Kako izbrati pisarniško pohištvo?

Ne glede na to, ali izbirate pisarniško pohištvo za domačo pisarno in delo od doma ali za poslovne prostore, je treba upoštevati nekaj ključnih pravil. Od tega, kakšne kose pohištva potrebujete, do tega, kakšne so njihove najbolj optimalne mere za delo. Več o tem, kakšna mora biti oprema za pisarne , preberite v nadaljevanju.

Pisarniške mize so srce delovnega prostora

Pisarniške mize skupaj s pisarniškim stolom so srce vsakega delovnega prostora. Za njimi presedimo veliko časa, zato morajo ustrezati nekaterim ergonomskim predpisom oz. splošnim smernicam za ustrezno in zdravo delovno okolje. Pravilna višina pisarniške mize je odvisna od pisarniškega stola in vaše višine. Še posebej priljubljene v zadnjem času so dvižne pisarniške mize, ki omogočajo delo stoje. Oblika in dolžina pisarniške mize je odvisna od vaših potreb po prostoru in želja.

Kakovosten pisarniški stol je ključnega pomena

Če je pisarniška miza srce pisarne, je pisarniški stol možgani. Veliko ljudi, ki dela v pisarnah, se pritožuje zaradi bolečin v hrbtu, križu in nogah, kar je velikokrat posledica slabih pisarniških stolov. Od njegove kakovosti in višine je v veliki meri odvisna kakovost našega dela – če je drža med delom ergonomska in udobna, bo produktivnost večja, utrujenost in obremenjenost hrbtenice pa manjša. Kakovosten pisarniški stol mora imeti dve stvari – podpirati mora naravno držo v vseh sedečih položajih in imeti mora po višini prilagodljivo sedišče in po naklonu prilagodljiv hrbtni naslon.

Pisarniški regali za dodaten prostor

Za učinkovito delo potrebujete organiziranost, kar lahko dosežete s pisarniškimi regali in dodatnimi površinami za shranjevanje dokumentov. Pisarniški regali so nepogrešljiv kos pohištva v vsaki pisarni, od vaših potreb in želja pa je odvisno, kakšni bodo – visoki, nizki, stekleni, kovinski, odprti, zaprti … Za široko ponudbo pisarniških regalov obiščite spletno trgovino dom24.si.

Predalniki

Tudi predalniki so nepogrešljiv kos pohištva ob pisalni mizi, saj omogočajo, da imamo pri roki vse, kar potrebujemo v danem trenutku. Odvisno od vašega dela in potreb lahko izbirate različno velike predalnike z različnimi velikostmi predalov. Če želite več zasebnosti, lahko izberete tudi predalnik s ključem, ki bo skrbno varoval vaše poslovne skrivnosti.

Drugo pisarniško pohištvo

pisarniško pohištvo, kot so konferenčni stoli, svetila, oglasne deske, naslonjala za noge, pisarniške omare, zaščitne podloge za stol ali mizo, mizice ipd.

Različna in kakovostna oprema za pisarne vam je na voljo v spletni trgovini dom24.si. Seveda pa ne pozabite tudi na prijetno vzdušje v vaši pisarni z zelenimi rastlinami in drugimi dodatki, na primer slikami, preprogami, stenskimi urami ipd.

