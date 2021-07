Bela hiša za dinamično družino

V vasici Šenčur nedaleč od Kranja živi mlada družina, ki je predana športu. Ko se ji je pred časom pridružil tretji otrok, so se starši odločili za prostornejšo montažno hišo , zasnovano po meri ter željah velikih in malih stanovalcev.

Zakonca iz Gorenjske sta vrsto let skupaj z otrokoma živela v manjši montažni hiši brez kleti. Kakor hitro je na svet privekal tretji otrok, se je pojavila potreba po novi otroški sobi in kmalu prerasla v željo po prostornejši hiši.

Prva dilema ob misli na novi dom je bila, ali naj se preselijo v mesto ali ostanejo v istem kraju, kjer so že spletli številna prijateljstva in znanstva. "Zavedala sva se, da bi bil za najina šoloobvezna otroka precejšen šok, če bi morala spremeniti kraj šolanja. Zato sva parcelo poiskala kar v domačem Šenčurju. To se je izkazalo za dobro rešitev. Otroka obiskujeta isto šolo, ohranjata stike z istimi prijatelji in zjutraj ju eden od naju odpelje do šole, popoldne pa se vrneta domov s šolskim avtobusom," razlagata starša.

Dodatno prednost sta prepoznala na ogledu parcele. Čeprav je bil teren v gručastem naselju nekoliko strm, s tremi metri višinske razlike, jima je bilo všeč to, da je parcela v predelu, kjer je veliko mladih družin. "Dragoceno je, če otroci odraščajo v okolju, kjer imajo svoje vrstnike, pa tudi starši z veseljem poklepetamo drug z drugim in smo generacijsko povezani."

Zidana ali montažna

Že pred nakupom parcele sta bila zakonca odločena, da bosta z otroki živela v leseni montažni stavbi. "O zidani hiši nisva niti razmišljala, saj sva bila že prej zadovoljna z montažno gradnjo in bivalnim ugodjem v njej. Ker pa sva vedela, da bo najin novi dom v marsičem drugačen od prvega, sva izbrala drugega izvajalca. Naš prostorni novi dom, ki je prijetno svetel in zračen, je zgradilo podjetje Lumar," razkrijeta lastnika.

Ambiciozna

Bivalne izkušnje iz preteklosti so jima prinesle kup izhodišč za naprej. Svoje želje sta zaupala Nava Arhitektom, ki so pripravili idejni načrt hiše, podjetje Lumar pa je prevzelo pridobivanje projektne dokumentacije ter poskrbelo za vso komunikacijo, dopolnitve, usklajevanje želja v okvirih proračuna in celotno izvedbo lesene montažne hiše.

Pri Lumarju pravijo, da je bila idejna zasnova zelo ambiciozna in zahtevala nekaj sprememb, tako zaradi finančnih prihrankov kot tudi hitrejše izvedbe, saj si je mlada družina želela selitve v novi dom že v nekaj mesecih. Nazadnje je nastala skoraj nič-energijska hiša, ki je idealna za dinamično družino. Kakšne so torej bile želje lastnikov?

Pritličje za starše, nadstropje za otroke

"Prejšnja hiša ni imela kleti, ki smo jo pogrešali. Imeli smo zgolj lopo, vendar je bila ta premajhna za smuči, kolesa, drsalke, supe in drugo športno opremo. Vedela sva, da potrebujemo velik prostor za shranjevanje športne opreme, zato sva se odločila, da bo nova hiša v celoti podkletena," pripovedujeta mlada zakonca. V kleti je poleg prostorne garaže, shrambnega prostora za športne rekvizite in omar za športna oblačila tudi utility.

Iz kleti se prek stopnic povzpnemo v pritličje, v katerem so združene kuhinja, jedilnica in dnevna soba. A to še ni vse. Nekoliko stran so v pritličju umeščene spalnica, garderobna soba, kopalnica in dodatna terasa, ki je namenjena paru. Nadstropje višje pa kraljujejo otroci, ki imajo pod ravno streho tri otroške sobe in dve kopalnici, da med zanesenjaki različnih starosti ni prepirov okrog tega, kdo bo zjutraj prvi uporabljal prostor higiene. V istem nadstropju izstopa otroška igralnica. "Omislila sva si jo zato, da imajo otroci svoj prostor in da se lahko takrat, ko pridejo obiski, otroci s svojimi vrstniki odpravijo v zgornje nadstropje, odrasli pa se lahko v miru pogovarjamo v pritličju."

Zračnost in razgibanost

Hišo mlade družine bi zlahka poimenovali kar bela hiša. Notranji prostori so zapriseženi belini, ki daje v hiši s stropi na višini 270 centimetrov občutek veličastne prostornosti. Bele niso le notranje in zunanje stene, temveč tudi ograje, žaluzije, obrobe ... Objekt je arhitekturno zelo razgiban. Zunaj ga krasijo številne niše, ki ponujajo zavetje vhodu in terasam, pa tudi sicer je na njem veliko izstopajočih detajlov, s katerimi je moderna, individualno zasnovana hiša z ravno streho dosegla svojevrstno očarljivost, zaradi katere se njeni stanovalci vsak dan radi vračajo v domače gnezdo.