Kakšen stil kuhinje boste izbrali?

Kuhinja je eden ključnih prostorov v našem domu. V njej se dnevno srečujemo s člani svoje družine, zato je polna zanimivih prigod. Je prostor, kjer se pišejo kulinarične zgodbe z različinih koncev sveta. Navsezadnje je prav to osrednji prostor ljubiteljev kuhanja, zato je prav, da se kuhar ali kuharica v njej počuti prijetno in da ima vse na dosegu roke.

Kuhinja nikakor ni namenjena le kuhanju, temveč tudi druženju. Zato naj bo odprta, da omogoča interakcijo med družinskimi člani ali prijatelji, ki so na obisku. Priljubljena rešitev pri tovrstni postavitvi je kuhinjski otok, ki poleg večje delovne površine poveže kuhinjo s preostalim prostorom.

Funkcionalnost pred estetiko

Pri načrtovanju kuhinje je ključnega pomena, da jo postavimo na način, da imamo stvari pri roki, saj bo samo kuhanje tako precej poenostavljeno. Preden izberemo kuhinjske omarice in police, si naredimo načrt, kje bodo stali glavni kuhinjski aparati: štedilnik, pečica, hladilnik, pomivalni stroj in tudi pomivalno korito. Pri postavitvi teh elementov poskrbimo za logično zaporedje, kjer ni nepotrebnih poti, medtem ko kuhamo. Glede na te elemente prilagodimo vrste omaric tako, da nam bodo pri roki tiste stvari, ki jih ob posameznem elementu potrebujemo. Tako bomo denimo poleg štedilnika načrtovali predalnike s pripomočki za kuhanje in police z začimbami, pri pomivalnem koritu pa omarice za kozarce in skodelice.

Naj kuhinja postane prostor z dušo

Ena težjih odločitev je zagotovo izbira barve in sloga kuhinje, navsezadnje je to odločitev za vsaj nadaljnjih deset let. Ponudba stilov je resnično raznolika, od razigrano romantičnega, trendovskega, modernega do takega v povsem naravnem tonu.

Barve v kuhinji izražajo predvsem močno in unikatno osebnost

So vam všeč trendi vzorci, se ne ustrašite barvitih kuhinjskih front, ki kuhinji dajejo unikaten pečat? Če je odgovor pritrdilen, ste skoraj zagotovo med tistimi, ki sledite trendom in bi dom prenovili kar vsako leto, če bi le finance to dovoljevale.

Majhna ali velika kuhinja v najbolj trendi stilu nudi ob pripravi zajtrka, kosila, večerje ali pri vmesnih prigrizkih pravi užitek. Kuhinje so opremljene s praktičnimi elementi, ki nudijo dovolj prostora za shranjevanje kuhinjskih pripomočkov in živil. Takšen stil kuhinje pritegne tudi poglede, bodisi zaradi barvnih front bodisi zaradi dodatkov v močnih kričečih barvah.

Preprostost in toplina naravih materialov

Naraven rustikalen stil kuhinje izžareva preprostost in vnaša tisto toplino, ki jo najdemo v naravi. Pri izbiri barv in materialov prevladujejo naravni toni in naravni materiali, ki jih je moč dopolniti z modernimi elementi, kot so denimo moderni električni aparati, pomivalno korito ali ročaji.

Ste za moderen stil kuhinje v naravnih tonih? Les in naravne barve pašejo povsod. Tudi modernim linijam dajejo občutek domačnosti in topline. K taki kuhinji vsekakor pašejo lesene kuhinjske deske za rezanje, krožniki in skodelice v naravnih tonih, pletena košara za sadje in steklene posode za shranjevanje, ki so lahko izvrstna dekoracija kuhinje.

Razigranost in romantika v kuhinji

Za nepoboljšljive romantike je prava izbira kuhinja v svetlih pastelnih barvah, ki jo popestrijo romantični vzorčki in rustikalni videz kuhinjskih front. Takšna kuhinja deluje nadvse optimistično in razigrano, zato se bodo vanjo zagotovo zaljubili tudi gostje.

Kuhinja v romantično razigranem stilu bo v vaš dom vnesla nežne odtenke, naravni materiali, kot sta les in kamen, pa bodo dodatno zagotovili prijetno klimo v prostoru. Tovrstni kuhinji se podajo odprti regali za ljubke dodatke in zaprte omare za uporabne kuhinjske pripomočke ter shranjevanje.

Minimalizem in funkcionalnost

Sta to najpomembnejši lastnosti vaše sanjske kuhinje? Potem izberite umirjene kuhinjske elemente in jih kombinirajte s steklom in kovino. Dodatki, če sploh so, naj bodo minimalistični.

Moderen stil kuhinje odražajo ravne linije in minimalizem, prepleten s funkcionalnostjo. Značilne so enobarvne površine v svetlih ali temnih tonih. Predali in police se po velikosti razlikujejo od običajnih klasičnih velikosti in po izvirnih mehanizmih za odpiranje. Pogled v moderni kuhinji pritegnejo tudi dodatki iz stekla ali kovine. Ravno tako lahko poglede v moderni kuhinji privablja osupljiva osvetlitev kuhinjskega otoka, ki pričara elegantno osvetlitev.

