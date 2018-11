Doseganje elegantnosti z geometričnimi vzorci

Geometrični vzorci so eden od najlažjih načinov, da v prostor vnesemo potrebne vzorce in barvite teksture, zato ni presenetljivo, da so vedno tako zelo priljubljeni pri notranjem oblikovanju. Skoraj težko najdemo svetila, posteljnino ali preproge, ki ne bi imele vsaj nekakšnega vzorca, ki posnema številne geometrijske oblike.

Četudi mogoče ne marate vzorcev, so ti v resnici nepogrešljiv del okrasnega dekorja. Razlogov za to je več, najbolj pogost pa se najverjetneje skriva v tem, da lahko z njihovim vpletanjem v pohištveno opremo in dekor najlažje dosežemo barvne kontraste in dodamo nove strukture, ki prostor poživijo in mu vdahnejo novo dimenzijo, ne da bi pri tem morali opraviti večji proces gradbenega ali obnovitvenega podviga.

Foto: Thinkstock K njihovi vsestranskosti pa prištevamo tudi dejstvo, da delujejo zelo elegantno in prefinjeno, če jih seveda znamo uporabiti na pravi način.

Z majhnimi posegi v prostor, kot je zamenjava enobarvnih vzglavnikov za vzorčaste barvne, lahko vzdušje prostora popolnoma spremenimo in ga povzdignemo na novo raven.

Za tiste, ki imate raje prečiščen videz prostorov, red in ravnovesje, so geometrični vzorci odličen način, s katerimi lahko povsem subtilno vnesete kanček zanimivosti, ne da bi pri tem ogrozili videz.

Eleganca s pridihom razigranosti

Geometrični vzorci še posebej dobro delujejo v minimalistično opremljenem domu, ker jih lahko izkoristite kot osrednjo vodilo oziroma rdečo nit, ki bi prostore med seboj še bolj tesno povezala v kohezivno celoto. Tega namreč v minimalizmu nemalokrat primanjkuje.

Pri uporabi teh ni treba pretiravati, dovolj bo na primer že to, da imate po vseh prostorih zavese, ki jih povezuje enak skupen vzorec. Tako boste ustvarili tudi vizualno pretočnost po prostorih. Razmišljajte v smeri, da je bolje uporabiti več manjših elementov, ki jih krasi geometrični vzorec, kot pa enega velika, razen seveda, če bi želeli to storiti namensko in poudariti natanko določeno točko prostora.

So univerzalen dekorativni element

Bivališča lahko povsem preprosto in hitro okrasimo z uporabo tekstila, ki ga krasijo geometrijske oblike. V notranjost jih lahko vnesemo v obliki keramike, knjižnih polic ali celo stenskih galerij, s katerimi lahko poskrbimo za razbijanje monotonosti.

So dovolj izstopajoči, da se jih opazi, obenem pa niso preveč neobičajni, da bi delovali kričeče in nenavadno. Pri uporabi teh je povsem odveč bojazen, da bi z njimi lahko pokvarili vzdušje, ki ste ga poskušali zgraditi z bivalnim pohištvom.

Foto: Thinkstock

Za bogatejši in izzivalnejši videz lahko tovrstne vzorce ravno tako uporabimo v obliki tapet. Teh nikar ne položite po vseh zidovih, temveč je bolje izbrati steno oziroma kotiček, ki bi ga želeli poudariti. Pri izbiri tapet je dobro poskrbeti za to, da se barvno ujemajo z vsem prostorom.

Svetlejše barve tapet bodo delovale elegantno in domače, temnejše pa bolj drzno in sofisticirano. Tovrstni vzorci ponavadi najbolje delujejo na belem ozadju, saj je bela izmed vseh barvnih tonov in kontrastov najmanj vsiljiva, zato ne bo odvzela pozornosti geometričnim vzorcem.

V domovanje jih lahko vnesete na številne načine, a bodite pozorni na barve

Pa ne samo skozi tapete, uporabite jih v obliki abstraktnih slik v svojih stenskih galerijah, na posteljninah, vzglavnikih, sedalnih površinah, preprogah, okrasnih vazah, prtih in celo okrasnih svetilkah.

Foto: Thinkstock

Možnosti njihove uporabe je resnično nešteto, zato jih le izkoristite, le pretiravajte ne. Izberite si poljuben vzorec, ki je vam najbolj všeč, in ga poskušajte na več različnih načinov uvrstiti v svoje prostore. Poskrbite, da se geometrični vzorci med seboj vsaj približno dopolnjujejo tako po velikosti kot tudi barvi.

Pozorni bodite na barvne kontraste

Ker vzorci že sami po sebi delujejo dovolj izzivalno, je treba pred uporabo dobro razmisliti o tem, kako velike vzorce želite imeti in v kakšnem barvnem tonu. Za doseganje bolj profesionalne estetike in oblikovalskega sloga je najbolje izbrati eno ali dve barvi, okoli katerih boste gradili poudarjanje oblike vzorcev.

Foto: Thinkstock

Temeljna barva naj bo barva ozadja, vzorci pa naj bodo v komplementarnem tonu. Tako boste dosegli vizualni kontrast, hkrati pa poudarili njihovo geometrijsko obliko. Trenutno v oblikovalskih smernicah prevladuje vzorec šesterokotnika. Največ jih vidimo v obliki ploščic, knjižnih polic, svetilk in celo okrasnih vaz.