Vodovodarji nočejo, da veste karkoli o tem

Oglasno sporočilo

Samostojno odmašite odtoke brez kemikalij in dragih mojstrov!

Tu in tam se vsi znajdemo v situaciji, ko se nam zamaši odtok pomivalnega korita, kopalne kadi ali straniščne školjke. To težavo običajno spremljata poplava in neprijeten vonj , ki prihaja iz odtočnih cevi.

Čeprav obstajajo številni načini za reševanje teh težav, jih ljudje na splošno poskušajo rešiti s kemičnimi sredstvi ali pa poiščejo strokovno pomoč vodovodarja, na prihod katerega morate včasih čakati več dni.

Vendar pa vodovodarjev ne boste več potrebovali, ker zdaj obstaja veliko boljša, učinkovitejša in cenejša rešitev , ki vam bo pomagala samostojno odmašiti odtoke kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali stranišča brez nereda in v samo nekaj minutah!

Vse, kar morate storiti, je, da se opremite s pravim orodjem, s katerim boste postali sam svoj mojster, in s katerim boste zlahka odmašili vse zamašene odtoke v svojem domu, kopalnici ali kuhinji.

Dela bolje kot kateri koli vodovodar

Odtoki se lahko zamašijo v katerem koli domu, tukaj ni pravil. Lahko so prava nočna mora. Kemična sredstva, ki vam prva pridejo pod roke v tej situaciji, so le delno učinkovita, večinoma pa škodljiva za vas in odtočne cevi.

Pogosta uporaba močnih kemikalij za čiščenje lahko privede do korozije in razpok odtočnih cevi. To je veliko slabše od zamašenega odtoka, ker boste morali obnoviti celoten odtočni sistem, kar je lahko velik udarec za vaš proračun.

Vendar pa je zdaj na voljo nova in popolnoma preprosta rešitev za odmašitev odtokov brez močnih kemikalij . Ta inovativna rešitev je znana pod imenom Cloggsy .

Gre za majhno napravo, natančneje visokotlačno napravo za odmašitev odtokov, ki je videti kot otroška vodna pištola. Toda ne dovolite, da vas videz zavede. Zahvaljujoč tej na videz neškodljivi napravi boste lahko odmašili pomivalno korito in školjko z enostavnim potegom na sprožilec.

Kako je to mogoče? Preprosto! Naprava deluje na principu komprimiranega zraka, ki ga uporablja za odmašitev zamašenih odtokov brez uporabe kakršnih koli kemikalij.

Ne samo, da bo odmašil odtok, temveč vam bo tudi pomagal prihraniti kup denarja, ki bi ga drugače morali dati vodovodarju za nekaj minut dela, ki ga lahko opravite sami.

Odtoki bodo očiščeni z enim potegom na sprožilec

Cloggsy je vsestranska in zelo učinkovita naprava. Brez težav odstrani celo močno zamašene odtoke, polne ostankov las, hrane, papirja in druge umazanije.

Ta priročen visokotlačni odmaševalec lahko uporabite na vseh vrstah odtokov . Prejmete ga s štirimi nastavki za odmašitev odtokov različnih velikosti.

Primeren je za uporabo na pomivalnem koritu ali odtokih v kopalnici, kot je straniščna školjka, kad, tuš, umivalnik ali talni odtok.

Je enostaven za uporabo in ne zahteva nobenega predhodnega znanja ali izkušenj. Ne bo vam treba niti zavihati rokavov, ker boste s to napravo odtoke odmašili prej, kot pa bi vam jih sploh uspelo zavihati.

Vse, kar morate storiti, je, da enega od štirih ujemajočih nastavkov namestite na vrh odmaševalca in ga trdno pritrdite. Nato je treba načrpati zrak. To storite tako, da večkrat povlečete ročico.

Ko vse to storite, z vodo napolnite odtok gospodinjskega elementa, ki je zamašen. Preden pritisnete na sprožilec, položite vrh nastavka na vhodni del odtočne odprtine. Nato pritisnite na sprožilec, ki bo z veliko silo iztisnil zrak in odmašil zamašen odtok . Po tem preprosto dvignite odmaševalec in voda bo stekla iz odtoka.

Naprava je varna za uporabo in okolju prijazna

Ta učinkovit visokotlačni odmaševalec odtoka je popolnoma varen za uporabo . Pri svojem delu ne potrebuje kemikalij, ki lahko poškodujejo odtoke. Poleg tega pa lahko ogrozijo tudi vaše zdravje. Lahko so nevarne za kožo, hkrati pa sproščajo še škodljive hlape, ki jih po nepotrebnem vdihavate.

Cloggsy je popolnoma okolju prijazen in vam nikakor ne more škodovati. Zato je prava izbira, ko gre za orodje za vzdrževanje odtočnega sistema v vašem domu ali drugih objektih, saj ga lahko ponovno uporabite brez negativnih vplivov.

Pripravite se na pravo presenečenje

Naročite priročen odmaševalec, s katerim boste lahko samostojno in v samo nekaj minutah odmašili zamašene odtoke.

Če naročite danes, boste deležni tudi posebnega 50-% popusta v trgovini FlamingoShop, ki je namenjena bralcem siol.net.

Ne poznate trgovine FlamingoShop? To je enkratna priložnost, da jo spoznate. Je edinstvena trgovina, v kateri so stranke vedno na prvem mestu. Prizadeva si za revolucijo v načinu online nakupovanja, saj ga želi narediti dostopnega vsem.

S svojim varnim in zanesljivim poslovanjem nenehno beleži rast novih uporabnikov. Poleg tega statistika kaže, da se kar 93 % strank vrača, kar je zadosten dokaz povezanosti blagovne znamke FlamingoShop s kupci. Rezultati pokažejo tudi, kaj si ljudje mislijo o blagovni znamki, katere izdelki nam olajšajo vsakdan in naše življenje bolj izpopolnijo.

Eden od izdelkov iz njihove ponudbe, ki vam bo resnično olajšal vsakdanje življenje, je Cloggsy.

OPOMBA: Ponudba traja do polnoči oziroma do prodaje zalog. Zato pohitite, ker zaloge pojenjajo z veliko hitrostjo. Kliknite tuka j ter zgrabite ta univerzalni odmaševalec in pozabite na zamašene odtoke, ki širijo neprijeten vonj.

Kaj je skrivnost udobja vložkov XStep Air? Vse je bolje z udobno obutvijo. S to zamislijo je skupina izkušenih strokovnjakov ustvarila inovativne vložke XStep Air. Uporabljajo se samo najkakovostnejši materiali, ki zagotavljajo vrhunsko udobje in absorpcijo udarcev. Kliknite tukaj in zgrabite svoj par vložkov XStep Air po 50-% nižji ceni in korakajte po oblakih!

Naročnik oglasnega sporočila je Net Sales.