Ne zamudite še enega tedna norih cen za nakup pohištva

Če razmišljate o prenovi doma ali ste naveličani svojega starega pohištva, je zdaj prava priložnost. Opremite dom po svojem okusu in privarčujte.

Akcija Black Friday: do 50 odstotkov ceneje Preverite ponudbo izbranih izdelkov z do 50 % popusta. V posebni akciji Black Friday pa lahko s kodo BLACK10 neznižane izdelke kupujete še z dodatnim 10-odstotnim popustom.

Da bo nakup še nekoliko bolj preprost, pa vam Dom24 omogoča tudi nakupovanje na 24 obrokov. Za kupljene izdelke vam omogočajo tudi brezplačen prevoz do vašega naslova.

Prenova vaših prostorov je končno uresničljiva!

Od predsobe pa vse do spalnice

Dom24 ponuja vso paleto pohištva za prav vse prostore v stanovanju, od kuhinje in jedilnice do dnevne sobe, spalnice, otroške sobe in kopalnice.

Njihova spletna trgovina je odlično založena s kakovostnim pohištvom evropske izdelave, ki je na voljo po ugodnih cenah in celo z možnostjo plačila na obroke. Smo si prislužili vašo pozornost?

Preverite delček ponudbe, ki so jo v tednu Black Friday pripravili za vas:

Vso ponudbo si oglejte na spletni strani Dom24.

Ekipa Dom24 se zaveda, da je v trenutnih razmerah nakupovanje pohištva za marsikoga oteženo. Nepotrebno izpostavljanje tveganju lahko nadomesti splet, a številni še vedno prisegajo na ogled v živo in posvet s prodajalcem.

Pri Dom24 so vsem, ki imajo pred nakupom kakršnakoli vprašanja ali potrebujejo nasvet, z veseljem na voljo. Navežite stik z njimi in se prepričajte sami – s svojimi izkušnjami vas bodo zagotovo usmerili na pravo pot.