal v pomladi. Promocija traja od 21. 3. do 3. 4. 2022 oziroma do razprodaje zalog.



Za več informacij obiščite spletno stran https://www.samsung.com/si/offer/clean-promo-2022/. Hkrati pa imata izdelka še petletno garancijo, če izdelek kupite v obdobju od 1. 2. do 31. 12. 2022.



Za pridobitev pravice do petih let garancije se morate najpozneje v 30 dneh od dneva nakupa registrirati na spletni strani samsung5letgarancije.si.





*Preizkušeno z WW8000T v primerjavi s Samsungom WW6500K. Prihrani 50 odstotkov časa in 20 odstotkov energije na programih Cotton (40 stopinj Celzija, do polovice napolnjeno) z učinkovitostjo pranja v razponu ±5 odstotkov. Na podlagi podatkov podjetja Intertek.

**Dodate lahko samo tkanine, oblačila, detergent in mehčalec. Vrata Add Wash™ lahko odprete samo, ko je temperatura v bobnu manj kot 50 stopinj Celzija.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.