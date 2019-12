Kako izbrati pravo božično drevo?

Približuje se tisti čas v letu, ko naša domišljija ne pozna omejitev in ko bo v naših domovih zavladala prava praznična simfonija, tudi v obliki številnih pisanih okraskov. Glavna zvezda decembrskega dekorja je nedvomno božično drevo , zato je pomembno, da izberemo razkošno, obstojno oziroma takšno, ki nam bo v praznični ponos.

Foto: OBI

Naravno ali umetno? Tukaj sploh ni več dileme. Če želimo pričarati pravo vzdušje, je naravno drevo prava izbira. Prepriča že njegov značilni vonj po gozdu, ki že po nekaj minutah poskrbi za pravo vzdušje, poleg tega so naravna drevesa tudi lepša in cenejša. In kar je najboljše: vsako leto imamo lahko edinstveno drevesce drugačne velikosti in oblike. Pa še ena prednost, ki je ne smemo zanemariti: z izbiro naravnega drevesca poskrbimo tudi za nižji ogljični odtis.

Foto: OBI

Božično novoletno drevo naj bo torej naravno, da bo res tudi v skladu s pričakovanji, pa je pomembno, da izberete najprimernejše. Kako torej kupiti popolno naravno drevo?

Najpogostejša izbira sta nedvomno smreka in jelka, vedno bolj priljubljen postaja tudi bor. Med seboj se razlikujejo predvsem po svoji bujnosti in gostoti vejic, pa tudi trpežnosti. Najdlje vam bo zdržala jelka, predvsem kavkaška, zato je tudi prva izbira med ljubitelji naravnih prazničnih dreves.

Za daljšo obstojnost drevesa lahko veliko storite tudi sami, predvsem tako, da drevo postavite v hladnejši del prostora, torej stran od radiatorja ali kamina. Priporočljivo je tudi, da drevo postavite v podstavek z vodo, nezanemarljiva pa je tudi izbira lučk: starejše lučke se preveč pregrevajo, kar bo pospešilo odpadanje iglic, zato raje izberite LED-lučke.

Zakaj izbrati kavkaško jelko? Je čudovita, saj je zelo košata in ima goste veje.

Ima srebrnkast oziroma svetleč lesk.

Je obstojnejša od preostalih iglavcev (na primer smreke), iglice na vejah začnejo odpadati šele po mesecu dni, medtem ko z običajne jelke že po od dveh do treh tednih. Svetleče iglice so temnozelene barve in ostanejo na drevesu do konca praznikov.

Vse za praznično okrašeno jelko najdete v trgovini OBI. Foto: Getty Images

Foto: OBI

Kakšni okraski so letos v trendu

Prvo pravilo prazničnega okraševanja: več je več. Ne bojte se torej kiča, bleščic in barv. V tem času si lahko daste duška in uživate v razkošju prazničnih barv.

Barve letošnjih praznikov so pastelne – od različnih odtenkov rožnate do modre. Veliko je bleščečih detajlov, obvezno pa morate med okraske vključiti tudi kakšnega pravljičnega junaka – od škratkov, palčkov, dobrih vil do puhastih angelskih ali vilinskih kril …

Foto: OBI

Obvezne barve praznikov so tudi bela, zlata, srebrna in seveda rdeča, ki je nasploh glavna znanilka tega časa.

Izberite svojo najljubšo barvno kombinacijo in ustvarite rdečo nit, ki bo zaokrožila podobo v vseh prostorih vaše hiše.

Kombinacije na svoji smreki lahko tako dopolnjujete z modernimi namiznimi aranžmaji, svečniki, lučkami in drugimi adventnimi dodatki za dom.

V trgovini OBI boste našli tudi vse potrebno za unikatno zavijanje daril.

Ustvarite sami

Vrnitev k tradiciji, naravnemu in domačemu – to je pomembno sporočilo letošnjih praznikov. Najprej z naravno jelko, potem pa še z izbiro dekoracije, ki jo lahko dopolnite z doma narejenimi okraski: slastnimi medenjaki, lesenimi okraski, cimetovimi palčkami, posušenimi citrusi in pobarvanimi storži.

Trendi v okraševanju so osredotočeni na popolno sožitje med sodobnimi in tradicionalnimi elementi. Svoje nove okraske na primer dopolnite z domačimi in si tako pričarajte prav posebno vzdušje z retro pridihom.

Belim ali rdečim kupljenim prazničnim podobam se odlično podajo leseni oziroma naravni materiali.