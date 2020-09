Kakšen sijaj bo imela vaša kuhinja?

Sanjska kuhinja je sestavljena iz različnih ključnih elementov, ki jih moramo upoštevati pri njeni zasnovi. Ti so:

funkcionalnost,

estetika po vaši meri,

kakovost, ki traja večno.

Prvi element: funkcionalnost

Ko se podamo v domače kuharske čarovnije, je zelo pomembno, da imamo dovolj prostora za ustvarjanje in da je vedno vse pri roki. Zaradi tega je ključno, da izris kuhinje zaupamo strokovnjakom. Na podlagi vaših želja in prostorskih kapacitet vam bo strokovnjak izrisal kuhinjo, v kateri se boste počutili zares dobro.

Prav kuhinje po meri bodo vaš prostor zapolnile do popolnosti in tako izpolnile vaše želje.

Drugi element: lepota po vaši meri

Domače kuhinje niso samo funkcionalne, v sodobnih domovih predstavljajo tudi posebno estetsko komponento, ki celotnemu interierju dodaja občutek prefinjenosti in tudi pristno družinsko domačnost.

Najprej izberite barvo, ki se bo najbolje zlila s celotno notranjostjo doma, nekaj več pozornosti pa namenite tudi materialu in vrsti kuhinjskih front.

Izbirate lahko med različnimi vrstami, ki se med seboj razlikujejo predvsem po videzu, kakovosti in ne nazadnje po možnosti vzdrževanja.

Navadne lesene fronte: pri teh imamo v mislih predvsem masivne in furnirane fronte. So enostavne za vzdrževanje, saj so zaščitene z lakom. Predstavljajo večno klasiko, ki nikoli ne gre iz mode.

Visoki sijaj: že nekaj let predstavlja sodoben element, ki se v zadnjem obdobju spaja predvsem v kombinaciji s steklom ali celo neobdelanim naravnim lesom. Kontrasti v barvah in materialih so hit sobnega dizajna. Sijaj daje takojšen učinek elegance, je pa hkrati nekoliko bolj občutljiv, saj se na njem hitro poznajo prstni odtisi.

Steklene fronte: so odlične v kombinaciji z lesenimi elementi v kuhinji in delujejo zelo domače. Če jih kombinirate s kovinskimi regali in omaricami, pa lahko pričarate tudi bolj industrijski in futuristični slog.

Prevlečene fronte: stare fronte lahko na hitro osvežite s folijami različnih barv, ki so običajno iz plastike. So enostavne za vzdrževanje in čiščenje. Težave nastanejo pri trdovratnih madežih, saj je potrebno biti pri izbiri čistilnega sredstva pozoren, da je to primerno za površine iz plastike.

Da bo še popolnejše In ko bo kuhinja končno kraljevala v vašem prostoru, in to v vaši sanjski podobi, jo lahko popestrite tudi s pomembnimi detajli: namizni pogrinjki, prti, blazinami za jedilne stole in z razsvetljavo. Ne pozabite: pri opremljanju doma je pomembna vsaka malenkost.

Tretji element: naj vam služi

Pri zasnovi kuhinje imejte v mislih trajnost, kar pomeni, da izberite materiale, za katere veste, da vam bodo dolgo služili. V kuhinji veliko delamo, prestavljamo, režemo, kuhamo in pomivamo. Materiali naj bodo zato odporni na vlago, toploto in udarce.