Nov sesalnik, ki čiščenje ponese na povsem novo raven

Zakaj bi moralo biti sesanje neprijetno opravilo? Rezultat je vendar čist in zdrav dom, ne glede na to, ali čistite, da bi se izognili alergenom, ki jih spomladi v hiši ne manjka, ker je čas ali preprosto zato, ker morate počistiti za hišnimi ljubljenčki. Čiščenje s pomočjo naprave Bespoke Jet družbe Samsung Electronics bo postalo skoraj užitek, a ne tolikšen, kot je večerni ogled najljubše serije v čistem domu.

Čistilna postaja, ki skrbi, da je sesalnik vedno pripravljen na naslednjo nalogo

Seznam opravil za spomladansko čiščenje je običajno dolg, a ko pridete do sesanja in pomivanja tal, je tu Bespoke Jet, vedno optimalno pripravljen za uporabo.

Čistilna postaja All-in-One Clean Station poskrbi za samodejno praznjenje posode za prah vsakič, ko sesalnik priključite nanjo. Polniti pa začne tudi baterijo sesalnika, da ob naslednjem čiščenju ne ostanete brez. A ne skrbite, saj odstranljiva baterija s podaljšano življenjsko dobo zagotavlja nemoteno čiščenje do eno uro, če pa baterijo zamenjate z nadomestno, lahko napravo uporabljate tudi do dve uri. Edinstvena tehnologija pa zagotavlja, da baterija ohrani vsaj 70 odstotkov svoje prvotne zmogljivosti do 500 ciklov uporabe.

Izredno lahek, a močan

Pokončni sesalniki so lahko naporni, saj ob uporabi nosimo večino njihove teže v roki. A Bespoke Jet tehta le 1,44 kilograma, kar je kar 24 odstotkov manj od običajnih Samsungovih sesalnikov. Njegova lahka zasnova zagotavlja maksimalno uporabnost in zmanjšuje obremenitev zapestij. Tako lahko z lahkoto čistite po vsej hiši, vključno s površinami stolov in kavčev, na vrhu omar in miz, ob okenskih žaluzijah, pod napravami in po stopnicah.

A njegova lahkost ne pomeni, da ni močan. Digitalni invertni motor v zgolj nekaj sekundah s tal pobere vse, od raztresenih kosmičev do trdovratne dlake hišnih ljubljenčkov. S ciklonsko šobo se lahko poslovite od prašnih površin tudi na najbolj nedostopnih mestih. Z izjemno sesalno močjo in optimalno zračno potjo, ki zmanjša zračni upor okrog posode za prah, ter 27 zračnimi dovodi, ki minimalizirajo izgubo sesalne moči, lahko zdaj zadihate lažje, saj sesalnik zagotavlja dosledno učinkovitost.

Odličen za alergike, saj mu prah ne uide

Sesalnik Bespoke Jet med sesanjem uporablja napreden večplastni filtrirni sistem, ki zadrži 99,999 odstotka prašnih delcev in drobnega prahu. Zahvaljujoč čistilni postaji All-in-One Clean Station prah ne uhaja niti pri praznjenju posode. Samsungova edinstvena tehnologija Air Pulse očisti koš za smeti, hkrati pa poskrbi, da drobni prah in delci ne uidejo nazaj v vaš dom niti pri praznjenju posode, saj ima napredni filtrirni sistem, ki ujame 99,999 odstotka drobnega prahu. Zato si lahko oddahnete, saj veste, da iz vašega sesalnika Jet izhaja le čist zrak. 0,5-litrska posoda za prah je tudi v celoti pralna.

Alergiki dobro vedo, kako nadležna sta lahko dlaka hišnih ljubljenčkov in cvetni prah, ki začne spomladi prodirati v naše domove skozi odprta okna in vrata. Da bi to ublažili, je za vse lastnike hišnih ljubljenčkov nujno, da imajo lahek sesalnik, ki lahko pride v vse kotičke in špranje. Nastavek za krtačo Pet Tool je dodaten pomočnik, s katerim se znebite dlake hišnih ljubljenčkov. Gumijasta šoba v kombinaciji s ščetinami pomaga pobrati tudi tanke, zlahka spregledane dlake po hiši.

