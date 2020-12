Stvari, ki ne smejo manjkati v dnevni sobi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dnevna soba je najbolj obiskan del stanovanja, zato ni vseeno, kako jo opremimo. Ponujamo vam nekaj nasvetov, s katerimi jo lahko naredite lepšo, tako da izrazite svojo osebnost in svoj okus.

Vpadljiv naslonjač

Čeprav ga morda sploh niste imeli v mislih, ko ste opremljali dnevno sobo, se spomnite, kaj takšen kos pohištva zmore: vedno pritegne pozornost in daje piko na i prostoru, poleg tega pa je lahko svojevrsten, saj lahko odstopa od preostalega pohištva. Naj bo starinski, usnjen, eleganten ali pisan, naslonjač je obvezen, če imate zanj v dnevni sobi dovolj prostora.

Okrasne blazine

Z njimi lahko z malo truda dosežete velik učinek. Ne samo, da lahko z njimi uspešno zamaskirate star kavč, ki bi ga bilo treba že zamenjati, ampak tudi vnesete barve in pridih razigranosti, vendar pa morate paziti, da se med seboj ujemajo.

Preproga z razgledom

Podobno kot okrasne blazine preproge v dnevno sobo prinašajo barve in vzorce ter hipoma pritegnejo pozornost. Z njo boste "nastavili temperaturo" razpoloženja v dnevni sobi, če pa bo še posebej zanimiva, bodo gostje (in vi sami) lahko uživali tudi v pogledu nanjo – odlična izbira so v tem primeru orientalske preproge ali takšne z grafičnimi vzorci.

Slike ali fotografije

Z dobrimi slikami ali fotografijami vdihnete prostoru novo dimenzijo, saj vas bo pogled nanje vedno razveselil, navdihnil ali potolažil, ni pa treba, da vsak prost centimeter stene zapolnite z njimi. Premislite, kam boste obesili slike in koliko jih bo, da ne boste ustvarili videza galerije ali muzeja.

Knjižna polica

Čeprav živimo v dobi računalnikov in knjige nezadržno izpodrivajo elektronski bralniki, knjižna polica še vedno naredi vtis. Poleg tega, da bodo obiski prepričani, da veliko berete, vaš izbor knjig tudi pove veliko o vas, zato se bo ob knjižni polici vsak ustavil in pogosto celo prelistal knjigo ali dve. Ste jih pripravljeni posojati?

Predmeti s faktorjem X

Gre za stvari, ki jih preprosto morate imeti, pa naj gre za spominke s potovanj, školjke, ki ste jih nabrali poleti na morju, ali staro dedkovo gasilsko čelado. Ni treba pretiravati z njimi, dovolj je le nekaj takšnih posebnih kosov, ki bodo prostor oplemenitili s svojo zgodbo, o kateri boste pripovedovali prijateljem, ko bodo prišli na obisk.