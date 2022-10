Kakovostni kuhinjski bloki

Oglasno sporočilo

Kuhinja spada med najpomembnejše prostore vsakega doma, tako da kuhinjski blok običajno kupujemo za več let. Izbira kuhinje je zato zelo pomembna. Postavitev mora biti udobna za vse družinske člane. Kakovostne kuhinje imajo dolgo življenjsko dobo, prenesejo visoke temperature in vlago. Kuhinjski bloki so na voljo tudi v različnih barvah in se tako ne razlikujejo zgolj po velikosti. Če želite, da dizajn kuhinje ostane aktualen več let, je izbira barve in sloga enako pomembna. Odločite se lahko za brezčasne univerzalne rešitve ali za moderne kuhinje.

Kako izbrati kuhinjski blok?

Kuhinjski blok je oprema doma, ki jo boste uporabljali vrsto let in bo hkrati močno vplivala na celoten videz prostora. Pri izbiri bodite pozorni predvsem na postavitev kuhinje, saj je upoštevanje značilnosti prostora in življenjskega sloga ključ do preproste uporabe. Odločite se lahko za linearno, kotno ali v obliki črke L oziroma črke U, z otokom ali brez, s polotokom ali celo z barom. Naslednje, kar je dobro upoštevati, so materiali, iz katerih so kuhinjski bloki izdelani. Material ne vpliva le na estetski videz in uporabnost, pač pa tudi trajnost kuhinje. Kakovostna kuhinja bo kljub različnim obremenitvam ostala trpežna. Ne nazadnje je pomemben tudi slog kuhinje. Želite klasični ali moderni slog, morda pa skandinavski ali podeželski?

Pestra izbira barv

Če so bile nekoč na voljo le klasične lesene ali bele kuhinje, je danes lahko kuhinjski blok v barvi, ki vam najbolj ustreza. Ker je kuhinjski blok duša vsakega doma, je pomembno izbrati popolno barvo.

Barvna paleta je eden najpomembnejših vidikov oblikovanja kuhinje, treba je izbrati harmoničen zaključek. Pri izbiri odtenka je vredno razmisliti o praktičnosti. V temnih kuhinjah bo opazna vsaka kapljica vode oziroma vsak prstni odtis, sploh če je kuhinjski blok visokega sijaja. Izbiro je treba prilagoditi tudi parametrom prostora. Če želite vizualno razširiti dimenzije kuhinje, se je bolje izogibati odtenkom, ki bodo prostor obtežili, medtem ko vam prostorna kuhinja omogoča uporabo celotne palete barv za kuhinjski komplet.

Ne glede na to, ali je kuhinja moderna ali klasična, ima pri izbiri pomembno vlogo barva sten, ki se mora popolnoma ujemati z barvo kuhinje. Na izbiro vplivajo tudi osvetlitev prostora ter preostale barvne kombinacije dodatkov in aparatov kuhinje.

Majhni kuhinjski bloki

Ne glede na velikost je bistveno, da je kuhinja kakovostna, zato je izbira ključnega pomena. Majhni kuhinjski bloki so lahko vizualno večji, če se odločite za pravo kombinacijo barv. Hkrati je pri majhni kuhinji pomembno, da je kljub temu dovolj praktična in da še vedno izpolnjuje potrebe po delovni površini.

Veliki kuhinjski bloki

Veliki kuhinjski bloki prinašajo veliko možnosti ureditve, dodate lahko otok, polotok ali celo bar. Omogočajo vam nešteto različnih možnosti ter vse uporabne dele, predale ter lastnosti, ki bodo zagotovili popolno udobje uporabe. Hkrati lahko izberete kombinacije barv, zaradi katerih bo kuhinja videti naravnost čudovita. Kakovostne kuhinje vam bodo služile še veliko let. To pa ne pomeni, da cenovno ugodna kuhinja ne bo dosegala vaših pričakovanj.

Naročnik oglasnega sporočila je DOM24 D.O.O.