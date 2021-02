Aluminijasta vhodna vrata – tihi junaki zime

Se v hladnih zimskih dneh kdaj vprašate, kako dobro vaša vhodna vrata kljubujejo nizkim temperaturam in vlagi? Skozi vhode s slabše izoliranimi ali celo ukrivljenimi vrati se namreč v hladnem delu leta pretihotapi mnogo več mraza, to pa seveda vodi v višje stroške ogrevanja. In prav zato so lahko dobro izolirana in konstrukcijsko stabilna vhodna vrata odlična naložba za vse, ki se vam računi za ogrevanje zdijo odločno predragi. A kakšen tip vrat izbrati? "Aluminijasta, seveda!" so jasni pri ribniškem Inothermu. Njihova vrata namreč zablestijo posebej takrat, ko je treba dom obvarovati pred zimo.

Popoln material za vhodna vrata najvišje kakovosti

Pri Inothermu so kriteriji jasni: kakovostna vrata so zanje tista, ki tudi v najtežjih razmerah brezhibno opravljajo svojo funkcijo. To pomeni, da nudijo ustrezno protivlomno zaščito, visoko raven zvočne in toplotne izolacije ter se tudi ob izrazitejših temperaturnih obremenitvah ne krivijo. Zato nikakor ne preseneča, da so že od začetka proizvodnje osredotočeni na aluminij, ki je takšnim izzivom zlahka kos.

Gre namreč za lahek in korozijsko obstojen material, ki pa ima poleg izjemne čvrstosti tudi dolgo življenjsko dobo. Ker omogoča izjemno natančno obdelavo, je še posebej primeren za izdelke, pri katerih je dobro tesnenje ključnega pomena. Vhodna vrata iz aluminija so torej izjemno kakovosten proizvod, ki lahko dolgo časa služi svojemu namenu, zato je vložek vanje kljub nekoliko višji ceni še kako smiseln.

Poleg vsega je aluminij popolnoma nezahteven za vzdrževanje, kar je v primerjavi z lesom, ki potrebuje nenehno zaščito in je mnogo dovzetnejši za zunanje dejavnike, ogromna prednost. Toda kaj pa ekologija? Brez skrbi, aluminijasta vrata je mogoče v celoti reciklirati, a šele po mnogo letih, skozi katera brezhibno služijo svojemu namenu.

Mnogo več kot modna muha

Ob misli na alu vhodna vrata imate verjetno mnogi pred očmi predvsem velike poslovne objekte ali moderne domove, a trendi v zadnjem desetletju jasno kažejo, da so vrata iz aluminija vse pogostejša izbira za pročelja najrazličnejših stanovanjskih objektov. Poleg že omenjenih odlik je namreč aluminij znan tudi kot material, ki ga je zelo preprosto oblikovati, zato je iz njega mogoče izdelati vrata v najrazličnejših slogih. Naj gre za moderni minimalizem ali rustikalnejšo klasiko, ovir praktično ni.

In ko številnim možnostim oblikovanja dodamo še raznoliko paleto barv, je slika jasna: aluminijasta vrata so investicija, pri kateri slog objekta ali dodatne želje niso nikakršna ovira.

Celo ljubitelji naravnega izgleda in lesenih ambientov lahko pridejo na svoj račun, pravijo pri Inothermu, kjer lahko alu vrata na željo kupca odenejo tudi v tako imenovani lesni dekor. To pomeni, da nanje s prav posebnim postopkom odtisnejo vzorec lesa, s katerim je vrata tudi na blizu skoraj nemogoče razločiti od pravih lesenih.

Največji proizvajalec aluminijastih vhodnih vrat v Evropi Da je aluminij prva izbira vse večjega števila kupcev dokazuje tudi družinsko podjetje Inotherm, ki ga odlikujeta več kot 25-letna tradicija in zavidljivi status največjega proizvajalca alu vhodnih vrat v Evropi. A v Prigorici pri Ribnici, kjer se nahaja Inothermov sodobni proizvodni obrat – ta vključuje celo lastni steklarno in lakirnico – ne nastajajo zgolj povprečna alu vrata. Znamka Inotherm je namreč tudi sinonim za brezkompromisno kakovost, najnaprednejše tehnološke rešitve ter stalne inovacije. Prav zato večina njihovih vrat konča na pročeljih kupcev na najzahtevnejših evropskih trgih, kot sta Nemčija in Francija. Obenem pa Inotherm ni le vrhunski proizvajalec vhodnih vrat, temveč s svojimi pametnimi sistemi za odpiranje narekuje razvoj celotnega segmenta pametnih vhodov. V leto 2021 s polno bero novosti V Prigorici stavijo na personalizacijo, zato so v lanskem letu še nadgradili konfigurator vhodnih vrat na spletni strani, ki kupcem omogoča, da kateri koli model oblikujejo po svojih željah in preverijo, kako bi se podal njihovemu domačemu pročelju. V letošnjem letu načrtujejo tudi odprtje virtualnega razstavnega salona, v katerem si bodo lahko kupci vrata še natančneje ogledali. Temeljito pa so nadgradili tudi svojo ponudbo, in sicer liniji EXCLUSIV in SELECT. Ti prinašata še dodatno izboljšano energetsko učinkovitost, statično stabilnost, odpornost proti vremenskim vplivom in protivlomno zaščito. PREVERITE KATALOGE VHODNIH VRAT INOTHERM.

Prava izbira za hladne dni

Vas stroški ogrevanja vsako zimo pošteno udarijo po žepu? Če je vaš dom energetsko neučinkovit, so za to poleg oken zelo verjetno kriva tudi dotrajana ali slabše izolirana vrata. Raziskave kažejo, da lahko z dobro izoliranim vhodom do kar 10 % znižamo izdatke za ogrevanje, s čimer prihranimo, hkrati pa smo manj energetsko potratni. Plus za denarnico in za okolje torej.

Toda katere so najpomembnejše lastnosti vhodnih vrat, da ta lahko dobro kljubujejo mrazu? Pri Inothermu razložijo in ponazorijo tudi s pomočjo svojih izdelkov:

IZOLATIVNOST

Ko pozimi pritisne mraz, je bistveno, da vrata v domovanje prepustijo čim manj hladnega zraka, na drugi strani pa čim več ogrevanega zraka obdržijo v notranjosti. Kako dobro so v ta namen izolirana, nam sicer pove toplotna prevodnost, ki jo merimo v vatih na kvadratni meter po stopnji kelvina (W/m2K). Nižja kot je ta vrednost, manj toplote prehaja skozi vrata.

Strokovnjaki kot priporočljivo toplotno prepustnost navajajo vrednost vsaj 1,3 W/m2K, a pri Inothermu povprečje ni dovolj. Prevodnost njihovih vhodnih vrat EXCLUSIV po zaslugi izjemne izolativnosti znaša le 0,61 W/m2K. Za ta rezultat poskrbijo obojestransko prekrivno polnilo vrat debeline 95 milimetrov, tri tesnila z vulkaniziranimi spoji ter standardno troslojno steklo s toplotno prevodnostjo zasteklitve 0,5 W/m2K.

STABILNOST

Večje temperaturne razlike med notranjostjo in zunanjostjo objekta, ki nastanejo v času hujšega mraza ali vročine, pomenijo hujšo obremenitev za manj kakovostne materiale. Pri tem se vratno krilo lahko ukrivi, to pa seveda pomeni slabše tesnenje.

Aluminijasta vrata Inotherm EXCLUSIV, pa tudi vsi drugi modeli ribniškega proizvajalca, se ponašajo z izjemno strukturno stabilnostjo, ki jo dolgujejo tako visoki odpornosti samega aluminija kot izjemno kakovostni konstrukciji krila z inovativno dilatacijsko plastjo. Tako se tudi v ekstremnih temperaturnih pogojih ne krivijo.

VARNOST

Zima ne prinese le mraza, temveč tudi znatno več teme, zaradi česar se še poveča potreba po zaščiti. Vlomilci imajo namreč v zavetju noči popolno priložnost, da se neopazno polotijo vaše ključavnice in vam pripravijo neprijetno presenečenje.

Pri Inothermu se tega dobro zavedajo, zato zaščita njihovih alu vhodnih vrat že serijsko vključuje pettočkovno ključavnico, aluminijaste plošče nadpovprečne debeline tri milimetre, ki zagotavljajo tudi visoko stabilnost, zunanjo in v konstrukcijo vpeto varnostno rozeto ter varnostno garnituro iz poliranega ali matiranega jekla z integrirano varnostno zaščito v varnostnem razredu RC3.

Dodatno stopnjo varnostne zaščite zagotavlja standardni cilinder z dvostranskim delovanjem in šestimi ključi. Po zaslugi dvosmernega delovanja in varnostnega profila lahko cilinder v vhodnih vratih upravljamo tudi, če je ključ na drugi strani vrat že vstavljen.

Nastavljivi tridelni tečaji varnostnih vrat pa ščitijo stran tečajev in preprečujejo, da bi morebitni vlomilci preprosto sneli vratno krilo.

PREPROSTO VZDRŽEVANJE

Nizke temperature in povečana vlažnost lahko vplivajo tudi na zunanji izgled vhodnih vrat. Posebej lesena vrata je zato treba redno vzdrževati s pomočjo zaščitnih premazov, da se njihova površina ne bi spreminjala. Na drugi strani aluminij terja minimalne vzdrževalne posege – za čiščenje je pogosto dovolj že osnovna nega z navlaženo krpo.

Tudi pri Inothermu sta izgled in preprosto vzdrževanje med bistvenimi zahtevami. Večino svojih modelov zato prašno lakirajo, in to v lastni ter povsem avtomatizirani lakirnici. Površina vrat s tem postane odporna proti UV sevanju, tako da zunanji del krila ne glede na razmere ohrani svojo prvotno podobo.

Nova alu vrata kar sedem odstotkov ceneje Bi se najraje sami prepričali o koristih alu vhodnih vrat v zimskem času? Pri Inothermu vam z veseljem pomagajo! Izkoristite ugodne pogoje in svoja vhodna vrata iz aluminija naročite po znižani ceni. Med 4. 1. 2021 in 31. 4. 2021 vam Inotherm ob naročilu izbranih vrat iz programov Exclusiv in Select prizna sedemodstotni popust.

Toda Inothermova kakovost se ne ozira na letne čase

Aluminijasta vhodna vrata Inotherm se torej odlično zoperstavijo težkim zimskim razmeram, a kupci se zanje še zdaleč ne odločajo le zato. S svojimi inovativnimi konstrukcijskimi rešitvami, edinstvenim dizajnom in kakovostjo namreč navdušujejo skozi celo leto.

Danes Inotherm, jutri ostala alu vrata

Ste kdaj pomislili, da slovenski inženirji na obrobju Ribnice narekujejo razvoj aluminijastih vhodnih vrat? Zdi se neverjetno, a že hiter pregled razvoja Inothermovih izdelkov razkrije, kako veliko truda in tehničnega znanja v Prigorici vlagajo v nenehen napredek in izboljšave.

V letošnjem letu so tako poskrbeli za še dodatno izboljšano izolativnost, ki so jo dosegli s še debelejšim vratnim krilom (prej 85 milimetrov debeline, zdaj 95 milimetrov).

Najmočnejši profili na trgu

Kakovostna vhodna vrata poleg visoke energetske učinkovitosti odlikuje tudi brezkompromisna varnost. Pri Inothermu so novo generacijo svojim modelov v ta namen opremili z najmočnejšimi profili na trgu s tridelnimi varnostnimi nasadili, ki poskrbijo za še močnejšo in stabilnejšo konstrukcijo, s tem pa seveda dodajo k že tako izpopolnjeni protivlomni zaščiti.

Izjemna stabilnost

Alu vrata Inotherm imajo sedaj pod pragom poseben povezovalno-statični profil, ki zagotavlja večjo stabilnost pri transportu in še natančnejšo montažo, kar je ključno tako z vidika izolacije kot tudi za protivlomno zaščito.

Modeli Exclusiv se odpirajo tudi navzven

Nova konstrukcija serije Exclusiv v obojestransko prekrivni izvedbi krila omogoča tudi odpiranje navzven, poravnava krila s podbojem zunaj in znotraj pa poskrbi za celovito eleganco.

Pametno odpiranje je praktično in varno

Pametni vhod ni le najnovejši trend v smeri digitalizacije doma, temveč praktična rešitev, s pomočjo katere so tako skrbi glede pozabljenih ključev kot pomisleki, če smo ob odhodu res zaklenili vrata, odveč. Ta se namreč zaklepajo samodejno in s tem dodatno zaščitijo naš dom.

Napredni sistem odpiranja, imenovan Inosmart predstavlja najnovejšo generacijo Inothermovih rešitev za odklepanje vhoda brez ključa. Omogoča kar tri načine odpiranja – s pametnim telefonom, kodo ali prstnim odtisom. Za slednjega poskrbi izjemno natančni senzor, ki odtise bere pod kotom 360 stopinj in si celo zapomni drobne spremembe njihovega vzorca. Tako denimo dobesedno raste z otroki in ob razvoju ne zahteva nenehnih ponovnih registracij.

Da pa je spoj praktičnosti in varnosti res popoln, je s celotnim sistemom mogoče upravljati prek aplikacije na pametnem telefonu. Tako lahko lastnik v le nekaj sekundah omogoči vstop novemu uporabniku (ali slednjega nekomu onemogoči!), in to kar na daljavo, ali pa vstop omeji na določeno uro v dnevu. Aplikacija med drugim omogoča tudi pregled nedavnih odklepanj in celo nepooblaščenih poskusov vstopa v objekt.

Priprava alu vrat na zimo je povsem preprosta

Pravilno nastavljena krila aluminijastih vhodnih vrat Inotherm ne zahtevajo posebne priprave na hladne in vlažne dni. Če je zagotovljeno popolno naleganje, je namreč uhajanje toplote oz. prehajanje hladnega zraka v objekt v kar največji meri onemogočeno. Zato je vse, kar morate narediti, da vsaj enkrat letno, posebej pred pripravo na zimo, preverite nastavitev vrat in se po potrebi posvetujete s strokovnjakom.

Vse, kar vam ostane, preden se začne sezona šalov in kap, je le še hiter pregled gibljivih delov, torej ključavnic in okovja. Te je treba zgolj dobro očistiti in naoljiti, da se bodo vrata tudi pozimi brez težav odpirala in zapirala, ob odklepanju pa se ne bodo zatikala. Z rednim mazanjem ključavnice podaljšamo njeno življenjsko dobo in se izognemo morebitnim stroškom ob popravilu.