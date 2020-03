Na pomoč priskočili tudi Prekmurci: namesto kavčev zdaj izdelujejo zaščitne maske #video

Za začasno preusmeritev proizvodnje so se odločili tudi v prekmurskem podjetju F Modern, kjer se sicer ukvarjajo s tapetništvom, a so zaradi zmanjšanja povpraševanja po sedežnih garniturah in foteljih zdaj raje začeli izdelovati zaščitne maske, ki jih Slovenija še kako potrebuje.

Trenutno stanje v državi je začelo močno vplivati na številna podjetja. Medtem ko nekatera nimajo izbire in so morala proizvodnjo postaviti na stranski tir, so se druga znašla drugače.

Na primer prekmursko podjetje F Modern, ki je tako kot kranjsko podjetje Seti, kjer sicer izdelujejo prtičke za gostinstvo, svojo proizvodnjo oblazinjenega pohištva začasno preusmerilo na zaščitne maske.

"Zaradi povečanih potreb po zaščitnih maskah smo želeli priskočiti na pomoč, da bi zajezili širjenje virusa," so nam razložili.

Narava našega dela je takšna, da tovrstno znanje in stroje za izdelavo že imamo, a nas je trenutna situacija privedla do tega, da smo dali svojo prvotno panogo na stranski tir, saj je zdravje v teh kriznih razmerah najpomembnejše.

Prvotno panogo so dali na stranski tir in se osredotočili na izdelavo mask. Foto: F Modern

Maske izdelujejo iz tako imenovanega "spunbond" materiala, netkanega blaga, ki se ga uporablja v različnih panogah. Foto: F Modern

Če bo treba, bodo zaposlili še več ljudi

Treba je bilo nekoliko prilagoditi proizvodnjo, vendar jim je to "z dobro voljo in zavedanjem, da s tem pomagaš sočloveku", uspelo precej hitro, pojasnjujejo. "Glede dodatnih strojev je bilo treba opraviti le nekaj klicev in stvari so se uredile v zelo kratkem času. Ob tem smo spoznali, da obstajajo tudi dobri ljudje, ki znajo priskočiti na pomoč."

Preusmerjeno proizvodnjo so zagnali pretekli teden. Za zdaj jim pri tem pomaga ustaljena ekipa zaposlenih, a bodo, če izdelave mask ne bodo zmogli sami, zaposlili več ljudi.

Okvirne številke, koliko jih bodo lahko izdelali v enem dnevu, še nimajo, so pa stroji v pogonu skoraj vsak dan, tudi med koncem tedna, saj se trudijo, da bi jih izdelali čim več.

Za zdaj maske izdeluje ustaljena ekipa zaposlenih, a bodo, če ne bodo zmogli sami, zaposlili več ljudi. Foto: F Modern

Niso za zdravstvene delavce, a potrebujejo jih tudi drugi

Njihove maske sicer niso primerne za zdravstveno osebje, ki ima neposreden stik z bolniki, saj za to obstajajo drugi standardi, lahko pa jih nosijo drugi, ki se hočejo prav tako zaščititi.

"Mask primanjkuje na vseh področjih in prav je, da ima zdravstvo v tem členu prednost. Vendar pa ne smemo pozabiti na posameznike in delavce, ki morajo biti na svojih delovnih mestih in zagotavljati, da življenje v državi poteka nemoteno. Zato smo se odločili, da pomagamo njim."

Tako so za začetek priskočili na pomoč Splošni bolnišnici Murska Sobota in Domu starejših Rakičan. Donirali jima bodo maske za delavce, ki nimajo neposrednega stika z bolniki, a so prav tako pomemben člen v teh razmerah, so razložili.

Njihove maske so namenjene enkratni uporabi, narejene pa so iz tako imenovanega "spunbond" materiala, netkanega blaga, ki se ga uporablja v različnih panogah: pri izdelkih za gospodinjstvo (vrečke za vakuumsko shranjevanje), kmetijstvo (zaščita rastlin), za različne industrijske namene (filtrirni in izolacijski materiali) ter tudi za plenice, prtičke in različne zdravstvene materiale.

Z njimi bodo zalagali druge (nezdravstvene) delavce, ki morajo v teh razmerah vseeno delati. Foto: F Modern

"Sedežna garnitura trenutno ni življenjskega pomena"

Pri podjetju F Modern si, tako kot ljudje po vsem svetu, želijo, da bi se razmere okrog novega koronavirusa čim prej umirile in da bi se življenje vrnilo v stare tirnice, da bi se lahko spet vrnili k svojemu prvotnemu delu: izdelovanju oblazinjenega pohištva.

A dokler bosta razglašeni epidemija in pandemija, se bodo temu pač prilagajali, pravijo. "Sedežna garnitura trenutno ni življenjskega pomena, pomembnejša sta zdravje ljudi in zajezitev širjenja virusa, saj je želja vseh, da se življenje čim prej vrne v normalne tirnice."

