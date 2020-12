Ste vedeli? Zemlja, zrak in sonce vam lahko pomagajo do cenejše kurilne sezone.

Kako? S pomočjo toplotne črpalke in sončne elektrarne, ki vam omogočata, da prihranite pri stroških električne energije in ogrevanja vašega doma.

Izkoristite moč naravnih virov, ki vas obdajajo. V mrzlih zimskih dneh se ogrejte s toplotno črpalko – ta za delovanje uporablja zrak, zemljo ali vodo –, električno energijo zanjo pa pridobivate z lastno sončno elektrarno. To bo napajala moč sončnih žarkov.

Toplotna črpalka za nižje stroške ogrevanja

Naj jo poganja sončna elektrarna ali ne, toplotna črpalka je zagotovo učinkovit ter do denarnice prijazen vir ogrevanja prostorov in sanitarne vode.

Kako ne bi bila, saj številke kažejo, da lahko z njo stroške ogrevanja znižate tudi za 60 odstotkov.

Toplotne črpalke namreč delujejo na podlagi izkoriščanja toplote, ki je že vse okoli nas, in to pretvarjajo v energijo za ogrevanje naših domov. Ugoden bo tudi njen nakup – za namestitev do okolja prijazne ogrevalne toplotne črpalke lahko namreč pridobite nepovratno finančno spodbudo Eko sklada.

Do nje vam pomagajo pri Petrolu, kjer za vas ob nakupu izpolnijo vseh več kot 20 strani vloge za Eko sklad in še olajšajo vaš nakup, saj vam ponujajo ugodno Petrol financiranje, brez obresti, do pet let.

Kaj pa sončna elektrarna?

Piko na i pa bo vaši ogrevalni črpalki postavila lastna sončna elektrarna, saj bo z njo strošek delovanja toplotne črpalke še nižji.

S sončno elektrarno namreč pridobite lasten vir električne energije – in čeprav se zdi investicija vanjo na prvi pogled visoka, boste v tridesetih letih, kolikor znaša življenjska doba sončne elektrarne, lahko prihranili tudi več tisoč evrov.