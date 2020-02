Nov trend: po božičnih na vrsti še valentinova drevesca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če ste pustili svoje božično drevesce stati vse do svečnice, ki je bila pretekli konec tedna, pa je nekaj prišlo vmes in vam ga kljub načrtom ni uspelo pospraviti, potem se ustavite. Sodeč po objavah na Instagramu ga morate namreč zaradi valentinovega obdržati še do 15. februarja, le okraske prilagodite.

Nov trend, ki preplavlja Instagram, je voda na mlin vsem, ki obožujejo okrašena drevesca in bi imeli svojo božično jelko najraje okrašeno vse leto. Zdaj si lahko na račun valentinovega, ki ga praznujemo 14. februarja, zagotovite še vsaj dva dodatna tedna okrašenega drevesca, le božično okrasje morate zamenjati za valentinovega, poroča portal PopSugar.

Po objavah na Instagramu sodeč, je treba na drevesce obesiti veliko srčkov ter drugih okraskov v rožnati ali rdeči barvi, kot so trakovi, mašne, rože … Dobrodošli pa so tudi kakšni napisi o ljubezni oziroma prazniku zaljubljencev. Nekaj posrečenih valentinovih drevesc si oglejte v videu zgoraj.

Preberite tudi: