Fasada iz gume: ugodna, vzdržljiva in zanimivega videza #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lastnika hiše iz 19. stoletja sta se na arhitekta obrnila z željo, da oblikujeta prizidek, ki se bo razlikoval od zgodovinskega objekta, a hkrati v določenem kontekstu vseeno navezoval nanj. V na novo zgrajenem delu domovanja naj svoje prostore dobita kopalnica in kuhinja, obe s pogledom na vrt.

To so bila izhodišča za ustvarjalca Catrine Stewart in Hugha McEwena iz studia Office S&M, ki sta za zunanjo prevleko majhnega objekta k obstoječi stavbi izbrala nenavaden industrijski material – elastomer poliuer.

Material, ki je v stanovanjski gradnji večinoma ostal neopažen, sta si arhitekta želela že dolgo uporabiti. To sta pri londonskem projektu uresničila in pri tem tako tudi preverila, kako deluje škropljena gumijasta fasadna obloga. Pri tem sta vse skupaj zasnovala minimalistično – zunanjost prizidka ob nenavadnem materialu zaokrožujejo okroglo okno in steklena vrata.

Vzdržljiva in vzdržna fasada

Za takšno izbiro materiala zunanjosti je bilo več argumentov, med njimi finančna dostopnost, njegova vzdržljivost, ima 30-letno garancijo, je popolnoma odporen proti vsem vremenskim razmeram in dosega zanimiv vizualni učinek.

Preberite še: