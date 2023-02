Kakšne sedežne garniture so v trendu za 2023?

Foto: Lesnina XXXL

Veliki sestavi

Za udobje vse družine poskrbimo z izbiro kvalitetne sedežne garniture , ki bo tudi omogočala da vsak član najde prostor zase. Zato svoj primat v priljubljenosti še vedno ohranjajo veliki kotni sestavi. Glede na razpoložljiv prostor in vaše potrebe se odločite za L ali U obliko sestava, ter ne pozabite da sodobne sedežne garniture omogočajo tudi pametne prostore za shranjevanje. Tako vam ob izbiri ni potrebno skrbeti, da morate prostor nameniti še kakšni omari za shranjevanje, ampak ga lahko polno izkoristite za udobno ter funkcionalno sedežno garnituro.

Foto: Lesnina XXXL

Kameleonski modularni sistemi

Sedežne garniture, ki jih lahko prilagodite svojim potrebam in prostoru so izjemno funkcionalne in hkrati atraktivne. Z zlaganjem posameznih elementov, modulov, lahko postavite sedežno garnituro točno tako kot ste si zamislili - in jo naknadno še spreminjate! Sedežne Lesnina vam omogočajo da si vaš dnevni prostor uredite povsem po vaših željah in ga tudi spreminjate po potrebi… kot komplet Lego kock na katerem je udobno sedeti.

Foto: Lesnina XXXL

Neustavljivo mehka tkanina

Še posebno v zadnjih letih smo vsi izkusili kako pomembno je imeti udobno sedežno garnituro, mehka, na otip žametna prevleka pa izkušnji sedenja doda novo raven udobja. Kontrast med teksturo vaše moderne sedežne garniture in ostalimi materiali, ki jih imate, ali pa jih boste dodali v vaš dnevni prostor pa ustvarja nov občutek. Z izbiro bolj ali manj strukturirane tkanine lahko poudarite občutek mehkobe, udobja, sproščenosti, ali pa poudarite občutek umirjenosti, zasebnosti, domačnosti. Izbire je veliko in brez dvoma boste v Lesnini našli tisto kar iščete.

Foto: Lesnina XXXL

Nevtralni toni še krajujejo

Od nežne smetanove, prek izdatnejših peščenih, do bogatih sivih, nevtralne barve ostajajo v trendu. Vse te barve so seveda izjemno hvaležno ozadje za vse tiste, ki radi pogosto spreminjajo videz svojega doma. Zamenjajte okrasne blazine in pregrinjala, dodajte dišeče sveče in vazo v izbrani novi barvni shemi, in voila! - vaša dnevna soba je pripravljena na pomlad. Še posebej so v nevtralnih barvah čudovite usnjene sedežne garniture , saj si lahko brez skrbi omislite zelo svetle barve. Usnje zaradi svoje vzdržljivosti, trpežnosti in lepega videza velja za enega najbolj priljubljenih materialov za oblazinjeno pohištvo, hkrati pa je enostavno za vzdrževanje. Čiščenje usnjene sedežne garniture , je lahko zelo preprosto - prah posesamo z manjšim ročnim sesalnikom in sedežno obrišemo z mehko vlažno krpo.

Foto: Lesnina XXXL

Pametni dizajn

Pametni dizajn je vse bolj prisoten v našem vsakdanu. Vsi uporabljamo pametne telefone, tablice, pametne ure, prenekateri dom se ponaša z glasovno upravljanimi napravami, vse te naprave pa nam olajšajo vsakdan v sodobnem, prehitrem, življenjskem slogu. Sedežne garniture s funkcijo sproščanja so pravi pravi odgovor, kako prinesti pametni dizajn v našo dnevno sobo. Ob dotiku gumba se spremenijo v ležalnik, ker je gibanje kontinuirano si lahko vsakokrat natančno prilagodite naklon sedišča in hrbtišča po vaših trenutnih željah. Pametne sedežne garniture najdemo v tekstilnih in usnjenih izvedbah.

Na Lesnininih spletnih straneh pa najdemo tudi odlična priporočila in nasvete glede izbire, materialov, barv in oblike, kar nam bo še olajšalo izbiro naše nove sedežne garniture. Da vas ne bi skrbelo ob izbiri usnja ima nega usnjene sedežne garniture na njihovih straneh še posebno mesto, kjer boste našli tudi nasvete kako se spopasti z različnimi madeži.