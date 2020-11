Kako izbrati pravo komodo s pomočjo Teulat kolekcije?

Oglasno sporočilo

Komode služijo različnim namenom – za shranjevanje oblačil, iger, knjig in drugih stvari, za dekoriranje, postavitev televizije ipd. Vsaka dnevna soba si zasluži komodo, ki je kot ustvarjena zanjo.

Pri izbiri “tiste prave” bodite pozorni na različne stvari, kot so na primer stil dnevne sobe, barvne kombinacije in funkcionalnost.

Zavedati se morate, da izbira komode lahko drastično spremeni videz dnevne sobe in včasih to ne na bolje, zato je treba o izbiri dobro premisliti.

Danes so komode postale pravi okras dnevne sobe. Pri Kolekciji Teulat, ki jo tržimo v spletni trgovini Opremisidom, je poudarek na zunanjem videzu kot tudi na izjemni kvaliteti. Proizvajalec želi, da je vsak izdelek na nek način umetniška mojstrovina oziroma slika prostora.

Dodajanje teksture prostoru s pohištvom, kot je komoda

Tekstura je zelo pomemben del dizajna in poskrbi, da je prostor razgiban. Za vse navdušence tranzicijskega dizajna, ki je kombinacija modernega in klasičnega videza (več v mojem članku: What is Transitional interior design?), ima proizvajalec Teulat kar nekaj zanimivih kosov pohištva. Tranzicijski dizajn je odličen za vse tiste, ki imate sicer zelo radi moderen videz, a bi ga radi popestrili s kakšnim klasičnim kosom pohištva, dodatki itd. …

Kot primer nekoliko bolj teksturno bogate komode, ki bi jo sam uporabil v kombinaciji z modernim dizajnom, je komoda Orbita. Če želite doseči prej imenovani tranzicijski dizajn, bo Orbita odlična izbira.

Komoda Orbita, Teulat.

Teksturo zelo radi dodajamo modernim dizajnom. Ko želimo doseči ravnovesje v samem prostoru, teksturni elementi delujejo vizualno nekoliko težje kot gladki minimalistični kosi pohištva.

Za vse, ki obožujete moderen dizajn, a bi želeli komodo z nekaj več teksture, je Teulat izdelal program Sierra. Osnova je Mediapan v črni ali beli barvi s kombinacijo hrastovega furnirja. Minimalistični ročaji in nogice poskrbijo, da je sam vizualni izgled komode postavljen še nekoliko bolj v ospredje.

Komoda Sierra, Teulat.

Investicija v komode z namenom dodajanja barv prostoru

Včasih kupujemo komodo z namenom dodajanja kontrasta obstoječemu prostoru. S tem želimo doseči ali ravnovesje (Balance po angleško) ali popestritev monotonega videza našega že obstoječega dizajna.

Če imate v dnevni sobi predvsem nevtralne barve in sam prostor kliče po barvah, priporočamo program Arista. Poleg nevtralnih odtenkov jo lahko naročite tudi v pastelno zeleni ali rdeči barvi.

Pokončna komoda Arista, Teulat.

Oblika komode

Tudi oblika komode je pomembna. Ne samo njen zunanji videz, pomembne so tudi njene dimenzije in kako je sestavljena (predali, vrata …).

Nekaj nasvetov:

1. Če boste komodo uporabljali za shranjevanje težjih stvari, kot je na primer posoda, je pomembno, da ima dobro nosilnost in številne police. 2. Če imate visok strop, potem izberite nekoliko višji model komode, da se ne bo vizualno izgubila v samem prostoru. 3. Če je vaš prostor ozek, razmislite o tem, da nadnjo namestite ogledalo in s tem na videz povečate prostor. 4. Če želite minimalističen videz, izberite komodo s skritimi predali in ravnimi čistimi linijami.

Materiali, ki jih uporablja Teulat za izdelavo svojega pohištva

Pohištvo proizvajalca Teulat je v večini izdelano iz materiala MDF (mediapana) ter v kombinaciji s hrastovim furnirjem, kovino in steklom. Vsak kos pohištva je delo oblikovalca, ki tudi materiale skrbno izbere. V ospredju pa so seveda kakovost, vizualna lepota in cena, ki je dostopna vsakomur.

Komoda Punto, Teulat.

Komoda je izdelana iz materialov, ki so izredno kakovostni, njena vrata in predali pa se mehko zapirajo s sistemom "push to open", ki poskrbi, da komoda ne potrebuje ročajev. To je zanimivo še posebej za vse ljubitelje minimalizma, saj bo pohištvo delovalo zelo "čisto". Vodila predalov so tandem in nadstandardne kakovosti.

Komoda Corvo, Teulat.

Vse te lastnosti niso nujno zelo drage, a popeljejo pohištvo na višjo raven kakovosti in neprimerno podaljšajo samo življenjsko dobo.

Naročnik oglasne vsebine je LAGEA, D. O. O.