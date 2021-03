Prvi korak do nizkoogljične prihodnosti z elektriko iz obnovljivih virov energije

Svetovno povpraševanje po električni energiji naj bi se do leta 2040 povečalo za 60 %. Dobra novica je, da se bo v istem obdobju delež električne energije, ki jo pridobimo iz sončne in vetrne energije, v svetovnem merilu potrojil.

Spremembe na bolje ali slabše? Odločitev je naša.

Foto: Getty Images

Naše okolje je pred velikimi spremembami, in naša naloga je, da so vse naše odločitve podprte z znanjem, kako lahko pomagamo naravi, da si opomore od vseh naših aktivnosti. Vsak pri sebi lahko z osebno naravnanostjo veliko naredi že z majhnimi koraki in le tako se kot družba lahko premaknemo nekaj korakov naprej v nizkoogljično prihodnost.

Scenarij 1,5 °C: Nujno omejiti segrevanje ozračja Foto: Getty Images V Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah leta 2015 so se skoraj vse države na Zemlji zavezale, da bodo segrevanje globalne temperature ohranile "precej pod" 2 °C glede na predindustrijsko ravnjo, in si "prizadevale za nadaljnje omejevanje povišanja temperature na 1,5 stopinje Celzija glede na drugo polovico 19. stoletja". Trenutno segrevanje ozračja je zelo hitro in bi v nekaj desetletjih preseglo oba cilja (1,5 °C in 2 °C). Kot v poročilu Kaj pomeni 1,5 °C za Slovenijo navaja ARSO, v Sloveniji pri globalnem cilju 2,0 °C pričakujemo dvig temperature za okoli 3 °C nad temperaturo s konca 19. stoletja. To pomeni, da se bo obremenitev zaradi vročine še stopnjevala, zato moramo ukrepati že zdaj. Vsi. Če nam omejevanje izpustov ne bo uspelo, nas čaka zelo "črna slika".

Močno zmanjšati količino izpustov CO 2

Foto: Reuters

Temperatura ozračja se povečuje zaradi toplogrednih emisij. V Sloveniji vsako leto proizvedemo skoraj devet ton izpustov toplogrednih plinov na osebo. Za omejitev nevarnih posledic podnebnih sprememb bi morali izpuste zmanjšati na manj kot dve toni na osebo.

Posamezniki, ki želijo prispevati k boljši napovedi za naš planet, se lahko odločijo za okolju prijazen prevoz, zmanjšanje količin zavržene hrane in varčevanje z energijo z zmanjšanjem porabe energije v gospodinjstvu, uporabo energetsko učinkovitejših naprav in s prehodom na obnovljivo energijo. V tem smislu bi morala večina planetarnih rezerv fosilnih goriv ostati pod Zemljinim površjem, kar je velik gospodarski in politični izziv.

Kaj pa jedrska energija?

Številni zagovorniki jedrske energije pravijo, da je to energent prihodnosti in da bi lahko prispevala k zmanjševanju toplotne obremenjenosti podnebja. Dobro je vedeti, da ima jedrska energija zaradi svoje priprave (gorivo za jedrski reaktor pridobivajo v zahtevnih procesih, ki obremenjujejo okolje s toplogrednimi plini), obratovanja in razgradnje večji ogljični odtis kot fosilna energija, predvsem pa bo odlaganje jedrskih odpadkov zelo obremenilo prihodnje generacije, zato je bolj smiseln prehod na obnovljive vire energije vetra, sonca in vode.

Večji delež čistejše električne energije

Foto: Getty Images

Elektroenergetska podjetja so že sprejela pozitivne korake v smeri zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida.

Njihova naloga je še naprej graditi na teh dosežkih, in sicer s povečevanjem trajnostnih prizadevanj, saj "scenarija 1,5 °C" ni mogoče doseči brez večjega deleža čistejše električne energije. S hitrim razvojem obnovljivih virov lahko svet postane CO 2 nevtralen do leta 2060. Trajnostna prihodnost, ki temelji na obnovljivih virih, zahteva podporo in inovacije vseh akterjev v energetski branži. Končni potrošniki želijo imeti vedno večjo moč upravljanja svoje energetske porabe. Želijo imeti aktiven nadzor nad svojimi energenti, od dobaviteljev pa želijo zanesljivost, razpoložljivost in trajnost, dostop do energije in do novih storitev.

Delež obnovljivih virov energije pri družbi Petrol - danes in v prihodnji polovici leta:

Odgovorno do okolja

Foto: Getty Images

Razvoj novih tehnologij pridobivanja energije prinaša preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Odgovornost energetskih družb je, da pomagajo doseči podnebne cilje in trajnost vključijo v vse vidike poslovanja.

Tudi v skupini Petrol se trudijo čim uspešneje izpeljati energetski prehod v nizkoogljično družbo, zato izboljšujejo energetsko učinkovitost in povečujejo delež energije iz obnovljivih virov energije.

Iz obnovljivih virov energije (voda, veter, sonce) proizvedejo 150 gigavatnih ur (GWh) elektrike, kar zadošča za skoraj 45.000 uporabnikov. Do leta 2025 želijo na tem področju razviti za 500 GWh letne proizvodnje elektrike samo iz obnovljivih virov, kar bo zadoščalo za 150.000 odjemalcev.

Znižajte stroške električne energije in ogrevanja

Foto: Getty Images

Povprečno gospodinjstvo porabi približno 3.500 kilovatnih ur na leto (priključna moč 7 kW), poraba je odvisna od velikosti stanovanja, števila članov gospodinjstva, števila električnih naprav, ki so dnevno v uporabi, vsekakor pa tudi od varčnosti uporabnika, gospodinjskih aparatov in cene kilovatne ure, ki jo zagotavlja izbrani dobavitelj.

Ker je pri nas trg električne energije liberaliziran, lahko med dobavitelji prosto izbiramo, kar je povsem osebna odločitev, ne glede na lokacijo bivališča.

Z izbiro ugodnejšega ponudnika električne energije lahko brez odrekanja dosežemo občutne prihranke v družinskem proračunu, še posebej, če se na elektriko ogrevamo, ali pa jo uporabljamo za polnjenje avtomobila.

Najboljši partner za prehod v nizkoogljično družbo Foto: Getty Images Preverite svojo mesečno porabo električne energije in znesek, ki ga prejmete na položnici. Potrebujete le podatke o porabi in obračunski moči ter trenutni znesek mesečnega računa. Vse to najdete na zadnjem računu svojega ponudnika. Ugodna električna energija je vedno na voljo pri Petrolu. Izračunajte svoj prihranek na decimalko natančno!

Brez fiksnih stroškov poslovanja

Petrol je eden redkih ponudnikov, ki ne zaračunava fiksnih stroškov poslovanja. Gre za stroške, ki jih skoraj noben uporabnik ne opazi, na letni ravni pa lahko pri nekaterih dobaviteljih znašajo tudi do 36 evrov. Nekateri dobavitelji fiksni strošek poslovanja nekoliko znižajo v primeru prejemanja e-računa ali računa v elektronski obliki.

Postopek preklopa na Petrol Elektriko je zelo enostaven, brezplačen in hiter ter ne vpliva na oskrbo z elektriko.

Preklop je možen prek spleta. Odjemalec si le mora izbrati paket, oddati svoje podatke, Petrol pa bo vse uredil. Za vse storitve pri Petrolu lahko prejemate združen račun.

Pri Petrolu za električno energijo plačujete manj – z začetno akcijsko ceno elektrike in unovčitvijo Zlatih točk v naslednjih letih. Za svoje odjemalce je Petrol pripravil paketno ponudbo Brezskrbni, ki vključuje 12 odstotkov popusta za 12 mesecev.

Do aprila je na voljo tudi paket Preudarni z 20-odstotnim popustom za 6 mesecev.