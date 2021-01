Kako funcionalno opremiti sobo za najstnika?

Izberimo barve, ki jih bodo spodbujale tudi h kreativnosti.

Najprej se je potrebno odločiti glede materiala in barve. Za mladinske sobe so primerni naravni in do okolja prijazni materiali, zato je pohištvo običajno leseno in v naravnem tonu.

Mladinska soba je njihov svet

Ko se odločamo za nakup mladinske sobe, se moramo zavedati, da je njihova soba njihov svet. To je prostor, kjer bo otrok preživel veliko svojega časa. V njej bo spal, se učil, igral in tudi preživljal prosti čas. Zato jo opremimo tako, da se bo v njej počutil dobro, varno in da bo karseda uporabna. Otroci v svojih sobah potrebujejo dovolj prostora za aktivno zabavo in za igro. V majhnih prostorih torej pridejo prav sestavi, kjer je vse kar otrok potrebuje, v enem kosu.

Postelja je na višini, medtem ko je pod njo praktičen prostor za regal, predalnike in nepogrešljivo pisalno mizo, lahko pa ta prostor uporabite kot igralni kotiček za otroka.

Dandanes je na tržišču za mladinske sobe ogromna izbira ponudbe sodobnega pohištva, ki je funkcionalno in moderno hkrati. Izbira takega pohištva vam lahko prihrani dragoceni prostor v otroški sobi. Zato lahko izberete sestav pohištva, v katerem je vse, kar otrok potrebuje. Pohištvo lahko po svojih željah kombinirate.

Upoštevajte želje otroka, saj je najbolj pomembno, da je soba všeč predvsem njemu, ter da se v njej počuti dobro, sproščeno in varno.

Opremljate sobo za več kot enega otroka? Otroci imajo radi družbo in majhni si radi sobo delijo. Čeprav je danes skorajda samoumevno, da ima vsak otrok svojo sobo, včasih zaradi prostorske stiske to ne gre. Pograd je v tem primeru super rešitev za to "težavo". Hkrati nam prihrani več prostora za otroško igro, ki je tako zelo pomembna za njihov razvoj.

Otroci poleg spanja na posteljah radi tudi berejo, se učijo, igrajo, pišejo domače naloge ali pa samo skačejo in se obmetavajo s plišastimi igračami. Otroški pogradi iz Lesnine so iz kakovostnih in trpežnih materialov.

Otroški pogradi so med otroki izredno priljubljeni. Otroka, ki si bosta delila otroško sobo, bosta najverjetneje oba hotela spati na zgornji postelji pograda. Zato je pomembno, da se pred nakupom otroške sobe pogovorite in poiščete rešitev, ki bo prijazna do obeh. Le tako se bosta oba dobro počutila v skupni otroški sobi.