Kako se lotiti opremljanja dnevne sobe?

Čeprav dnevne sobe morda niso tako zahtevne za opremljanje, kot so kuhinje, vsekakor zahtevajo nekaj premisleka pri postavitvi opreme in pohištva. Navsezadnje je dnevna soba prostor, kjer vsakodnevno preživljamo čas z družino, uživamo v najljubši TV-seriji ali počivamo po napornem dnevu, in je prostor, v katerem pogosto gostimo svoje prijatelje.

Naj dnevna soba, ki je osrednji prostor stanovanja, odraža vašo osebnost in stil.

Da ustvarimo udobje, prijeten ambient, praktičnost, pa tudi dobrodošlico, je treba premišljeno izbrati pohištvo in dekoracijo za dnevno sobo.

Ustvarimo postavitev po svojih potrebah

Ko opremljamo dnevno sobo, se je treba zavedati, da oblikujemo prostor, kjer bomo preživljali svoj prosti čas. Zato pri načrtovanju postavitve pohištva upoštevajmo razpoložljivo površino in kose pohištva, ki jih želimo vključiti, kot so denimo dnevni regali, visoka komoda, vitrine za dnevno sobo in tv regal. V veliko pomoč nam bo, če izdelamo kartonaste predloge pohištva, ki jih želimo vključiti, in jih razporedimo na svoje mesto. Pri tem bodimo pozorni na to, da imamo še vedno dovolj prostora za prosto gibanje po dnevni sobi.

Praktični in estetsko dovršeni pohištveni kosi bodo dodatna vrednost, ki si jo vsi želimo znotraj doma. V dnevni sobi so nepogrešljive komode in vitrine, ki so poleg praktičnega vidika čudovita dekoracija prostora.

Ideje za dnevne sobe Ko gre za mere pohištva, kombiniranje različnih elementov, opremo, materiale in barve, je možno skorajda vse. V Lesnini lahko izbirate med različnimi programi dnevnih sob. Vnaprej izbrane kombinacije in kompleti TV-omaric, vitrin in stenskih omar vrhunske kvalitete zagotavljajo, da bo dnevna soba opremljena v stilu, ne da bi bilo treba razmišljati o možnih kombinacijah omar, regalov, vitrin ali klubskih mizic. Če pa imate dizajnersko žilico in si pri oblikovanju svoje sanjske dnevne sobe želite več svobode, se lahko pozabavate z izbiranjem in kombiniranjem posameznih elementov. V ponudbi boste našli tako priljubljene naravne zemeljske tone, vpadljivejše barve, izčiščen črno-beli minimalizem, sodobne kose modernega pohištva kot tudi priljubljen retro videz in podeželski stil za tiste, ki prisegate na toplo domače vzdušje. Za uresničitev vaše ideje o dnevni sobi tako ni več ovir!

Načrtovanje pomeni, da upoštevamo svoje potrebe

Pri načrtovanju dnevne sobe se vprašajmo, kako bomo v njej preživljali svoj čas, ter na podlagi tega smiselno postavimo elemente. Pomembno je, kje bo stalo določeno pohištvo, saj moramo ustvariti središče dnevne sobe, kjer je dovolj prostora, da se lahko nemoteno sprehajamo in srečujemo z drugimi člani gospodinjstva.

Potrebe se pogosto močno razlikujejo od naših želja, zato bodimo iskreni. Le tako bomo dosegli prijeten prostor, ki bo hkrati tudi funkcionalen in dovolj prostoren.

Nizke omarice so primerne za shranjevanje raznih predmetov. Nanje lahko postavite TV in preprosto uživate na svoji sedežni garnituri.

Osnovni elementi dnevne sobe

Poleg glavnega elementa, kavča, v dnevni sobi nikakor ne sme manjkati še nekaj nepogrešljivih kosov pohištva, med katere zagotovo spada tv regal. V dnevnih sobah ni nikoli preveč shranjevalnih površin. Dnevni regali in komode poskrbijo za shranjevanje in tako za urejenost in organiziranost znotraj doma. Komoda je resnično univerzalni pohištveni kos, ki jo lahko uporabimo v vseh prostorih doma.

Vitrine za dnevno sobo so idealna izbira, kadar želimo na vidno, a hkrati varno mesto postaviti otrokovo umetnino ali najljubše kristalne kozarce. Steklena vratca jih hkrati ščitijo pred prahom. Na trgu so na voljo tudi vitrine z integrirano osvetlitvijo, ki služi tako za poudarjanje razstavljenih kosov kot elegantno dekorativno osvetlitev prostora.

Najfinejši porcelan in posebne predmete postavite v vitrino.

Naj gre za kakovostne vrste masivnega lesa ali sijoče in mat lake v številnih barvah, izbira je v celoti prepuščena nam in naj se smiselno ujema s stilom pohištva v našem domu.