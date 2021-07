Če imate tak hladilnik, ne potrebujete shrambe

Izbira novega hladilnika je velika odločitev, in če je ta napačna, bomo morali z njo živeti še leta. Zato se nakupa lotimo premišljeno. Pomembnejši stvari za razmislek sta zagotovo njegova zmogljivost in velikost, ki bo zadostila našim potrebam, pa seveda proračun gospodinjstva, ki nam je na voljo.

Hladilniki postajajo visokotehnološki aparati

Proizvajalci poskušajo neprenehoma uvajati novosti in funkcije, ki bi v gospodinjstvih olajšale uporabo hladilnika ter hkrati podaljšale svežino in obstojnost živil.

Kolikokrat se nam je že zgodilo, da smo zavrgli neuporabljeno hrano, ker je preprosto nismo videli v hladilniku in smo zato nanjo pozabili? Vsako leto ljudje namreč zavržemo nepojmljive količine hrane, k čemur prispeva tudi neustrezno shranjevanje te.

V boju za zmanjšanje količin zavržene hrane imamo možnost izbire hladilnika, ki s prilagajanjem ter vzdrževanjem optimalne temperature in vlažnosti podaljšuje obstojnost shranjenih živil, pri tem pa živila lahko kar najbolje izkoristimo in hkrati zmanjšujemo ogljični odtis.

Samsung hladilnik RF9000AC-BSC − hladilnik s štirimi vrati, prilagodljivim sistemom hlajenja in vlažnosti ter prostorom, ki zlahka nadomesti shrambo. Zaradi elegantnih mer, enakih višini in globine pulta se hladilnik neopazno zlije s kuhinjskim pohištvom in poskrbi za edinstven videz, ki kuhinjo nadgradi in jo naredi čudovito. Hladilnik je brezčasno eleganten in s prefinjenim videzom ter občutkom presega modne muhe. Z lepo oblikovanim kovinskim ohišjem in skritimi ročicami bo vaši kuhinji še mnoga leta dajal pridih profesionalnosti. Pod drobnogled smo vzeli− hladilnik s štirimi vrati, prilagodljivim sistemom hlajenja in vlažnosti ter prostorom, ki zlahka nadomesti shrambo. Zaradi elegantnih mer, enakih višini in globine pulta se hladilnik neopazno zlije s kuhinjskim pohištvom in poskrbi za edinstven videz, ki kuhinjo nadgradi in jo naredi čudovito. Hladilnik je brezčasno eleganten in s prefinjenim videzom ter občutkom presega modne muhe. Z lepo oblikovanim kovinskim ohišjem in skritimi ročicami bo vaši kuhinji še mnoga leta dajal pridih profesionalnosti.

Prihranimo si čas z organiziranjem živil v hladilniku

Da bodo živila dlje ohranila svežino in bodo posledično dlje časa uporabna, se je treba držati nekaterih pravil organiziranja hrane v njem. Prostore in police v hladilniku organizirajmo na način, da bo njihova postavitev kar najbolje ustrezala živilom – da bodo ta vidna, in na dosegu roke.

Samsung hladilnik RF9000AC-BSC ponuja veliko prostora za shranjevanje. V hladilnem in zamrzovalnem delu je na voljo dovolj prostora za živila vseh vrst in oblik. Ima štiri vrata, ki se na široko odprejo in v trenutku omogočajo dober pregled nad vsem. Velik in enostaven predal na vratih je varen za shranjevanje večjih živil. Vanj lahko spravimo večje kartone mleka in soka ter v dveh vrstah pločevinke in steklenice s pijačo. Predal tako prihrani prostor na policah in je nadvse primeren za zabave. Ima tudi dvostopenjsko zložljivo polico, ki jo je enostavno izvleči ali potisniti v hladilnik in jo je mogoče zložiti za shranjevanje živil v večjih steklenicah in embalaži. Lahko jo prilagodite tako, da nanjo shranite vsa živila in hkrati zlahka dosežete tista v ozadju. ponuja veliko prostora za shranjevanje. V hladilnem in zamrzovalnem delu je na voljo dovolj prostora za živila vseh vrst in oblik. Ima štiri vrata, ki se na široko odprejo in v trenutku omogočajo dober pregled nad vsem. Velik in enostaven predal na vratih je varen za shranjevanje večjih živil. Vanj lahko spravimo večje kartone mleka in soka ter v dveh vrstah pločevinke in steklenice s pijačo. Predal tako prihrani prostor na policah in je nadvse primeren za zabave. Ima tudi dvostopenjsko zložljivo polico, ki jo je enostavno izvleči ali potisniti v hladilnik in jo je mogoče zložiti za shranjevanje živil v večjih steklenicah in embalaži. Lahko jo prilagodite tako, da nanjo shranite vsa živila in hkrati zlahka dosežete tista v ozadju.

Prednost hladilnik je tudi v tem, da ima zamrzovalni del nameščen v spodnjem delu, saj s tem omogoča lažji dostop do sveže hrane. Pogosteje uporabljena živila, kot so denimo jajca, zelenjava, namazi, maslo, so tako vedno na dosegu roke.

Nastavimo optimalno temperaturo in vlažnost za shranjena živila

Revolucionarni Triple Cooling sistem hlajenja neodvisno nadzira in optimizira temperaturo, poviša vlažnost in preprečuje mešanje vonjav iz treh prostorov hladilnika. Hkrati kovinska hladilna plošča ohrani zrak hladen dalj časa.

Sadje in zelenjava bosta odslej vedno sveža in hrustljava. V teh vročih dneh sta še bolj podvržena neugodnim razmeram, sploh, če nam v hladilniku zmanjka prostora in ju večkrat hranimo na pultu. Na ta način lahko hitreje in preveč dozorita, tekstura, vonj in okus pa se spremenijo. Včasih nam na pultu preprosto zgnijeta, ker ju ne porabimo dovolj hitro. S povečanjem vlažnosti v hladilniku ustvarimo idealno okolje za shranjevanje sadja in zelenjave, ki tako tudi dvakrat dlje časa ohranita prvotno teksturo, aromo in okus.

Prostor na zahtevo za najboljšo aromo in teksturo

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da je bil prostor v hladilniku premajhen za vsa živila, ki potrebujejo hlajenje. Kaj pa, da v zamrzovalnik niste mogli pospraviti vseh živil?

Samsung hladilnik RF9000AC-BSC je prilagodljiv za shranjevanje in vam omogoča točno to, kar potrebujete. Ni prostora za zamrzovanje? Ni problema za je prilagodljiv za shranjevanje in vam omogoča točno to, kar potrebujete. Ni prostora za zamrzovanje? Ni problema za hladilnik RF9000AC-BSC . S sistemom Cool Select Zone+ prinaša največjo prilagodljivost hrambe živil, da ta ohranijo več svežine. Spodnji desni predal je namreč mogoče enostavno uporabljati kot hladilnik ali zamrzovalnik s štirimi nastavitvami temperature. V njem je mogoče tudi hlajenje na način Chill za hlajenje rib, mesa in perutnine na optimalni temperaturi –1 °C s kar najmanj nihanja. Meso ostane sveže ter ohrani najboljšo aromo in teksturo. Ob enem ne bomo preveč ohladili, denimo, zelenjave v zgornjem delu hladilnika, vsa shranjena živila se bodo hladila na optimalni temperaturi in ohranila prvotno svežino.

Katero živilo spada na zgornjo polico hladilnika in katero na spodnjo?

S tem ko bomo živila ustrezno prerazporedili glede na njihove potrebe, bomo podaljšali njihovo svežino in uporabnost. Če vemo, kakšna temperaturo ustreza določenim živilom, jih bomo z lahkoto shranili na pravo mesto v hladilniku.

Živila, ki ne zahtevajo prav posebne temperature, umestimo v vrata hladilnika, s tem jih bomo tudi umaknili s poti na policah in naredili prostor živilom, ki so hitreje pokvarljiva. V vratih hladilnika shranimo tudi velike steklenice. Najljubši napitki nam bodo tako preprosto dosegljivi.

Zgornje police hladilnika so idealne za izdelke, ki morajo ostati ohlajeni, to so denimo mlečni izdelki, hladnejše spodnje police prihranimo za izdelke, ki se hitreje pokvarijo.

Vlaga je enako pomembna kot temperatura. Sadje in zelenjavo shranjujete v predalih hladilnika in povišajte vlažnost, da vedno ohranite optimalne pogoje, pri čemer morate upoštevati, česa posamezna sorta sadja potrebuje. Določeno nezrelo sadje namreč lahko hranimo tudi na pultu.

Surovo meso in ribe spadajo v spodnji desni predal hladilnika, ki jim omogoča najbolj optimalno temperaturo, da ohranijo prvotno svežino in okus.

S tako organiziranim hladilnikom bomo zagotovo povečali svežino in uporabnost živil ter zmanjšali količino zavržene hrane.

Samsung hladilnik RF9000AC-BSC s francoskimi vrati in centrom za pijače se bo elegantno podal k vsaki kuhinji. Z globino in višino, enako pultu, se hladilnik harmonično ujema s kuhinjo, a ga je kljub temu mogoče na široko odpreti za lažje shranjevanje tudi največjih živil.