Kako priročno opremiti svojo domačo pisarno

Ena od prednosti digitalne dobe je zagotovo ta, da ni treba iti skozi vsakodnevni prometni vrvež in izgubljati časa s čakanjem v kolonah, da smo lahko produktivni pri svojem delu. Delo od doma se je namreč v nekaterih podjetjih vsaj nekajkrat na teden obdržalo tudi po epidemiji. To pa od nas zahteva organizirano domačo pisarno, ki ponuja spodbudno delovno okolje.

Organizirana domača pisarna ne pomeni le tega, da je videti lepo, temveč gre predvsem za funkcionalnost, udobje in učinkovitost. Svoje delo bi morali opravljati z lahkoto, na dosegu bi nam morale biti stvari, ki jih dnevno upravljamo, in do konca dneva ne bi smeli čutiti bolečin zaradi telesne drže za pisalno mizo.

Udobno sedenje tudi v pisarni

Nasploh novodobni življenjski slog od nas zahteva veliko sedenja za pisalno mizo. Zato, ko izbiramo pisarniško pohištvo, svojo pozornost posebej namenimo stolu. Sedenje na njem mora biti kar najbolj udobno, hrbtenici pa mora zagotoviti tudi primerno oporo. Ergonomski pisarniški stol je torej tisti, katerega cilj je najti rešitev za telesne bolečine in obremenitve, ki jih povzroča dolgotrajna uporaba standardnega stola. To je stol, zasnovan tako, da kar najbolje podpira telo pri sedenju za mizo. Upošteva držo, oporo za hrbet, porazdelitev teže, udobje in gibanje. Ergonomski pisarniški stol bo imel več nastavljivih delov, tako da se edinstveno prilega vsakemu uporabniku in da lahko vsak uporabnik udobno sedi pri delu.

Seveda pa to ne pomeni, da morate zaradi udobja pri sedenju zanemariti svoj slog. V Lesnini boste našli ergonomsko oblikovane pisarniške stole različnih videzov, oblik in materialov. Obiščite najbližjo trgovino in se usedite na nekaj svojih najljubših modelov. Po nekajminutnem sedenju boste zagotovo izbrali stol, ki bo ustrezal vam in vaši estetiki.

Kako izbrati pisalno mizo

Pri izbiri pisarniške mize je najpomembnejše zagotoviti, da ustreza vašim posebnim potrebam, tako da lahko svoje delo opravljate učinkovito in udobno. Naredite si seznam, kaj potrebujete za učinkovito delo. Ta mora vključevati, kako delate in kaj morate delati. Ko boste določili te pomembne dejavnike, boste imeli boljšo predstavo o tem, kaj iskati pri pisarniški mizi. Nato lahko nadaljujete razmislek o stvareh, kot so prostor, ki vam je na voljo, vaš proračun in slog, ki vam je všeč.

Računalniška miza naj vam zagotavlja dovolj prostora za umestitev monitorja, tipkovnice in miške ali pa za prenosni računalnik. Priročno je, če je v mizo že integriran predalnik ali omarica, kamor lahko pospravite pisarniški material ali druge stvari, ki jih potrebujete pri delu. Računalniške mize so lahko učinkovit način, kako opremiti manjšo pisarno, kadar ne potrebujete veliko delovne površine. Ko pa vas pesti pomanjkanje prostora, hkrati pa potrebujete večjo delovno površino, je lahko prava rešitev kotna pisalna miza. Glede na svoje potrebe lahko izberete takšno, ki ima delovno površino na eni ali dveh ravneh, z integriranim predalnikom ali brez njega.

Tudi domača pisarna naj bo pospravljena

Za prijetno vzdušje in učinkovito delo je pomembno, da je tudi domača pisarna urejena, delovna površina pregledna in da imamo dovolj prostora za shrambo materialov, ki jih potrebujemo za delo. Predalniki so nepogrešljiv element vsake pisarne. Primerna globina predalov zagotavlja, da lahko vanje pospravimo dokumente brez skrbi, da bi se pomečkali ali uničili. Priročno vanje pospravimo tudi pisarniški material, različne drobnarije, ki se znajdejo na naši delovni površini in jih ne potrebujemo ves čas, lahko pa tja zaide tudi kak prigrizek za trenutke, ko nam primanjkuje energije.

Pomemben element učinkovite in udobne pisarne je vsekakor tudi razsvetljava. V jesensko-zimskem obdobju nam naravna svetloba pogosto ne zadostuje za udobno delo, zato je priporočljiva uporaba namizne svetilke, s katero ciljno osvetlimo delovno površino ali pa ustvarimo ambientalno svetlobo, ki zmanjša kontrast med svetlobo monitorja in okolico, ter s tem zmanjšamo naprezanje oči.

Ko urejamo delovno površino, si poleg prostora za nemoteno delo ter namizno razsvetljavo vzemimo še nekaj kotičkov za osebne dodatke. Nekaj osebne note, kot so fotografije v lepih okvirjih, namizni koledar, manjša vaza, ki lahko služi tudi kot lonček za pisala, ali usnjena delovna podlaga lahko poveže našo domačo pisarno v prostor, kamor se bomo z zadovoljstvom vračali vsak dan.