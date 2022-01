Noben dom ni popoln brez popolne kuhinje

V kuhinji ustvarjate okusne in zanimive jedi ter se družite z najdražjimi. Naj bo prav taka, kot ste si vedno želeli.

Kuhinja je srce vsakega doma

To se odraža v tem, da je v zadnjih letih postala nova dnevna soba, saj se je središče dogajanja preselilo prav v kuhinjo. Postala je bivalni prostor, kjer preživimo vedno več časa. Ni več namenjena le kuhanju, temveč tudi preživljanju časa z družino in prijatelji ter je vedno večkrat prostor za praznovanja in zabavo.

Prijeten prostor, kjer začutimo pomen doma

V starejših domovih so bile kuhinje majhne in zaprte ter so se uporabljale izključno za kuhanje. Danes pa je to prostor za bivanje, ki je vse pogosteje odprt in je združen z jedilnico in dnevno sobo. Po mnenju številnih je danes prav kuhinja najpomembnejši prostor doma. V njej se sprostimo, kuhamo okusne jedi in se družimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Zato je pomembno, da ta prostor odseva in izžareva toplino in udobje.

Pri oblikovanju kuhinje sta ključni njena funkcionalnost in postavitev elementov. Oblikovanje kuhinj se vedno bolj prilagaja današnjemu raznolikemu življenjskemu slogu. Tega se zavedajo tudi pri Lesnini, zato gredo še korak naprej in vam ponujajo kuhinje po meri, ki imajo številne prednosti. Zasnovane so tako, da ugodijo prav vsaki potrebi in želji. Poleg tega pa kar najbolj izkoristijo prostor. Njihovi strokovnjaki vam bodo pomagali pri ključnih informacijah o izdelavi kuhinje ter skupaj z vami zasnovali vašo sanjsko od začetka do konca.

Počutje v kuhinji mora biti prijetno in sproščeno, predvsem pa je pomembno, da je kuhinja funkcionalna.

Izberite svoj slog kuhinje Številne kuhinje ponujajo skoraj neomejeno veliko možnosti za oblikovanje, tako da lahko vsakdo najde svojo individualno sanjsko kuhinjo. Ko izbirate svojo kuhinjo, se zgledujte po obstoječem pohištvu. Slog opreme naj bi se odražal tudi v kuhinji. Z Lesnino se bodo sanje o novi kuhinji uresničile! Njihov asortiman zajema modele v najrazličnejših kuhinjskih slogih – med njimi je zagotovo tudi vaš favorit, pa naj gre za minimalistične kuhinje brez ročajev ali takšne v podeželskem slogu. Izbirate lahko med posameznimi elementi, že sestavljenimi kuhinjskimi bloki ali kuhinjami po meri. Preverite Lesninino ponudbo in sestavite svojo sanjsko kuhinjo.

Naj se vonj po kuhanju ne širi po vsem stanovanju

Da bo zrak v prostorih ostal svež in prijeten, ne pozabimo na uporabo kuhinjske nape. Ne bo le odvajala vonja po kuhanju iz vašega doma, temveč bo poskrbela tudi za filtracijo maščobe v zraku, ki nastane pri kuhanju, da se ta ne bo usedala na kuhinjske elemente.

S kakovostno kuhinjsko napo bomo brez skrbi lahko pripravljali okusne ribje jedi in najrazličnejše eksotične omake, vonj pa bo skoraj izginil med tem, ko bomo jed postavljali na mizo.

Kuhinjska napa je eden izmed pomembnejših elementov, brez katerih v kuhinji ne gre.

Popestritev jedilne mize

Poleg praktičnih in kakovostnih pripomočkov ter prostornih omaric in predalov v kuhinji ne sme manjkati še ena zelo pomembna stvar: kakovosten in lep jedilni servis. Servis, ki bo okusno hrano naredil še bolj vabljivo in ga boste s ponosom postavili na jedilno mizo.

Z lepimi krožniki in preostalimi dodatki bo skupni obrok tudi prijetnejši. Izberimo ujemajoče dodatke in naj jedilna miza zasije v vsem svojem sijaju. Ne pravimo zaman, da jemo z očmi. Zato namesto v pekaču ali ponvi jed postrezimo v lepi posodi ali servirnem krožniku. Manjše omake servirajmo v majhnih kozicah, narezan kruh pa v košari, ki smo jo obložili z lepim prtičkom. Vse to boste našli v Lesnini po akcijskih cenah.

Bel jedilni servis je brezčasen in se prilega vsakemu slogu namiznega pogrinjka. Z dekorativnimi dodatki pa bo vaša miza videti vrhunsko.

Obiščite spletno stran www.xxxlesnina.si in preverite ponudbo!