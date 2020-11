Kako se lotimo opreme predsobe?

Oglasno sporočilo

Predsobi pravimo ogledalo hiše, saj odraža, kdo smo in kaj nam je všeč. Predsoba je tudi prostor, v katerega ob vstopu v hišo ali stanovanje najprej zakorakamo. Našim gostom naredi prvi vtis ob prihodu in tudi zadnji ob odhodu.

Predsobo velikokrat uporabljamo za shranjevanje čevljev, plaščev in jaken, dežnikov in drugih dodatkov, zato moramo poskrbeti, da je ne samo lepa, temveč tudi funkcionalna.

Opremljanja predsobe se moramo lotiti resno in zavzeto, saj si bomo še kako hvaležni, ko bomo vstopili v lično in uporabno urejeno predsobo.

DIZAJN

Izrednega pomena je, da v predsobi ne uporabimo barv, ki se jih bomo sčasoma naveličali, temveč le nevtralne barve (bela, bež, rjava). Takšne barve se bodo nato skladale tudi z ostalim pohištvom v stanovanju. Prav tako takšne barve dolgoročno dobro vplivajo na naše počutje.

Svetli toni optično povečajo prostor. Zato je izbira svetlega pohištva odlična odločitev, ko želimo povečati ta prostor. Veliko izbiro nevtralnega pohištva za predsobe ponujata proizvajalca Jela in Germania.

Predsoba Milla Rio, proizvajalca JELA.

Predsobe velikokrat niso ravno velikih dimenzij, zato je pomembno, da je prostor, ki nam je na voljo, kar se da izkoriščen. Za to poskrbimo s policami, obešalniki in ostalimi kosi pohištva. Čeprav si želimo izkoristiti vsak del prostora, pa ne sme predsoba delovati utesnjujoče.

Priporočamo odličen članek, ki ga je lastnik spletne trgovine Opremisidom napisal na svojem angleškem blogu o principih notranjega oblikovanja, in sicer: 7 principles of Interior design. V članku boste spoznali 7 principov oblikovanja in tako lažje razumeli, kako ustvariti harmoničen in uravnovešen dizajn, ki ni dolgočasen in je zapeljiv na oko.

UPORABNOST

Pozorni moramo biti, da predsoba ni samo lepa, ampak tudi uporabna. Predsoba je vsakodnevno in tudi večkrat dnevno v uporabi, zato je pomembno, da je dobro izdelana in da se odlično poda v prostor. Načrtovanja predsobe se moramo lotiti kar se da premišljeno.

1. Pomembno je, da ima veliko število obešalnikov in polic za shranjevanje kap, rokavic, klobukov in ostalih dodatkov.

Colorado obešalna palica, Germania.

2. Ne smemo pozabiti tudi na odlagalne površine, saj nam bodo prišle še kako prav. Vsem nam se po žepih in torbah potikajo različne drobnarije, kot so ključi, slušalke in denarnice, zato je prav, da tudi njim namenimo nekaj prostora.

3. Velika napaka je, če pohištvo ni pravih dimenzij. Pri izbiri komod in omar moramo paziti na moteče faktorje v prostoru, kot je na primer radiator. Predsoba mora s svojimi kosi pohištva delovati čim bolj enotno.

KAJ NE SME MANJKATI

Kot smo že zgoraj omenili, mora predsoba biti predvsem uporabna. V njej ne sme manjkati naslednjih kosov pohištva:

Omare za predsobo

Najpomembnejši je seveda prostor za shranjevanje in obešanje oblačil ter obutve oziroma omare za predsobo. Če imate na voljo več prostora, naj bosta to garderobna omara in mogoče omarica za čevlje. Plašči in bunde v omari zavzamejo največ prostora. V primeru pomanjkanja prostora pa so odlične že navadne stenske police in obešalniki ali omara z drsnimi vrati. Seveda ne sme manjkati tudi mesto za odlaganje manjših stvari, kot so na primer torba, ključi in denarnica.

Sedišče

Naj bo to stol ali klop. Po napornem dnevu ni lepšega, kot priti v stanovanje in se usesti na udobno klop ali stol, da se preobujete. Brez hrbtnih bolečin si nataknemo tudi copate.

Če ste v stiski s prostorom, vam priporočamo nakup klopi, ki je ob enem tudi omarica za čevlje. Primer tega je Klop Lissabon, proizvajalca Germania na sliki spodaj.

Klop Lissabon, Germania.

Ogledalo

Ogledalo odlično služi ob odhodu, ko preverimo še zadnje malenkosti na sebi. Če je dovolj prostora, se priporoča nakup večjega ogledala, ki sega od tal do vaše višine. Ogledalo samo po sebi tudi poveča prostor, zato je predvsem priročno v manjših predsobah. Ogledalo ne služi samo kot uporaben predmet, temveč tudi kot dekorativen.

Kot na primer pri predsobi Madeo, proizvajalca Germania, ima ogledalo zanimivo poličko, ki je dekorativnega namena in jo lahko popestrimo z zanimivimi dodatki.

Predsoba Madeo, Germania.

Če vam prostor dovoljuje, razmislite tudi o košu za manjše smeti, ki ima po možnosti tudi držalo za dežnike.

Čeprav na urejanje predsobe redko pomislimo, je še kako pomembno, da jo zasnujemo pametno in funkcionalno. Naj vam ne bo žal investirati v kakovostne kose, ki bodo z vami še veliko let.

Naročnik oglasnega sporočila je Lagea d. o. o.