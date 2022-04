Kako najlepše okrasiti stanovanje za veliko noč?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomlad in sezona okraševanja doma z velikonočnimi okraski sta se že začeli. Domiselne in preproste ideje smo našli na družbenih omrežjih, ob njihovem izboru pa smo v mislih imeli, da lahko vse to naredimo tudi sami.

Velikonočna dekoracija v naša stanovanja prinese čudovite odtenke pastelnih barv, pa tudi druge pisane barve, ki smo jih pogrešali pozimi. Velikonočne košare, velikonočna jajca, zajci in veliko cvetja so le nekateri izmed najljubših velikonočnih okraskov za dom.

Okrasitev doma je lahko igriva zabava, ideje za velikonočno okrasitev pa so vsako leto vse bolj domiselne.

Če ste ljubiteljica "naredi sam" projektov, vam velikonočni okraski zagotovo niso tuji, spodaj je le peščica predlogov, kako lahko čudovite velikonočne okraske letos izdelate sami.

Ne glede na to, ali želite izdelati velikonočne namizne okraske, velikonočne okraske za vrata, lesene okraske za pred vhod ali velikonočne okraske iz papirja, imamo za vas veliko idej.

Torej, pribor v roke in gremo!

Vaza z "jajčnimi" cvetkami

Pomladno cvetje se bo zagotovo odlično podalo v vazo samostojno ali z dodatkom zelenja, vej ali obarvanih pisanic. Z velikonočnimi jajci lahko napolnite tudi kozarce ali sklede in jih postavite na mizo kot popoln okras velikonočne mize.

Prtički v obliki zajčkov

Posebni prtički so zanimiv dodatek k praznični mizi. Prtiček prepognite v trak, nato ga oblikujte v črko U, dva konca prepognite in povežite s trakom, na sredino, kjer ostane prostor, ko prtiček položite na krožnik, pa položite pobarvano jajce!

Foto: Shutterstock

Velikonočni okraski za vrata

Poleg okraskov na velikonočni mizi so lahko pri ustvarjanju vzdušja zelo učinkoviti tudi velikonočni okraski za vrata. Ponavadi so to različni venčki.

Zajčkasta škatlica

Zelo preprosta in zanimiva velikonočna škatla, v kateri ne smejo manjkati čokoladna jajčka!

Rožice iz papirja

Tovrstne rožice res ne dišijo, njihova dobra lastnost pa je, da so dolgotrajno lepe. Lahko naredite le rože in jih razporedite po mizi ali pa iz krep papirja oblikujete rože s pecljem in jih date v vazo.

Pribor z rožicami

Zelena je barva pomladi in prinaša svežino po dolgočasni zimi. Če boste jedilni pribor zavili v zelen prtiček, mu dodali še vejico pomladne cvetlice in pisan trak, je vaša praznična miza že skoraj popolno okrašena.

Foto: Shutterstock