Kuhinjski lepotec, ki lepo poskrbi tudi za vaša živila

Oglasno sporočilo

Zakaj ob pogledu na hladilnik ne bi uživali, tako kot uživamo ob pogledu na novo pohištvo v dnevni sobi. S Samsung hladilniki Bespoke je to mogoče, saj so prave oblikovalske umetnine, ki jih uporabniki lahko sestavljajo po svojih željah in potrebah.

Hladilnik je eden od ključnih elementov doma, ne samo kuhinje, zato je ideja podjetja Samsung, da iz njega naredi oblikovalski presežek, razveselila marsikaterega uporabnika, ki si ne želi samo funkcionalnega in visokokakovostnega izdelka, ampak tudi osupljiv videz.

Hladilnik Bespoke se tako dobro ujame z drugimi elementi v kuhinji, da tudi videz postane del kuhinjske opreme, po drugi strani pa je stilsko tako eleganten in sodoben, da se zlahka kosa z najlepšimi kosi pohištva. Poleg tega se ponaša z inovativnim dizajnom oziroma prilagodljivo obliko, kar pomeni, da hladilnik Bepoke lahko dopolnjujete z različnimi moduli oziroma sestavite hladilnik, ki vam bo odgovarjal po velikosti in potrebah.

Prilagajate lahko tudi notranjost

Samsung se, ko gre za Bespoke, prilagaja uporabnikom tudi z notranjostjo, tako da bodo živila še bolj pregledno pospravljena in bodo še dlje ostala sveža. Večfunkcijsko dvostopenjsko zložljivo polico s širšo in bolj ploščato obliko Rack & Shelf™ je mogoče izvleči ali potisniti nazaj v hladilnik, poleg tega pa se zloži na pol, kar omogoča lažje shranjevanje večjih predmetov in visokih steklenic, ki jih lahko shranite tudi v vratih hladilnika.

Dolga svežina hrane ter hitro hlajenje in zamrzovanje

Optimal Fresh + vsebuje predele, ki jih je mogoče razdeliti na dve coni, ki hrano ohladita pri različnih temperaturah, hkrati pa ohranita svežino hrane do dvakrat dlje. Humidity Fresh + skrbi za optimalno vlažnost in ustvari idealno okolje za shranjevanje različnega sadja in zelenjave, da ostaneta sveža in sočna. Funkciji Power Cool in Power Freeze pa s hitrim dovodom zelo ohlajenega zraka v hladilnik ali mrzlega zraka v zamrzovalnik na hitro ohladita ali zamrzneta živila ali pijačo.

Inovativna cona Flex ima pet stopenj prilagajanja temperature hladilnika, ki jo lahko nastavite za zamrzovanje, nežno zamrzovanje, meso in ribe, sadje in zelenjavo pa tudi za pijačo. Vmesnik Cool Select+ pa omogoča, da uporabnik z enim dotikom lahko spremeni stopnje hlajenja, čemer lahko izbira med štirimi možnostmi: Cool (2 °C), Chill (−1 °C), Soft Freeze (−5 °C) te Freeze (od −15 °C do −23 °C).

Poslovite se od nabiranja ledu

Vsak hladilnik Samsung Bespoke ima na zadnji steni kovinsko ploščo, ki pomaga ohranjati optimalno notranjo temperaturo in preprečuje izgubo hladnega zraka, ko so vrata hladilnika odprta. Toplotna izolacijska tehnologija SpaceMax™ omogoča tanjše stene hladilnika, s tem pa več prostora za shranjevanje živil. Tehnologija No Frost pa izboljša kroženje zraka, ohranja stalno temperaturo in preprečuje nabiranje ledu.

Šest barv in šest materialov

Nove hladilnike Bespoke, ki so pri nas na voljo po priporočeni maloprodajni ceni od 719 evrov, po lastnem okusu lahko olepšamo tudi s svojo najljubšo barvo in materialom. Na voljo je šest materialov (satenasto steklo, glamurozno steklo, čisto steklo, glinena kovina, nerjaveče jeklo in jeklena kovina) in šest barv (nebeško modra, barva sivke, srebrna, bela, črna in bež).

Več informacij o hladilnikih Bespoke pa najdete na spletni strani.

Samsung za določene modele Samsung hladilnikov, kupljenih v obdobju med 1. 9. in 31. 12. 2021, v sklopu posebne promocije daje kar 5-letno garancijo.

Za določene modele hladilnikov, ki kupljene med 1. 10. in 14. 11. 2021, pa ponuja tudi posebni, do 20-odstotni popust.



Več informacij o promociji 5-letne garancije najdete na https://www.samsung.com/si/offer/5yw-wg-promo-2021/, več informacij o posebnem popustu pa na https://www.samsung.com/si/offer/smart-saving-2021/.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG GMBH, PODRUŽNICA V LJUBLJANI.