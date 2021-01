Varni in zanesljivi otroški vozički, ki jih lahko izberemo glede na svoj življenjski slog, našemu malčku omogočajo, da udobno spijo na vseh sprehodih. Športni vozički pa so namenjeni otrokom, ki že zmorejo sami sedeti in lahko radovedno opazujejo vznemirljivo okolico ter si tako širijo svoja obzorja.

Estetika da, a ni najpomembnejša

Pri izbiri vozička mladi starši najprej upoštevamo estetski vidik, saj se nam zdi, da mora biti otroški voziček lep modni dodatek, ko se bomo z dojenčkom sprehajali po mestu in drugih poteh. Seveda so dizajn, barve in oblika izjemno pomembni, saj se mora vse ujemati z našim slogom, pa vendar je voziček veliko več kot le modni dodatek. Je kos opreme, ki ga bomo vsak dan večkrat uporabljali, ga spravljali v prtljažnik avtomobila in z njim odšli na najrazličnejše opravke.

Upoštevati moramo tudi dejstvo, da dojenček vsakodnevno preživi v vozičku kar nekaj časa, saj mu moramo mladi starši omogočiti veliko spanja na svežem zraku, kjer mu mora biti toplo in udobno. Dojenček se bo prvih šest mesecev najbolje počutil v otroškem vozičku s košaro z ravno podlago, ki je najprimernejša za pravilen razvoj hrbtenice.

Vsak voziček zmore kaj drugega

Ko izbiramo voziček, moramo dobro premisliti, kako ga bomo uporabljali. Bomo z njim premagovali različne terene? Potem potrebujemo dobro vzmeten voziček. Če ga bomo uporabljali v glavnem za mestno vožnjo, potem vzmetenje ni tako ključno. Če pa ugotovimo, da bomo voziček veliko prenašali po stopnicah, potem potrebujemo lahek in hitro zložljiv voziček. Pred nakupom preverimo, kako hitro se različni otroški vozički zložijo, koliko prostora v prtljažniku nam zasedejo, kako dobro vodljivi so, predvsem pa, ali jih je mogoče voditi enoročno. To je zelo praktično, če si med sprehodom privoščimo kakšno kavico ali vmes preverimo telefon.

Športni vozički za prve pustolovščine

Ko otrok zraste, voziček s košaro nadomestimo s športnim delom, če smo se odločili za komplet otroškega vozička, ki ima ogrodje, košaro, športni del in druge dodatke za vozičke, ki se prilagajajo ogrodju in jih lahko nanj hitro namestimo.

Športni vozički pa so po drugi strani zelo praktični, saj lahko sedežni del vozička nastavimo tako, da otroka gledamo, ali pa ga obrnemo tako, da bo otrok gledal v smer vožnje. Za izlete so primerni lahki in hitro zložljivi športni vozički, v katerih bo otrok z veseljem opazoval svet okoli sebe.

Za varno vožnjo

Izleti z malčkom so vedno nekaj posebnega, saj se tudi starši kar nalezemo otroškega navdušenja nad svetom. Zato se nam tudi vsakodnevna vožnja po znani okolici prikaže v povsem novi luči. Avtosedeži nam zagotavljajo predvsem varnost in udobje pri prevozu otroka. Avtosedeži morajo biti kakovostni, a predvsem praktični. Izbrati moramo takšnega, da ustreza starosti in velikosti otroka ter je združljiv z našim avtomobilom.

Avtosedeži skupine 0+ (lupinice) so primerni za otroke od 0 do 15 mesecev, torej do telesne teže 13 kilogramov. Naslednja stopnja avtosedežev (1) je primerna za otroke s telesno težo od 9 do 36 kilogramov oziroma od višine približno 67 do 150 centimetrov. Avtosedeži z oznako 2/3 pa so primerni za otroke od 3,5 leta do 12 let oziroma od višine 100 do 150 centimetrov.