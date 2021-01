Najboljši način, kako pozdraviti novo leto

Čeprav so veseli december in novoletni prazniki že daleč za nami, to še ne pomeni, da morate povsem pozabiti na praznično veselje. Če iščete malce drugačen način, kako se v slogu posloviti od leta 2020 in primerno pozdraviti novo leto, mar niso "popraznične" razprodaje najboljši način?

Številni trgovci znižujejo cene svojih najbolj zaželenih izdelkov, da naredijo prostor za nove zaloge. Čas je, da kar najbolje izkoristite to priložnost!

Verjetno ste še vedno precej utrujeni od decembrskih nakupovanj, saj je bilo treba skrbno izbrati in zaviti vsa darila za vse najdražje osebe, a prve razprodaje v letu so odlična priložnost za velike prihranke. Še posebej, če se je med vašimi novoletnimi zaobljubami znašla kakšna v tem slogu: Letos bom več časa posvetil/a skrbi za čisto in urejeno stanovanje.

Prva novoletna zaobljuba: urejen dom

Ni lepšega kot pospravljen dom, ki kar sije od čistoče. Včasih potrebujete malce spodbude, da se lotite pospravljanja in čiščenja, nova oprema ali pripomoček za čiščenje pa sta lahko prav ta spodbuda, ki v vas prebudi tisto gospodinjsko žilico.

Žar novoletnih zaobljub po drugem tednu januarja začne močno bledeti in lahko se zgodi, da boste konec meseca že čisto pozabili, kakšne načrte ste imeli za letošnje leto. Če bo vse potekalo tako, da bomo še dolgo večino časa preživljali za domačimi stenami, potem je urejeno stanovanje ključ do dobrega počutja.

Med dobre navade, ki veliko pripomorejo k dobremu domačemu vzdušju in počutju celotne družine, spada namreč tudi redno pospravljanje in čiščenje doma. Dvakrat letno je priporočljivo opraviti generalno čiščenje doma, ko umijete okna, globinsko očistite vzmetnice, prešite odeje, vzglavnike in drugo oblazinjeno pohištvo, očistite kuhinjske omare ter prezračite sezonska oblačila in odstranite vso kramo, ki se je nabrala skozi leto.

Preverite nekaj znižanih izdelkov iz bogate ponudbe spletnega tržišča PIAZZ.

Popusti tudi do 80 % Zdaj imate edinstveno priložnost za nakup izdelkov z 80-odstotnim popustom. Spletno tržišče PIAZZ vas pričakuje s širokim izborom izdelkov za dom, osebno rabo, delo in zabavo. Z njimi bo skok v leto 2021 še bolj razburljivo. Ste pripravljeni na nove podvige?

Zlato pravilo za urejen dom

Veliko več časa namenimo vsakodnevnemu ali tedenskemu pospravljanju. Gospodinjska opravila, ki jih moramo uvrstiti na seznam vsakodnevnih opravil: pospravljanje posode, kuhinjskega pulta, hladilnika, pometanje, sesanje (še posebej, če imamo hišnega ljubljenčka), brisanje kopalniških površin in skrb za oblačila – pranje, sušenje, zlaganje.

Med tedenskimi opravili pa so na seznamu: čiščenje tal, čiščenje kopalnice in stranišča, čiščenje kuhinjske pečice, urejanje oblačil, preoblačenje posteljnine, brisanje prahu, pospravljanje in organiziranje krame, ki se povsod nabere skozi teden.

Velja zlato pravilo, da pri večjih čistilnih akcijah najprej zaključimo en prostor in to naj bo ta, ki ga potem čez dan ne uporabljamo več, recimo spalnica. Zaključimo pa s kopalnico, ki je največ v uporabi, pa tudi med čiščenjem jo potrebujemo kar naprej.

Zdaj ko šola in delo v veliki meri potekata na daljavo in smo pisarne zamenjali za domače delovne kotičke, je urejen dom še veliko pomembnejši kot v običajnih razmerah, ko doma prebijemo občutno manj časa. Čas, ki ga boste namenili tem opravilom, se vam bo povrnil – bolj zbrano boste lahko delali in se po opravljenem delu tudi lažje sprostili.

Brezžična metla za čiščenje in poliranje ima je primerna za poliranje vseh vrst gladkih površin. Ima nastavljiv aluminijast ročaj in gumb za upravljanje, 320-mililitrski rezervoarm za čistilo, lučko za osvetlitev težje dostopnih čistilnih mest ter gumb za mokrenje talnih površin. Z njo bo čiščenje gladkih površin prava zabava.

Druga novoletna zaobljuba: več časa za glasbo in kulturo

Lani in letos smo bili močno prikrajšani za obisk koncertov, kinodvoran in drugih kulturnih dogodkov. Gotovo tudi vi počasi že čutite pomanjkanje kulturnih vsebin, ki pomagajo, da se lažje spopadamo z vsakodnevnim stresom. Kar nekaj koncertov in gledaliških predstav že lahko spremljamo prek spleta, pa vendar je brez ustrezne opreme ta izkušnja manj navdušujoča. Šele s pravimi zvočniki in vrhunsko televizijo lahko doživimo vsaj približno enake občutke, kot bi jih ob spremljanju dogodka v živo.

Ko se z vsemi čuti potopimo v zgodbo, koncert ali film, se naše telo prepusti prijetnim občutkom, ki jih med napornim vsakodnevnim delom čisto zanemarimo. Tudi tako se naše baterije dobro napolnijo, misli zbistrijo, pa tudi kakšna nova ideja se nam lahko prikrade v možgane. Če pride do miselne blokade, je preklop na umetnost prava rešitev, da možgani najdejo način, kako opraviti neko nalogo.

Ljubitelji dobre glasbe, filmov in serij, pa seveda vsi, ki nekaj svojega časa namenjajo tudi telesni vadbi v udobju svojega doma, vedo, da brez pravih zvočnikov ni pravega doživetja. Prenosni zvočnik XBLITZ Glow lahko vsako sobo spremeni tudi v diskoteko, saj poleg edinstvenega zvoka ponuja tudi primerno LED osvetlitev, ki vam pomaga pričarati pravo vzdušje, kjerkoli že ste. Ker je zvočnik vodoodporen, vas lahko spremlja tudi med sprehodom po naravi ali v mestu.

Za zvočno razkošje v domači dnevni sobi pa lahko poskrbite s stenskim zvočnikom dB Technologies.

Brez dvoma je zdaj tudi idealen čas, da si omislite še novo televizijo, saj je televizija Samsung 4K Ultra HD Smart zdaj na PIAZZ-u na voljo s kar 24% popustom, tako da prihranite skoraj 290 evrov.

Televizija Samsung s tehnologijo QLED zaradi svoje izjemne ločljivosti prestopa meje domišljije, seveda pa uporabnika očara tudi z izjemno elegantnim oblikovanjem, da se celotna naprava kar zlije z ozadjem.

Preverite bogato in raznovrstno ponudbo v spletni trgovini PIAZZ, kjer lahko izbirate med različnimi ponudniki in si tako zagotovite najboljšo ceno za izbran izdelek.